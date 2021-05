Actions d’électricité liquide: ce qu’il faut savoir si vous voulez investir dans le futur “Wonder Fuel”

Les actions d’électricité liquide suscitent un intérêt supplémentaire de la part des investisseurs qui recherchent la source d’énergie verte du futur.

Source: Shutterstock

Tout d’abord, parlons de ce qu’est l’électricité liquide. La source de carburant a une explication quelque peu complexe. Vous voyez, l’électricité est envoyée à travers des électrolyseurs pour créer des carburants. Cela comprend l’hydrogène, le méthanol ou l’ammoniac. L’hydrogène, en particulier, est ici intéressant. Il peut être transformé en ce que nous appelons l’électricité liquide.

Alex Koyfman a fait valoir en mars que l’électricité liquide a le potentiel d’être le carburant des États-Unis à l’avenir. Il a dit ce qui suit dans une lettre publiée par WealthDaily.

«Malgré ce que les médias grand public vous disent depuis des décennies, l’avenir du transport grand public et commercial n’est pas électrique. Il ne sera pas non plus alimenté au gaz… Au lieu de cela, ce sera une combinaison des deux, et tout sera rendu possible par une merveille de la science moderne – un carburant miracle – que peu de gens savent même qu’il existe. Ce carburant possède quelques propriétés très inhabituelles qui le rendent si polyvalent et si propre que l’ensemble de l’économie mondiale en deviendra probablement dépendante d’ici le milieu du XXIe siècle. »

Alors, quels sont les stocks d’électricité liquide que les investisseurs pourraient vouloir commencer à rechercher. C’est là que les choses se compliquent. Bien que le processus de création d’électricité liquide existe depuis un certain temps, de nombreuses entreprises y investissent actuellement. Cela signifie qu’il est difficile de localiser les entreprises publiques dont vous pouvez acheter des actions aux États-Unis.

Cependant, certaines entreprises publiques et privées méritent d’être surveillées. Qui comprend Énergie ME, Freudenberg, premier vanadium, Métaux de la victoire, Carburant énergétiques (NYSEAMERICAIN:UUUU), et d’autres.

