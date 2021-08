Actions Fintech : un grand catalyseur a les actions AFRM, PSFE et SOFI qui gagnent aujourd’hui

Il semble que les actions fintech en tant que classe soient parmi les plus grands gagnants de la journée. La grosse acquisition de Jack Dorsey et de son géant de la fintech Carré (NYSE :SQ) catalyse des gains de sympathie dans l’ensemble de l’industrie. Alors, que se passe-t-il dans ce coin du marché aujourd’hui ?

Eh bien, la plupart des gains proviennent de l’accord d’hier entre Square et le géant de la fintech Après-paiement (OTCMKTS :AFTPY). La fintech de Dorsey acquiert Afterpay dans le cadre d’un accord de 29 milliards de dollars. L’accord est une nouvelle confirmation de la popularité croissante des services financiers « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL). Ces services deviennent de plus en plus populaires aux États-Unis après avoir déjà trouvé leur popularité en Europe. En particulier, ils s’adressent à un public plus jeune, qui est généralement beaucoup plus sceptique à l’égard des services de prêt traditionnels.

Les actions Fintech montent en sympathie avec l’acquisition de Square

Bien sûr, les actions Square et Afterpay font l’actualité. En outre, l’acquisition stimule d’autres actions BNPL en conséquence. Affirmer (NASDAQ :AFRM) gagne en sympathie sur la session du jour, et beaucoup se tournent vers lui comme un jeu à rabais, car son prix est bien inférieur à celui de l’action SQ. AFRM est boosté de près de 15% sur la session.

D’autres actions fintech en dehors de l’espace BNPL sont également en hausse aujourd’hui, les investisseurs devenant optimistes sur la fintech dans son ensemble avec les nouvelles et la popularité croissante de l’espace. SoFi (NASDAQ :SOFI) l’action termine la séance de bourse sur une légère hausse, gagnant 2%.

Paysafe (NYSE :PSFE) est un autre titre qui gagne en sympathie. Cependant, la société se gonfle également de ses propres nouvelles. La société annonce aujourd’hui l’acquisition d’une société de paiement numérique sud-américaine appelée PagoEfectivo. L’acquisition, parallèlement aux gains de sympathie suscités par la grande nouvelle de Square, fait grimper l’action PSFE d’environ 3% sur la session du jour.

