Actions en bref: Vodafone Idea, Bharti Airtel, Dhanlaxmi Bank, Tata Power, NBCC, Muthoot Finance

Selon les analystes, les marchés indiens devraient suivre les indices mondiaux ainsi que la saison des résultats, ce qui commencerait à partir de la semaine prochaine et garderait les marchés volatils.

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux, BSE Sensex et Nifty 50, partaient à plat vendredi, comme le suggèrent les tendances sur SGX Nifty. Les contrats à terme astucieux se négociaient de 13,50 points ou 0,09% à 14932,50 à la Bourse de Singapour. Lors de la session précédente, le Sensex à 30 parts a gagné 84 points tandis que Nifty en a ajouté 56. Selon les analystes, les marchés indiens devraient suivre les indices mondiaux ainsi que la saison des résultats, ce qui commencerait à partir de la semaine prochaine et garderait les marchés volatils. «Nous prévoyons que le quatrième trimestre sera un autre bon trimestre, aidé par une base dégonflée de 4QFY20 et une saine reprise de la demande pendant la majeure partie du 4QFY21 – comme en témoignent les indicateurs à haute fréquence», Siddhartha Khemka, responsable – Retail Research, Motilal Oswal Financial Services Ltd m’a dit.

Stocks en bref aujourd’hui:

Idée Vodafone: Vi Business, la branche entreprise de Vodafone Idea, a lancé des solutions IoT (Internet des objets) intégrées pour les entreprises. La société de télécommunications proposera une solution IoT de bout en bout comprenant la connectivité, le matériel, le réseau, les applications, l’analyse, la sécurité et le support.

Bharti Airtel: Le département des télécommunications a demandé à la Cour suprême de récupérer les revenus bruts ajustés de Videocon Telecommunications (AGR) de Rs 1 376 crore auprès de Bharti Airtel. Le DoT a déclaré à la cour suprême qu’il avait soulevé la demande conformément au jugement du SC du 1er septembre.

Banque Dhanlaxmi: La banque a déclaré que ses avances avaient augmenté de 4,75% en glissement annuel au cours du quatrième trimestre de l’exercice précédent, tandis que les dépôts avaient augmenté de 7,29% au cours de la même période. Les avances brutes du prêteur ont atteint 7121,94 crore Rs au 31 mars 2021, contre 6798,89 crore Rs au 31 mars 2020.

Puissance Tata: Tata Power a déclaré que son emprunt total en cours s’élevait à Rs 16 504,41 crore à la fin du 31 mars. Tata Power, avec ses filiales et ses entités communes, a une capacité de production de 12 792 mégawatts. Sur ce total, 30% proviennent de sources d’énergie propre.

NBCC (Inde) Ltd: Le NBCC a présenté mercredi le nouveau plan de résolution de Jaypee Infratech Limited (JIL) en ce qui concerne le processus de règlement en matière d’insolvabilité d’entreprise (CIRP) de JIL.

Muthoot Finance: La 25e émission publique de Muthoot Finance de débentures non convertibles remboursables garanties (NCD) de Rs 1700 crore qui a ouvert ses portes jeudi, a été sursouscrite le premier jour. Selon les données disponibles sur l’ESB, contre une taille d’émission de Rs 1700 crore, des offres ont été faites pour Rs 2337 crore.

