Actions de cinéma : pourquoi les actions IMAX, CNK et AMC sont sur grand écran aujourd’hui

Les cinémas redeviennent le lieu de prédilection du week-end, ce qui signifie un lent retour à la normale à l’ère post-pandémique. Avec plus de la moitié des Américains ayant reçu au moins une dose d’un vaccin contre le Covid-19, les espaces publics s’ouvrent à nouveau. Et avec la réouverture des cinémas, beaucoup sautent sur l’occasion de s’asseoir dans leurs cinémas locaux climatisés pour regarder un nouveau film sur grand écran au lieu de leur canapé. En conséquence, les actions des salles de cinéma connaissent énormément de mouvement.

Source : Shutterstock

Cinémark (NYSE :CNK) est l’un des récents gagnants du stock de théâtre. Le week-end du Memorial Day est arrivé au bon moment; les États lèvent les mandats de masques autour du week-end de vacances et les studios de cinéma préparent de lourdes sorties. La ruée qui en a résulté pour remplir les sièges de théâtre a rapporté aux complexes de cinéma plus de 100 millions de dollars en ventes de billets à eux seuls. Cinemark est en hausse de 7,7% lors de la première séance de bourse depuis le week-end. Cela continue une grande année pour l’entreprise; L’action CNK a augmenté de plus de 35% depuis janvier.

De même, le favori Reddit Divertissement AMC (NYSE :AMC) enregistre des gains énormes. Bien que dans le cas d’AMC, le week-end de vacances réussi soit une réflexion après coup. Les vrais gains pour AMC proviennent de la communauté r/WallStreetBets qui a déployé des efforts pour conduire AMC à son plus haut niveau depuis 2017. Le volume des transactions sur l’action a quadruplé sur la session du jour, avec plus de 425 millions d’actions échangées.

Les gains qui en résultent coûtent 591 millions de dollars aux vendeurs à découvert.

Les actions des salles de cinéma, les sociétés de production augmentent

Les théâtres ne sont pas seuls dans leurs gains. IMAX (NYSE :IMAX) vient de connaître son meilleur week-end d’ouverture national depuis 2019 grâce à l’horrible A Quiet Place Part II. L’ouverture a généré 5,3 millions de dollars de revenus pour la société malgré ses grands écrans ne représentant qu’un faible pourcentage du total de la projection du film.

De même, Disney (NYSE :DIS) connaît du mouvement grâce au succès théâtral de son spin-off des 101 Dalmatiens, Cruella. Le film a rapporté plus de 26 millions de dollars au box-office, renforçant une année déjà réussie pour la société, qui engrange les bénéfices de son service de streaming. L’action DIS a légèrement progressé mardi.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/06/movie-theater-stocks-why-imax-cnk-amc-stocks-are-on-the-big-screen-today/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC