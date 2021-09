Actions de casino : pourquoi WYNN, LVS, MLCO et MGM prennent un coup aujourd’hui

Les actions des casinos prennent un coup mardi et cela est dû aux nouvelles négatives en provenance de Chine.

Source : Shutterstock

Macao entame un examen de 45 jours de l’industrie du jeu qui pourrait affecter plusieurs entreprises opérant dans la région. Cela pourrait entraîner davantage de restrictions pour les sociétés de casino, ce qui pourrait également nuire à leurs actions.

Une autre nouvelle négative concerne les épidémies du nouveau coronavirus dans la région. Un nombre croissant de cas entraîne davantage de restrictions de voyage, ce qui n’est pas ce que les investisseurs dans les actions de casino veulent voir, rapporte ..

Jetons un coup d’œil à la façon dont ces facteurs affectent les actions des casinos aujourd’hui.

Chute des actions des casinos

Wynn Resorts (NASDAQ :WYNN) l’action plonge de plus de 11% alors que quelque 18 millions d’actions changent de mains. À titre de comparaison, le volume de négociation moyen quotidien des actions est d’environ 3,1 millions d’actions.

Sables de Las Vegas (NYSE :LVS) l’action chute de plus de 12% au moment d’écrire ces lignes avec plus de 33 millions d’actions en mouvement. C’est une augmentation considérable par rapport à son volume de négociation moyen quotidien d’environ 8,3 millions d’actions.

Melco Resorts & Divertissement (NASDAQ :MLCO) l’action chute de plus de 6 % alors que quelque 2 millions d’actions se négocient. Le volume quotidien moyen des transactions de la société est plus proche de 3,7 millions d’actions.

MGM Resorts International (NYSE :MGM) l’action connaît une baisse de plus de 4% avec un peu plus de 5 millions d’actions qui changent de mains. C’est toujours en dessous du volume d’échange moyen quotidien de la société d’environ 5,6 millions d’actions.

Jetons un coup d’œil à ce que fait le reste du marché boursier ci-dessous!

Il y a beaucoup de choses à discuter avec le marché aujourd’hui que les traders devront savoir. Cela inclut ce qu’il faut savoir sur Atyr Pharma (NASDAQ :LA VIE) cours en hausse, pourquoi le marché boursier est en baisse aujourd’hui, ainsi que les dernières nouvelles en mouvement DatChat (NASDAQ :DATS) Stock. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur les liens suivants!

Plus d’actualités boursières du mardi

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/09/casino-stocks-why-wynn-lvs-mlco-and-mgm-are-taking-a-hit-today/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC