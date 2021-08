Actions d’édition de gènes : pourquoi les actions EDIT, NTLA et CRSP grimpent aujourd’hui

Aujourd’hui, les actions d’édition de gènes sont à nouveau au centre des préoccupations des investisseurs. En effet, les mouvements d’aujourd’hui dans un certain nombre des actions les plus importantes de cet espace méritent d’être notés. Editas Médecine (NASDAQ :ÉDITER), Intellia Therapeutics (NASDAQ :NTLA) et CRISPR (NASDAQ :CRSP) sont tous en hausse entre 6 et 17 % aujourd’hui.

Ces mouvements démesurés surviennent lors d’une journée très verte sur les marchés financiers. Il semble que le sentiment de risque s’installe et que les spéculateurs fassent à nouveau leur travail. Les actions de secteurs qui ont été volatils récemment montrent des signes de vie. Les actions d’édition de gènes font certainement partie de ce groupe, avec un certain nombre de catalyseurs prenant ces actions sur des séries impressionnantes cette année.

En effet, les investisseurs de croissance semblent avoir regroupé ces actions avec d’autres jeux d’actions meme. Au cours du mois de janvier, chacun de ces noms a considérablement augmenté. Cependant, Intellia et CRISPR ont connu des mouvements plus importants le mois dernier en raison d’un catalyseur clé. Intellia a annoncé que la société était devenue la première à utiliser avec succès la technologie d’édition de gènes à l’intérieur du corps humain.

Cela dit, il existe d’autres catalyseurs qui poussent ces actions à la hausse aujourd’hui. Jetons un coup d’œil à ce qui se passe avec ces stocks en ce moment.

Les actions d’édition de gènes sautent sur une variété de catalyseurs

Aujourd’hui, Editas et Intellia ont publié des bénéfices. Malgré une croissance des revenus et des bénéfices qui a quelque peu déçu le marché, les deux ont considérablement augmenté grâce aux mises à jour commerciales relatives à leurs traitements d’édition de gènes.

Editas a signalé une perte nette qui s’est considérablement élargie, bien que la société ait dépassé les attentes à cet égard. Cependant, les investisseurs semblaient plus intéressés par les mises à jour commerciales de l’entreprise. La société a signalé ses premières cohortes pédiatriques et adultes à dose élevée pour son essai EDIT-101 BRILLIANCE. La société a également annoncé que les données cliniques pour cette piste seraient disponibles en septembre. De plus, l’essai de la société sur la drépanocytose est en voie de démarrer cette année. Les investisseurs semblent apprécier les progrès réalisés par la société et semblent largement regarder au-delà des chiffres rétrospectifs.

De même, Intellia a signalé une perte plus importante au deuxième trimestre que l’année dernière, manquant des estimations de revenus. Cependant, la société a également signalé des mises à jour sur son traitement d’édition de gènes. L’édition de précision par la société d’un gène pathogène à l’intérieur du corps a conduit à un sentiment haussier des analystes sur ce titre. En conséquence, il semble que le marché ressente la même chose à propos de l’action, car elle bondit à deux chiffres aujourd’hui.

Le rallye de CRISPR aujourd’hui semble être un mouvement de sympathie en ligne avec le secteur. L’augmentation de 6 % de l’entreprise est dérisoire par rapport aux mouvements de 10 à 17 % de ses pairs. Cependant, le mouvement de cette entreprise est sur peu de nouvelles.

