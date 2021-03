Actions d’éducation chinoises: pourquoi les actions EEIQ, WAFU, CLEU, FEDU, EDU, TAL et GSX sont en mouvement aujourd’hui

Le marché chinois de l’éducation est une tendance majeure dans le commerce en ce moment. La nation étant le centre initial de la nouvelle pandémie de coronavirus, des investisseurs avisés ont recherché des actions d’éducation en ligne. On prévoyait que ces actions augmenteraient à la suite de la mise en quarantaine et qu’elles conduiraient à des bénéfices sains. Aujourd’hui, les actions chinoises de l’éducation captivent à nouveau les investisseurs, mais elles ne gagnent pas toutes.

Il y a deux tendances motrices derrière les grands mouvements. L’un concerne l’introduction en bourse de Groupe d’éducation d’élite (NASDAQ:EEIQ). La société se concentre sur la fourniture aux étudiants chinois qui étudient à l’étranger de solutions éducatives agrégées. L’offre publique a été une journée monumentale pour la société, le cours des actions ayant grimpé de 425% vendredi après-midi.

D’autres entreprises ont profité du battage médiatique derrière l’action EEIQ. Éducation Wah Fu (NASDAQ:WAFU) stock et Éducation libérale en Chine (NASDAQ:CLEU) semblent profiter du succès de l’EEIQ, enregistrant des gains de 210% et 37%, respectivement.

Certains stocks d’éducation chinois touchés par les nouvelles politiques de l’État

Les actions chinoises de l’éducation ne sont pas toutes gagnantes ce matin. Les politiques chinoises nouvellement mises en œuvre concernant l’éducation en ligne sont une autre force derrière les mouvements dans ce secteur.

Le gouvernement chinois impose de nouvelles restrictions à l’éducation en ligne. Ces restrictions incluent une interdiction de l’apprentissage en ligne pour les enfants de 6 ans et moins. En outre, ils interdisent la publicité des services d’apprentissage en ligne sur les plateformes médiatiques appartenant à l’État.

Parmi les actions chinoises de l’éducation, des entreprises comme Nouvelle éducation orientale (NYSE:EDU), Éducation Tal (NYSE:TAL), et GSX Techedu (NYSE:GSX) ont pris les plus gros succès. L’action EDU a chuté de 15%, TAL a chuté de 18% et GSX a chuté de 29% ce matin.

Pourquoi cette divergence s’est-elle produite?

Bien que la manière dont ces actions ont augmenté et diminué semble assez arbitraire, le raisonnement derrière les tendances divergentes est assez simple. Les actions qui ont perdu sont des entreprises qui servent principalement de jeunes enfants et sont plus touchées par les restrictions que les autres. Ils dépendent probablement aussi davantage de la publicité.

Le fait qu’Elite Education dessert des étudiants plutôt que de jeunes enfants a permis une introduction en bourse importante pour les actions EEIQ. Les actions de la WAFU et du CLEU en bénéficient car elles desservent une tranche d’âge similaire.

