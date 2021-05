Actions de consommation à acheter: CLSA choisit 4 actions indiennes alors que la génération Z devrait prendre le relais d’ici 2030

Avec un nombre croissant de jeunes rejoignant le marché du travail dans la région Asie-Pacifique, les tendances de la consommation devraient évoluer.

Avec un nombre croissant de jeunes rejoignant le marché du travail dans la région Asie-Pacifique, les tendances de la consommation devraient évoluer. La société mondiale de courtage et de recherche CLSA estime que la génération Z – comme les personnes nées en 1995 ou après sont désignées – dictera ce que les consommateurs dépenseront une fois qu’ils commenceront à atteindre des revenus maximaux d’ici 2030. La société de courtage a souligné que lorsque la génération Z atteindra son maximum , les dépenses de consommation par habitant en Asie seront passées à 5 832 $, contre 3 268 $ en 2020. Pour miser sur ce changement de dynamique, la société de bourse a sélectionné 23 valeurs asiatiques pour jouer le thème de la génération Z, avec la deuxième pondération la plus élevée à l’Inde. avec quatre stocks.

Actions à acheter

Hindustan Unilever

Objectif de cours: Rs 2,600

CLSA estime que l’acquisition de GSK par Hindustan Unilever est un pari opportun. Depuis le rachat de l’entreprise, CLSA estime que HUL a renforcé l’efficacité du produit et exploité les opportunités. La société détient une forte part de marché dans les produits de beauté et de soins personnels, les soins à domicile, les boissons chaudes, les aliments emballés et les boissons non alcoolisées.

HUL devrait également voir une amélioration pour ses produits de santé et d’hygiène. «Alors que certaines tendances en matière d’hygiène comme le désinfectant pour les mains sont susceptibles de s’estomper, HUL a toujours été calculatrice dans son approche. Pandemic a également amélioré les perspectives de son offre principale de savon, qui a été un sujet de préoccupation pour Unilever », a déclaré CLSA. En outre, la pandémie devrait également aider son segment des aliments emballés. «Compte tenu du potentiel à long terme des catégories et des pays et des actions de gestion pour accélérer la croissance, nous sommes structurellement positifs sur HUL, compte tenu d’un mix de portefeuille favorable, d’une meilleure exécution et de la hausse de l’activité de nutrition acquise. Notre prix cible de septembre 2021 est de 2 600 Rs, sur la base de 57 fois les bénéfices du 22 septembre », ont-ils ajouté.

Peintures asiatiques

Objectif de cours: 2285

L’accent mis par l’entreprise sur les produits de valeur devrait augmenter sa part de marché. Selon CLSA, Asian Paints tente de passer d’une entreprise «centrée sur le produit» à une «marque axée sur le service». La société s’est progressivement étendue des peintures aux services et maintenant aux segments de l’éclairage, de l’ameublement et du meuble avec une tentative de fournir une expérience holistique aux consommateurs répondant à tous leurs besoins de décoration.

«Nous continuons de voir les initiatives d’Asian Paints pour générer des gains de parts de marché grâce à une présence croissante dans le segment de valeur avec une portée de distribution croissante, des capacités de service et sa capacité à créer de nouveaux segments aidant ses gains de parts de marché», a déclaré CLSA. Compte tenu de l’opportunité structurelle, Asian Paints est le choix préféré de CLSA dans le segment discrétionnaire avec un prix cible de Rs 2 285 par action, sur la base de 60x les bénéfices de septembre 22.

Dabur

Dabur a intensifié sa concentration sur le jeu à base de plantes dans le segment des produits de grande consommation. Parallèlement à la modernisation des produits ayurvédiques, Dabur renforce son portefeuille et ses réseaux de distribution pour aider à stimuler son expansion. «Nous prévoyons que le segment des soins de santé conduira la croissance de l’entreprise, cette partie de l’activité contribuant à 39% du chiffre d’affaires de FY23CL (contre 32% en FY20)», a déclaré CLSA. Dabur devrait pénétrer davantage les segments FMCG et se concentrer davantage sur ses offres ayurvédiques à l’avenir.

«Nous avons été positifs sur Dabur compte tenu de son jeu différencié à base de plantes et de soins de santé chez les consommateurs indiens. Après la pandémie avec une prise de conscience croissante des soins de santé et une inclination accrue des gens vers l’Ayurveda, nous voyons que Dabur est clairement un gagnant », indique le rapport.

Jubilant Foodworks

Objectif de cours: Rs 3,000

La société mère de Domino’s Pizza en Inde s’est développée non seulement avec une expansion agressive de son activité principale, mais également en élargissant ses offres de marques et de cuisines et sa portée géographique. La société a également choisi une participation dans une société de concurrence, Barbeque Nation, et devrait en tirer des avantages une fois que la normalité reviendra. Pendant la pandémie, l’entreprise a réussi à tirer parti du besoin des consommateurs pour des options sûres.

«La société a considérablement transformé le point de vue de l’entreprise avec un flux de revenus supplémentaire. Comme la plupart des actions sont naissantes, il est difficile de saisir dans le modèle », a déclaré CLSA. La société de courtage attribue un multiple de valorisation PE de 70x, pour arriver au prix cible de mars 2023 de 3000 Rs par action.

