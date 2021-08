Actions FSR : les actions Fisker pourraient avoir une voie de rachat

Pour la première fois depuis des décennies, le moteur à combustion interne (ICE) fait face à une réelle menace. Le véhicule électrique (VE) est le principal candidat pour remplacer l’ICE. En conséquence, une multitude de nouvelles entreprises tentent de s’en sortir. Fisker (NYSE :RSF) est un nom familier et l’un des futurs prétendants. Le terme « futur » est la clé de la thèse haussière du titre FSR.

À ce stade, il est presque certain qu’ICE ne propulsera pas nos futures machines. Tous les grands constructeurs automobiles se sont engagés à abandonner les combustibles fossiles d’ici une décennie.

Il faudra beaucoup de temps pour tout changer complètement, mais c’est en train d’arriver.

Fisker reste actuellement sans source de revenus. Ils apportent une nouvelle gamme de véhicules électriques élégants sous la marque Ocean. C’est la deuxième tentative de M. Fisker. Le premier a échoué en 2012, ce qui était triste car j’adorais le Karma.

Cette fois, ils ont un meilleur cadre pour réussir. Depuis leur premier effort, le monde a accepté le VE grâce à Tesla (NASDAQ :TSLA).

Le sentiment est inconstant et la patience est la clé

Le stock FSR a connu des jours meilleurs. La réaction à son rapport sur les résultats a été la jubilation il y a quelques jours, mais cela n’a pas duré. Hier, le titre s’est effondré de 17% le ramenant à sa base récente. La suite dépendra du sentiment plus que des mesures. Fisker est toujours en pré-revenus, il n’y a donc pas de valeurs pour aider à soutenir l’action du cours des actions.

Habituellement, lorsqu’une action chute, les investisseurs utilisent des mesures tangibles pour évaluer la valeur. C’est ainsi qu’ils décident d’acheter la trempette, ou non. Dans ce cas, la totalité du cours de l’action provient des attentes de succès futurs.

Par conséquent, nous avons besoin de quelque chose en plus pour aider à la décision. Je me fie aux informations des graphiques pour cela. Ils offrent des guides honnêtes à court terme. À plus long terme, ceux qui croient en l’entreprise n’ont pas à s’inquiéter de ces gros titres. Ils devraient juste le posséder s’ils l’aiment.

Mais pour le reste d’entre nous qui préférerions réfléchir un peu aux niveaux d’entrée, nous pouvons avoir de l’imagination. Les investisseurs modernes disposent de tous les outils dont ils ont besoin pour éviter les erreurs évidentes.

Chasser les actions FSR à 20 $ par action n’était pas un point d’entrée clair. Car il venait d’échouer là-bas fin juin. La meilleure entrée est de le chasser après qu’il ait franchi la résistance. À l’inverse, paniquer car il tombe à 14 $ par action est également faux et pour la même raison. C’était une base récente et jusqu’à ce qu’elle échoue, je suppose qu’elle tient.

Le stock FSR peut briller à nouveau

Il est important de ne pas laisser les émotions entraver la réussite. Je ne suis pas un grand fan de Fisker. Je ne suis pas non plus du genre à acheter et à espérer une hausse. Cela ne m’empêche pas de l’échanger positivement. J’ai partagé des articles haussiers les 19 janvier et 12 mai. Ils ont tous deux généré de gros bénéfices.

L’action continue d’offrir de solides opportunités de trading, en particulier aux extrêmes. Les investisseurs ont la mauvaise habitude d’en faire trop dans les deux sens. Ceux-ci créent des ouvertures pour les têtes plus froides qui prévalent généralement.

Le stock de FSR est maintenant proche des niveaux qui ont du sens pour les taureaux.

Si le marché boursier en général se maintient, le lancement de positions haussières sur Fisker devrait se poursuivre jusqu’au début de l’année prochaine. Ce qualificatif est un gros problème dans mon livre. A ces altitudes, la menace des indices est bien réelle. Si 14 $ par action échouent, je m’attends à ce que davantage d’inconvénients se produisent.

Il est important de rester réaliste avec les attentes, quel que soit le fandom. Le pire des cas de 10 $ s’est déjà produit deux fois au cours des 10 derniers mois. Il n’y a aucune garantie que cela ne se reproduira plus.

Pour être prêts, les investisseurs ne devraient pas tout miser. Il est logique de laisser une certaine marge de manœuvre pour gérer le commerce. Je n’aime pas réduire la moyenne, mais je peux réduire la taille de l’entrée initiale. Cela me laisse la possibilité d’en ajouter plus à des prix inférieurs tout en conservant le même risque de taille.

Ce sont des temps incertains et il n’y a aucune garantie. La Réserve fédérale est sur le point d’annoncer le début de son processus de réduction. Nous ne savons pas comment Wall Street prendra la nouvelle.

De bonnes opportunités d’achat d’actions peuvent échouer sans que ce soit leur faute. Toutes les actions doivent être négociées à l’intérieur du collectif, c’est-à-dire l’ensemble du marché. Jusqu’à présent, les taureaux ont été un contrôle complet sans aucun signe de relâchement.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.