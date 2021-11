Actions EV : pourquoi les actions LCID, RIVN, GOEV, FSR, LI, XPEV sont plus élevées

Les actions de véhicules électriques (VE) sont en vogue aujourd’hui, car il semble que la majorité des noms de véhicules électriques accélèrent tous à la hausse. Le leader de la performance aujourd’hui est Groupe lucide (NASDAQ :LCID), qui est en hausse de 23% au moment de la rédaction. Avec les gains d’aujourd’hui, l’action LCID a réussi à dépasser le constructeur automobile historique Gué (NYSE :F) en termes de capitalisation boursière.

Que s’est-il passé d’autre pour envoyer ces joueurs EV plus haut aujourd’hui ? Voyons pourquoi chaque stock de véhicules électriques est en hausse.

Stocks de véhicules électriques : pourquoi le LCID est-il stocké aujourd’hui ?

Hier, Lucid Group a annoncé des résultats du troisième trimestre qui ont rendu les investisseurs très heureux. La société a annoncé qu’elle avait plus de 17 000 réservations pour son modèle Air, contre 13 000. Ces réservations impliquent une commande estimée à plus de 1,3 milliard de dollars.

Lucid a également confirmé qu’il prévoyait de produire au moins 20 000 véhicules en 2022, aidé en partie par l’expansion de son usine AMP-1.

Pourquoi le stock de RIVN monte-t-il en flèche ?

Actions de Groupe Rivien (NASDAQ :RIVN) sont en hausse de 15 % aujourd’hui après l’introduction en bourse de la société la semaine dernière. Depuis l’introduction en bourse (IPO), les actions de RIVN ont augmenté de 118%. La startup de 12 ans est désormais le troisième constructeur automobile le plus valorisé au monde, derrière Toyota (NYSE :MT) et Tesla (NASDAQ :TSLA).

Cependant, il n’y a pas de nouvelles concrètes pour soutenir la hausse des prix d’aujourd’hui en dehors des spéculations d’investisseurs enthousiastes. Au lieu de cela, il semble que les investisseurs célèbrent toujours la récente introduction en bourse de la société et profitent du boom des véhicules électriques.

Actions EV : Pourquoi l’action LI monte-t-elle plus haut aujourd’hui ?

Aujourd’hui, les actionnaires de Li Auto (NASDAQ :LI) profitent d’une augmentation de 9 % après que Morgan Stanley a augmenté son objectif de cours de 36 $ à 49 $. Le constructeur chinois de véhicules électriques a également publié en octobre un nombre de livraisons de 7 649 véhicules, en hausse de 107 % d’une année sur l’autre (YOY). Li Auto n’a qu’un seul véhicule à vendre dans sa gamme, mais il prévoit de sortir des véhicules supplémentaires en 2022 ou 2023.

Pourquoi FSR Stock est-il dans le vert ?

L’action FSR a rebondi de 7% aujourd’hui après avoir reçu une mise à niveau de l’objectif de prix de 18 $ à 24 $ par Bank of America la semaine dernière. Comme beaucoup de ses concurrents EV, Fisker (NYSE :RSF) n’est pas encore rentable. Cependant, Fisker prévoit de lancer de nouveaux véhicules fin 2022 ou début 2023 et s’est associé au constructeur automobile. Magna (NYSE :MGA).

Actions EV : Pourquoi l’action GOEV monte-t-elle en flèche aujourd’hui ?

Actions de Canou (NASDAQ :GOEV) montent en flèche de 23% après que le démarrage du véhicule électrique a signalé une perte plus faible que prévu et une date de production plus tôt que prévu pour son premier véhicule. En effet, Canoo a annoncé que la production du Lifestyle Van débutera avant le quatrième trimestre 2022.

De plus, la société a signalé une perte de 35 cents par action par rapport aux estimations d’une perte de 44 cents par action. Les investisseurs semblent satisfaits de ces chiffres.

Pourquoi le stock de XPEV se recharge-t-il aujourd’hui ?

Xpeng (NYSE :XPEV) les actions se négocient en hausse de 5% après que la société a annoncé un deuxième mois consécutif de plus de 10 000 livraisons de véhicules en octobre. Xpeng a également récemment annoncé qu’il dévoilerait son nouveau modèle de véhicule électrique intelligent au salon de l’auto de Guangzhou le 19 novembre. Le nouveau modèle de véhicule électrique sera probablement un SUV électrique appelé G7.

A la date de publication, Eddie Pan n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.