Actions en bref: Nazara Tech, Adani Transmission, Manappuram Finance, Coal India, Dr Reddy’s

Les investisseurs surveilleraient de près le mouvement du pétrole brut, la trajectoire de la roupie et le modèle d’investissement des investisseurs institutionnels étrangers (FII).

Les contrats à terme Nifty s’échangeaient 46,50 points ou 0,32% de plus à 14 797 à la Bourse de Singapour, suggérant une ouverture de l’écart entre BSE Sensex et Nifty de NSE mardi. Les marchés pourraient rester volatils cette semaine, sans événement majeur. Les investisseurs surveilleraient de près les mouvements du pétrole brut Brent, la trajectoire de la roupie et le modèle d’investissement des investisseurs institutionnels étrangers (FII). Selon un analyste, les marchés devraient connaître une certaine hausse à partir de la première semaine d’avril. «Si cela ne se concrétise pas début avril, nous pourrions voir le Nifty-50 dériver vers 13 500 à 13 600 niveaux», a déclaré Rusmik Oza, vice-président exécutif, responsable de la recherche fondamentale chez Kotak Securities.

Technologies Nazara: Les actions de Nazara Technologies feront leurs débuts en bourse mardi. Ce sera le dernier numéro public à être coté sur les bourses au cours de l’exercice 2021. Nazara Technologies est connue pour ses jeux sur les séries World Cricket Championship, Chhota Bheem et Motu Patlu.

Transmission Adani: Adani Transmission a signé des accords définitifs avec Essel Infraprojects Limited (EIL) le 26 mars 2021 pour l’acquisition de Warora-Kurnool Transmission Ltd.

Manappuram Finance: Manappuram Finance a l’idée de se séparer et de rendre publique sa filiale de microfinance Asirwad Microfinance d’ici un an, a déclaré un haut responsable de la société. «Nous prévoyons de nous débarrasser d’Asirvad d’ici un an, puis de le rendre public. Nous recherchons la bonne évaluation. Je regarde un prix à la valeur comptable de 3 à 4 fois, ce qui est 2 fois maintenant », a déclaré à PTI le fondateur et directeur général de Manappuram Finance Group, VP Nandakumar.

Charbon Inde: Coal India est susceptible d’afficher une contraction marginale de sa production pour l’année 2020-2021 de 5 à 6 millions de tonnes en 2020-2021, sa production étant bien en dessous de la barre des 600 millions, selon des sources citées par PTI. Jusqu’au 27 mars, la production était de 585 millions de tonnes et 11 millions de tonnes devraient être ajoutées dans les jours restants du mois.

Laboratoires du Dr Reddy: Les laboratoires du Dr Reddy s’attendent à ce que le vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V obtienne l’approbation du régulateur indien dans les prochaines semaines, a déclaré PTI citant un responsable de la société. «Nous prévoyons obtenir l’approbation dans les prochaines semaines. C’est un vaccin à deux doses. Vous prenez la première dose le jour zéro et la seconde le jour 21. L’immunité maximale se développe quelque part entre le 28e jour et le 42e jour. Il s’agit donc d’un vaccin à deux doses et nous nous attendons à ce qu’il soit disponible dans les prochaines semaines, », A déclaré Deepak Sapra, PDG de la société, API et services.

