Actions les plus vendues: EYES, BLNK, DISCA ou CLVS pourraient-ils être le prochain GameStop?

Il y a quelques jours, le gestionnaire de fonds spéculatifs Will Meade a proposé une idée intéressante. Il a sauté sur Twitter pour expliquer pourquoi il pense ChargePoint (NYSE:CHPT) pourrait être le prochain GameStop (NYSE:GME). Les tweets ont de nombreux investisseurs assis à leur place. En tant que l’un des stocks les plus courts, le cas de Meade tient la route. Et avec les investisseurs particuliers qui recherchent le succès de GME à travers des actions comme AMC (NYSE:AMC), il y a beaucoup de discussions autour de quel stock pourrait avoir le même potentiel de compression que le détaillant de jeux vidéo.

Source: TY Lim / Shutterstock.com

Nous pouvons jeter un coup d’œil aux actions les plus vendues en ce moment pour voir quelques candidats potentiels à la short-squeeze. L’un de ces stocks est Produits médicaux Second Sight (NASDAQ:LES YEUX). La société de technologie de la santé oculaire a déjà été qualifiée de surévaluée, après qu’une approbation réglementaire ait fait exploser le stock d’EYES. Maintenant, la société est à court intérêt de 49,4%. Alors que les vendeurs à découvert prédisent une baisse de valeur d’EYES, Second Sight a de vrais fans. Et avec la nouvelle que la société a fait deux nouveaux ajouts prometteurs à son conseil d’administration, le sentiment pourrait devenir haussier.

Un autre candidat court de compression est Chargement clignotant (NASDAQ:BLNK). Avec un intérêt court de 36,9%, beaucoup prédisent l’échec de l’entreprise. Cependant, il bénéficie d’un soutien dédié des fans de la vente au détail, y compris certains utilisateurs de r / WallStreetBets. La société a déjà connu une activité de compression brève au cours des deux derniers jours, générant des gains de 13% jeudi.

Actions les plus vendues: les investisseurs recherchent des candidats à la pression

Découverte (NASDAQ:DISQUE) est dans un état volatil. L’entreprise faisait partie de ceux qui Gestion du capital d’Archegos Tomber. Maintenant, il semble que les investisseurs se tournent vers l’action DISCA pour une courte pression. Il a actuellement 29,67% de son flottant vendu à découvert, et en tant qu’acteur de l’énorme industrie du streaming, les consommateurs s’intéressent à ce qu’il propose.

Enfin, Oncologie Clovis (NASDAQ:CLVS) est un candidat pour une compression courte GME-esque. L’équipe d’oncologie a récemment fait des nouvelles prometteuses concernant ses essais Rubraca. La société espère lancer prochainement un produit sur le marché pour aider à traiter les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire à un stade avancé, et ses essais cliniques suggèrent que le lancement pourrait être prochain. Pourtant, l’action CLVS est mise contre, avec 33,85% de son flottant court-circuité. Avec les nouvelles positives concernant les tests Rubraca, ainsi que la spéculation d’une acquisition en 2021, le titre semble être un candidat de choix pour une courte compression.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.