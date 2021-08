Actions de jeu : pourquoi les actions de TCEHY, SKLZ, TTWO et RBLX perdent aujourd’hui

in

Aujourd’hui, les actions de jeux connaissent de sérieux revers. Les investisseurs dans des actions de jeu de premier plan telles que Tencent (OTCMKTS :TCEHY), Prendre deux (NASDAQ :DEUX), Skillz (NASDAQ :SKLZ) et Roblox (NASDAQ :RBLX) sont en baisse substantielle aujourd’hui. Les investisseurs de chacune de ces sociétés mondiales de jeux vidéo ont enregistré des baisses allant de 3% à 10% au moment de la rédaction.

Il semble qu’il existe actuellement un certain nombre de facteurs que les investisseurs envisagent avec les sociétés de jeux vidéo. Pour commencer, chacune de ces entreprises a connu un boom pendant la pandémie. Le divertissement à domicile est devenu la seule option pour beaucoup d’entre nous pendant les périodes de verrouillage. En l’absence de quelque chose de mieux à faire, l’utilisation des jeux vidéo a grimpé en flèche avec les bénéfices de ces entreprises. La thèse de la réouverture pandémique n’est pas nécessairement haussière pour ces entreprises.

Cependant, aujourd’hui, un autre catalyseur négatif est pris en compte. Examinons ce qui a poussé ces actions de jeux de grande envergure à la baisse aujourd’hui.

Les actions de jeux en baisse sur les affirmations que ces sociétés fournissent de l’« opium spirituel »

Aujourd’hui, un journal officiel chinois, l’agence de presse Xinhua, a publié une critique cinglante du secteur du jeu vidéo. Connu comme une plate-forme pour le Parti communiste chinois, ce rapport a évoqué divers problèmes sociaux liés à l’utilisation des jeux vidéo chez les mineurs. Le rapport est allé jusqu’à qualifier les jeux vidéo d’« opium spirituel ».

Ce n’est certainement pas bon. Pour Tencent, l’une des plus grandes sociétés de jeux vidéo au monde, la baisse à deux chiffres d’aujourd’hui est peut-être attendue. Cependant, les investisseurs noteront que Tencent est la seule société basée en Chine sur la liste. En conséquence, cette répression semble avoir des impacts globaux sur ce secteur.

La Chine est un marché du jeu absolument énorme. Par conséquent, il n’est peut-être pas surprenant de voir la douleur de ces mesures de répression se répercuter sur d’autres marchés. Jusqu’à présent, la majeure partie de l’étouffement réglementaire de son secteur technologique par la Chine s’est limitée à la Chine.

Tencent s’est depuis engagé à traiter de nombreuses affirmations contre le secteur. Il reste à voir dans quelle mesure d’autres entreprises emboîtent le pas.

De plus, Take Two a récemment annoncé des bénéfices qui ont dépassé les attentes. Cela a renforcé les craintes que la croissance du segment des jeux vidéo ne ralentisse à mesure que les économies rouvrent à l’échelle mondiale.

