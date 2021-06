Actions d’édition de gènes : pourquoi les actions EDIT, CRSP et NTLA continuent de monter en flèche

Aujourd’hui, les actions d’édition de gènes sont à nouveau au centre des préoccupations des investisseurs. En effet, les parts de Editas Médecine (NASDAQ :ÉDITER), Thérapeutique CRISPR (NASDAQ :CRSP) et Intellia Therapeutics (NASDAQ :NTLA) sont tous en hausse entre 9 % et 20 %.

En effet, cette semaine a été très bonne pour les stocks d’édition de gènes. À partir de lundi, ces actions se sont fortement redressées. Et il semble que les investisseurs dans les technologies d’édition de gènes n’aient pas l’intention de vendre, les volumes restant bien supérieurs à la moyenne pour chacun de ces trois titres.

Plongeons-nous dans l’actualité qui entraîne ce secteur dans une course impressionnante aujourd’hui.

La percée d’Intellia augmente les stocks d’édition de gènes

La percée d’Intellia le week-end dernier est le buzz de Wall Street en ce moment. Comme l’a souligné Robert Larkin, un autre contributeur d’InvestorPlace, dans un article récent, il s’agit en effet d’une grande nouvelle.

Samedi, la société a annoncé les résultats intermédiaires positifs de son étude clinique de phase 1 en cours pour son traitement contre l’amylose à transthyrétine (ATTR). Son candidat à l’édition de gènes, NTLA-2001, implique l’édition du génome in vivo. Autrement dit, Intellia tente d’utiliser les thérapies d’édition de gènes CRISPR sur les organes internes. Ces résultats positifs sont les premiers du genre. En conséquence, le sentiment autour de l’efficacité des traitements de toutes les sociétés d’édition de gènes est de plus en plus optimiste aujourd’hui.

Sans surprise, Intellia a reçu des mises à jour d’analystes sur cette nouvelle. Ces mises à niveau, ainsi que l’intérêt des investisseurs pour ces actions, ont vu les actions de la NTLA passer d’une clôture d’environ 88 $ vendredi à plus de 175 $ au moment de la rédaction. Cela a été un coup dur pour les investisseurs au cours des deux derniers jours.

La tentative d’Intellia de capitaliser sur cette augmentation rapide du cours de l’action n’est peut-être pas non plus surprenante. La société a annoncé hier qu’elle émettrait plus d’actions pour lever environ 600 millions de dollars afin de financer ses efforts de commercialisation. On pourrait soutenir que toutes les étoiles s’alignent en ce moment pour NTLA.

En conséquence, il est compréhensible que nous assistions actuellement à une activité d’achat à l’échelle du secteur avec les actions EDIT et les actions CRSP. Ce secteur pourrait faire une belle course ici, et les investisseurs semblent croire qu’il y a plus de potentiel disponible. À l’heure actuelle, il semble qu’il n’y ait pas de plafond sur ces stocks, car ils continuent de voler.

