Actions en bref: RIL, Den Networks, Hathway Cable, Kalyan Jewelers, Suryoday SFB, Laxmi Organic

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux, BSE Sensex et Nifty 50, devaient ouvrir vendredi en territoire positif, s’inspirant des indices de leurs pairs mondiaux. Les contrats à terme astucieux se situaient à 14 526, en hausse de 197,50 points ou 1,38 pour cent à la Bourse de Singapour. Au cours des deux derniers jours de krach boursier, les investisseurs ont perdu plus de 7 crore de lakh Rs en raison d’un sentiment tempéré face à la hausse des cas de COVID-19 dans le pays. La capitalisation boursière des sociétés cotées sur l’ESB a diminué de Rs 7,00 591,47 crore à Rs 1,98,75,470,43 crore en deux jours. Selon un analyste technique, la tendance à court terme de Nifty continue d’être faible. «Un passage décisif sous les 14300 niveaux pourrait entraîner les prochains plus bas de 14000 niveaux à court terme», a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique chez HDFC Securities. «Ce support est une partie médiane de la longue bougie de taureau du 1er février (mouvement du jour du budget) et également 20 périodes hebdomadaires de l’EMA. Tout rebond à la hausse à partir d’ici devrait trouver une résistance à 14500 niveaux », a-t-il ajouté.

Stocks en bref aujourd’hui:

RIL: Reliance Industries Ltd, par le biais de sa filiale, a acquis Den Networks et Hathway Cable & Datacom en 2018. Le conglomérat pétrolier-télécom va se décharger de sa participation dans les deux sociétés via l’offre de vente (OFS). Cet OFS ouvrira les investisseurs non particuliers vendredi et mardi pour les investisseurs particuliers.

Réseaux Den: Selon le dossier BSE, Jio Futuristic Digital Holdings, Jio Digital Distribution Holdings et Jio Television Distribution Holdings vendront ensemble 5,54 crores d’actions, soit 11,63% du capital, dans Den Networks à un prix plancher de Rs 48,50 par action, avec une décote de 10,8 pour cent au cours de clôture de jeudi de Rs 54,40. Les promoteurs détenaient 86,53% du capital de la société au 31 décembre 2020.

Câble Hathway et Datacom: Les promoteurs (filiales de RIL) détiennent 94,09% du capital de Hathway Cable & Datacom. Ils vendront 33,79 crore part, soit 19,09 pour cent de la participation, dans la société à un prix plancher de Rs 25,25 par action, une réduction de 11,7% par rapport au cours de clôture de jeudi de 28,6 Rs.

Bijoutiers Kalyan, Suryoday SFB: Les actions de Kalyan Jewelers India et Suryoday Small Finance Bank feront leurs débuts en bourse aujourd’hui. Le problème de Rs 1,175 crore de Kalyan Jewelers a été souscrit 2,61 fois tandis que celui de Suryoday SFB 2,37 fois.

Laxmi Organic Industries: Goldman Sachs India Fund a acheté 16,75 actions lakh du débutant Laxmi Organic dans le cadre d’une transaction en gros sur le NSE à 155,7 Rs par action. Alors que Graviton Research Capital LLP a acheté 15,15 actions lakh de la société nouvellement cotée au prix de Rs 161,86 et les a vendues à Rs161,93. Plutus Wealth Management LLP et deux routes Tading Private Ltd ont acheté 15 lakh et 15,19 lakh Laxmi Organic actions, respectivement à Rs 155,50 et Rs 160,68. L’action a été cotée à Rs 156, une prime de 20% sur le prix d’émission, et a clôturé 26,62% plus haut à Rs 164,60.

