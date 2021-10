Actions Fintech chinoises : que se passe-t-il avec les actions FUTU et TIGR aujourd’hui ?

Les investisseurs dans les actions de fintech chinoises subissent aujourd’hui une pression de vente très baissière. Actions de Fonds de Futu (NASDAQ :FUTU) et UP Fintech (NASDAQ :TIGR) sont tous deux en baisse spectaculaire aujourd’hui. L’action TIGR a connu des baisses de plus de 20% au moment de la rédaction, tandis que l’action FUTU est actuellement en baisse de plus de 12%.

Ces baisses poursuivent une trajectoire plutôt baissière pour les deux sociétés. Futu est actuellement en baisse d’environ 65% par rapport à son sommet de 52 semaines, l’action TIGR connaissant une baisse de près de 80% par rapport à son sommet.

Étant des entreprises chinoises, ces acteurs de la fintech ont eu leur juste part de vents contraires. Une sévère répression réglementaire du président Xi a paralysé les marchés boursiers. Ce qui était un marché en forte croissance est devenu un endroit que les investisseurs ne veulent pas toucher. Et aujourd’hui, il semble que ce point de vue soit plus répandu que jamais.

Examinons ce qui fait baisser ces actions fintech chinoises aujourd’hui.

Les actions FUTU et TIGR baissent en raison des nouvelles lois sur la confidentialité

Aujourd’hui, un certain nombre de rapports soulignent le potentiel de risques réglementaires persistants dans les actions chinoises. Pour les entreprises de l’espace fintech chinois, ces risques semblent être enhardis aujourd’hui.

De nouvelles lois sur la protection de la vie privée qui devraient être promulguées début novembre pourraient entraîner une augmentation des risques de conformité. Un article du Quotidien du Peuple officiel suggère que ces deux sociétés pourraient être dans le collimateur des régulateurs.

C’est parce que les deux sociétés aident les investisseurs chinois à poursuivre des investissements internationaux. La Chine cherchant à faire circuler son argent au sein de sa propre économie, il est suggéré que ces lois sur la confidentialité des données personnelles pourraient être utilisées pour ralentir le flux de capitaux à l’extérieur des frontières de la Chine.

En effet, investir dans n’importe quelle action chinoise en ce moment est une proposition à haut risque et à haute récompense. Cependant, les investisseurs semblent aujourd’hui plus concentrés sur les risques, pour une bonne raison.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.