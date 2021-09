Actions, Dette ou Or : Quelle devrait être la bonne stratégie d’allocation d’actifs dans le marché actuel ?

in

À l’heure actuelle, lorsque le marché atteint un niveau record, l’allocation en actions dans le portefeuille existant semblera assez élevée par rapport à l’allocation prévue.

Lorsque les cours des actions montent, de nombreux investisseurs affluent pour les acheter. De même, lorsque les prix de l’or montent, les gens se précipitent pour acheter du métal jaune. Mais, cela devrait-il être l’approche tout en investissant dans des actifs tels que les actions, la dette et l’or ? Le moyen simple de gagner de l’argent en investissant est d’acheter bas et de vendre haut, et cela est vrai pour tous les actifs.

C’est cependant plus facile à dire qu’à faire car la plupart des investisseurs ne parviennent pas à s’en tenir à une stratégie d’allocation d’actifs appropriée qui a souvent un impact négatif sur son portefeuille. Une erreur courante que commettent la plupart des investisseurs est de sauter d’une classe d’actifs à une autre, en regardant simplement ses performances récentes. « Les stratégies d’allocation d’actifs ne doivent pas être motivées par des mouvements de marché à court terme. Ils sont mieux motivés par l’appétit pour le risque, les objectifs d’investissement et l’horizon de l’investisseur, associés au comportement à long terme et aux résultats attendus des classes d’actifs », a déclaré Abhishek Dev, directeur commercial de TRUST MF.

Cependant, combien devez-vous investir en actions, en or ou en dette après avoir pris en compte vos cotisations au fonds de prévoyance ? Cela n’a rien à voir avec les niveaux des marchés boursiers ou les prix de l’or, mais une révision de votre stratégie d’allocation peut nécessiter un ajustement en fonction des conditions du marché.

Ainsi, avant même de commencer à investir, préparez une répartition de l’actif. Sur la base des objectifs à court, moyen et long terme ainsi que de votre appétit pour le risque, etc., vous devez élaborer une stratégie d’allocation d’actifs. « L’allocation d’actifs doit être basée sur des buts ou objectifs financiers et non sur les conditions du marché. À l’heure actuelle, lorsque le marché atteint un niveau record, l’allocation en actions dans le portefeuille existant semblera assez élevée par rapport à l’allocation prévue. Une meilleure façon de réaligner l’allocation d’actifs sera de faire de nouveaux investissements dans des instruments autres que des actions si nécessaire », déclare Harshad Chetanwala, cofondateur de MyWealthGrowth.com.

Par exemple, les taux d’intérêt à court terme devraient augmenter, mais la tendance à long terme est toujours intacte. « À court terme, les taux d’intérêt peuvent augmenter, mais les cycles de taux d’intérêt plus longs pour les économies mondiales peuvent rester stables à des cycles baissiers. À l’heure actuelle, l’allocation de 30 % devrait être dans des fonds d’arbitrage, 40 % dans des fonds d’actions, 20 % dans l’or et 10 % dans des fonds communs de placement de dette. Amit Jain, cofondateur et PDG, Ashika Wealth Advisors.

Avec le marché boursier à des niveaux presque sans précédent, ce pourrait être le moment de revoir et de rééquilibrer sa répartition entre les actifs. Dans les investissements qui peuvent avoir augmenté considérablement, certains ajustements peuvent être effectués. « Étant donné que les indices et les fonds à petite capitalisation ont considérablement augmenté au cours de la dernière année, cela peut être une bonne stratégie de réaliser des bénéfices dans de tels investissements. Le reste des investissements en actions peut continuer à rester investi. Si vous envisagez d’investir dès maintenant, alors une manière échelonnée d’investir peut bien fonctionner, au lieu d’une seule fois », ajoute Chetanwala.

Si la valeur de l’actif a diminué et que la proportion a changé, des modifications sont nécessaires pour s’en tenir à la composition de l’allocation d’origine. « Du point de vue des marchés boursiers, nous pensons qu’il est impossible de chronométrer le marché. Ce n’est qu’avec le recul que nous saurons si nous atteignons des sommets historiques ou si nous avons une piste importante à partir d’ici. Cela dit, les investisseurs doivent rééquilibrer leurs portefeuilles à intervalles réguliers et, en consultation avec leurs conseillers financiers, décider de la bonne allocation d’actifs en fonction de leur appétit pour le risque », déclare Prateek Pant – Chief Business Officer – White Oak Capital Management

En ce qui concerne les fonds de dette, il pourrait être préférable de rester à l’écart des fonds avec des titres à long terme. “Pour investir dans la dette, vous pouvez continuer à investir dans des instruments de durée courte à moyenne”, informe Chetanwala.

