Actions FSR : Fisker reste un jeu EV fort pour les investisseurs patients

La fête peut être terminée pour les actions de la société d’acquisition à usage spécial (SPAC). Mais cela ne signifie pas que vous devriez renoncer à acheter d’anciens jeux SPAC et EV Fisker (NYSE:RSF) Stock. Il nous reste plus d’un an avant que son SUV Ocean ne sorte de la chaîne de montage.

Le stock de FSR reste l’un des jeux de véhicules électriques de démarrage les plus solides du marché. Semblable à Moteurs lucides, qui est en train de fusionner avec SPAC Churchill Capitale IV (NYSE:CCIV), Fisker a mis en place bon nombre des mêmes «ingrédients de réussite» pour lui donner de fortes chances de devenir un constructeur automobile rentable.

Comme le montrent les récents développements, il continue de progresser lentement et régulièrement. Cela ne fera peut-être pas avancer les choses plus loin pour les actions pour le moment. Mais, au cours de la prochaine année, l’avenir de cette société devient plus clair, les actions pourraient gagner énormément par rapport aux niveaux de prix actuels (environ 13,38 $ par action).

Une mise à jour trimestrielle montre que le stock FSR est toujours sur la bonne voie

Les SAVS et les anciennes SAVS ont été battues ce printemps. Et, l’action Fisker n’a pas fait exception. Après s’être rallié à 31,96 $ par action (principalement en raison de la manie de la fin de l’hiver pour les “actions mèmes” et les “stocks d’histoires”), il a brièvement chuté à des prix à un chiffre (en dessous de son prix d’offre de 10 $ par action) plus tôt ce mois-ci .

Mais, à la suite de la dernière mise à jour trimestrielle de la société, les actions ont suivi une tendance à la hausse. Comme certains analystes, comme Pavel Molchanov de Raymond James, l’ont déclaré, les mises à jour n’ont eu que peu ou pas de surprises. Pourtant, même si cela n’a pas vraiment impressionné la communauté des analystes, cela a signalé que les choses étaient toujours sur la bonne voie pour ce constructeur automobile en herbe, et à son tour, l’action FSR.

Qu’est-ce que je veux dire par « en bonne voie ? » D’une part, le nombre de réservations pour l’océan continue d’augmenter. En commençant l’année à 12 000, il est maintenant à 16 000. En outre, la société a déclaré, bien que vaguement, qu’elle progressait dans l’approvisionnement en batteries. Encore une fois, la mise à jour n’a rien changé à la donne. Pourtant, par rapport à certains des autres fabricants de véhicules électriques débutants, Fisker a réussi à faire des progrès lents et réguliers, avec peu de ratés.

À la suite de la liquidation de la SPAC, les investisseurs individuels ne font plus d’enchères sur de telles pièces. En d’autres termes, ne vous attendez pas à ce que les investisseurs soient à nouveau enthousiasmés tout d’un coup, et offrez-leur de revenir à leurs sommets passés en quelques semaines/mois. Mais, pour des investisseurs plus patients ? Acheter maintenant, car les actions restent inférieures à 15 $ par action, pourrait être rentable à terme. Avec ses bases solides, couplées aux progrès susmentionnés, il existe une voie pour que le stock rebondisse progressivement.

La patience reste le mot-clé

Outre la tendance à investir dans les actions SPAC, un autre facteur qui a aidé l’action FSR à monter en flèche a été l’enthousiasme hors du commun pour les jeux EV. Lancé l’été dernier, lorsque la marée montante de Tesla (NASDAQ:TSLA) a soulevé tous les bateaux EV, la tendance s’est poursuivie en 2021, grâce aux résultats des élections américaines de la «vague bleue» contribuant à renforcer le récit (que les VE gagneraient une masse critique plus tôt que prévu).

Cependant, cette dynamique n’est plus en jeu non plus. La « mégatendance EV » est peut-être encore bien vivante. Ne vous attendez pas à ce que les investisseurs envisagent à nouveau ces « achats à tout prix » de si tôt. Au lieu de cela, ils les regardent avec un œil plus critique. Pour les jeux EV plus faibles, c’est une mauvaise nouvelle. Mais cela n’aura probablement pas beaucoup plus d’impact sur les actions Fisker.

Pourquoi? Pas seulement pour les progrès lents et réguliers dont j’ai parlé ci-dessus. Par rapport à d’autres noms de la première étape, cette entreprise a commencé avec une base plus solide. Je parle principalement du partenariat de l’entreprise avec Magna (NYSE:MGA). En fournissant à Fisker un support de fabrication, d’ingénierie et de « partage de plate-forme », la société dispose d’un partenaire expérimenté fournissant à la fois expertise et infrastructure. Comparez cela à des startups comme Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE), dont la stratégie « faire cavalier seul » est la cause probable de bon nombre de ses ratés mis en évidence dans un « court rapport » très discuté.

Ceci, ainsi que sa solide position de trésorerie (environ 1 milliard de dollars), lui donne de fortes chances de réussir dans les années à venir. Cela ne contribuera peut-être pas à augmenter le stock aujourd’hui. Mais, au cours de l’année prochaine? Comme il devient clair que cette société non seulement survivra, mais prospérera, les investisseurs reviendront, renvoyant les actions à leurs niveaux de prix antérieurs.

Bottom Line: FSR Stock est un jeu solide à long terme

Les facteurs mentionnés ci-dessus lui donnent une chance de réussir. Mais, ce n’est pas gravé dans le marbre, ça l’emportera. Comme les constructeurs automobiles historiques comme Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY) pariez gros sur les véhicules électriques, cette entreprise moins connue pourrait être désavantagée, car elle essaie de s’emparer d’une part du marché des SUV « de masse ».

Pourtant, avec la fondation susmentionnée en place, associée aux leçons qu’il a tirées de l’échec de son prédécesseur, considérez le stock FSR comme un jeu de VE à long terme valable (mais toujours risqué) aux prix d’aujourd’hui.

