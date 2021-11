Actions GOEV : les rumeurs du partenariat Walmart suscitent l’intérêt pour Canoo

À la suite d’un rapport de résultats trimestriel prometteur et d’une mystérieuse annonce de production, le constructeur de véhicules électriques (VE) Canou (NASDAQ :GOEV) a des gens qui parlent cette semaine. L’action GOEV est en hausse de près de 1% aujourd’hui alors que des rumeurs circulent sur d’éventuels partenariats secrets de Canoo.

Source : Shutterstock

Malgré l’annonce de pertes nettes qui ont presque quadruplé par rapport au trimestre dernier, Canoo a profité d’un bond considérable de 24% du cours de l’action cette semaine. La startup américaine de véhicules électriques regorge de surprises qui se réunissent pour brosser un joli tableau, bien que spéculatif, pour Canoo.

Les deux plus grandes annonces de Canoo concernent le lieu de production et le calendrier de ses véhicules électriques commerciaux. Plutôt que l’échéance du début de 2023 mentionnée précédemment, Canoo a annoncé qu’elle commencerait la production de véhicules électriques avant le troisième trimestre 2022. De plus, une nouvelle installation de production est en route. Cette installation de production est très intéressante située à Bentonville, Arkansas, la maison du méga-géant de la vente au détail Walmart (NYSE :WMT). Naturellement, les investisseurs rêvent maintenant d’un avenir rempli de camionnettes de livraison Walmart à propulsion électrique.

Le stock de GOEV continuera-t-il à augmenter avant la production ?

Canoo n’a actuellement pratiquement aucun revenu, ce qui signifie que tout intérêt dans l’entreprise repose sur la spéculation sur les bénéfices futurs. En tant que tel, ses pertes quadruplées ce trimestre ne semblent pas aussi mauvaises. En fait, les chiffres étaient légèrement meilleurs que prévu.

Ajoutez les rumeurs d’un partenariat avec Walmart et un calendrier de production en avance, et il n’est pas surprenant que Canoo ait des têtes qui tournent.

La question est de savoir qu’est-ce que Canoo a d’autre pour cela et quelle est la probabilité que les rumeurs soient vraies?

Dans le rapport trimestriel, le PDG de Canoo, Tony Aquila, a fait des remarques pointues qui font allusion à un partenariat secret. Bien que rien n’ait été ouvertement spécifique, cela a certainement généré le bavardage qu’Aquila recherchait.

« Il s’agit d’une installation de fabrication de pointe qui nous permettra de produire des véhicules pour des cas d’utilisation uniques ainsi que d’accélérer nos tests en gamma. Nous cherchons des moyens de supprimer la méthode traditionnelle de mise sur le marché et cela produira des véhicules que nous vendrons également. »

Aquila a présenté le véhicule modèle Gamma, qui est presque prêt pour la production, puis a laissé entendre que « certains d’entre eux seront entre les mains de partenaires potentiels ». Lorsque vous considérez l’emplacement de l’installation de production peu orthodoxe, Aquila est soit un commercial ingénieux, soit Canoo a un partenariat en cours avec Walmart. Quoi qu’il en soit, les investisseurs semblent « acheter la rumeur » aujourd’hui, poussant Canoo à un sommet de 10,80 $ sur neuf mois pour clôturer la journée.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.