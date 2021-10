Actions EV : que se passe-t-il avec ARVL, FCEL, EVGO, GOEV, CHPT et FSR aujourd’hui ?

Les investisseurs qui envisagent actuellement des actions de véhicules électriques (VE) semblent avoir le feu vert du marché. Parmi l’intérêt haussier des investisseurs pour ce secteur, les actions de Arrivée (NASDAQ :ARVL), Pile à combustible (NASDAQ :FCEL), EVgo (NASDAQ :EVGO), Canou (NASDAQ :GOEV), Point de charge (NYSE :CHPT) et Fisker (NYSE :RSF) sont tous en place de manière significative aujourd’hui. Ces actions liées aux véhicules électriques ont toutes montré de la force au cours d’une journée relativement stable.

Les mouvements que ces actions EV ont vu couronner quelques jours de forte dynamique pour ces actions.

En effet, les valeurs de croissance ont été durement touchées ces derniers temps. En conséquence, ceux qui examinent la croissance des divers titres de véhicules électriques ont ressenti la pression des marchés ces dernières semaines. Tout, des inquiétudes liées à l’inflation à la crise du plafond de la dette (qui a été évitée de justesse la semaine dernière), a envoyé ce secteur dans des montagnes russes.

Cependant, le sentiment semble à nouveau s’améliorer pour ce secteur. Examinons quelques raisons pour lesquelles les actions de véhicules électriques connaissent un élan aujourd’hui.

Les stocks de véhicules électriques sont plus élevés sur une gamme de catalyseurs

Comme mentionné, la résolution de la catastrophe imminente provoquée par le plafond de la dette la semaine dernière a stimulé toutes les valeurs de croissance. Une fois ce vent contraire écarté, les investisseurs semblent disposés à se concentrer sur la croissance à long terme que ces sociétés peuvent offrir.

De plus, un résultat de mauvaise nouvelle semble être en jeu avec les récents chiffres de l’emploi signalés pour septembre. Avec seulement 194 000 emplois créés en septembre (contre 500 000 estimés), les investisseurs anticipent une moindre probabilité de diminution à court terme. En conséquence, pour les valeurs d’hypercroissance, c’est une très bonne chose.

Les rendements obligataires plus élevés ces derniers jours suggèrent que les investisseurs obligataires jugent bon d’allouer plus de capital aux actions. Une baisse précédente des rendements obligataires avant le fiasco du plafond de la dette (généralement une bonne chose pour les secteurs de croissance et les actions VE) a suggéré que les investisseurs pourraient devenir plus baissiers sur les perspectives économiques à court terme à partir d’ici.

Ainsi, il semble que le marché trouve un équilibre en ce moment. Pour les investisseurs qui recherchent des actions de véhicules électriques ou des actions de tout secteur à forte croissance, c’est une bonne chose.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.