Actions les plus vendues: voici 3 actions à négocier

Les années folles sont de retour pour terminer la semaine à Wall Street. Enfin, presque. Alors que le marché a dansé à la hausse, bon nombre des actions les plus vendues d’aujourd’hui restent un sac très mélangé avec les investisseurs. Examinons les graphiques de prix de trois noms qui contribuent à ce bourbier et, aujourd’hui, à devenir des centres de profit pour les haussiers et les baissiers dans les jours à venir.

À l’approche de la cloche de clôture de vendredi, les investisseurs se rassemblent autour d’un rapport sur la masse salariale non agricole qui montre que les temps sont bons. Ou pour être plus juste, c’est le moment idéal pour prolonger Produits industriels Dow Jones. Il a augmenté de 14% sur l’année et atteint des niveaux records grâce à Nike (NYSE:NKE), Boeing (NYSE:BA), chenille (NYSE:CHAT) et une poignée d’autres grandes capitalisations diversifiées.

D’un autre côté, les achats fébriles et les sommets records sont introuvables dans la plupart des actions les plus vendues aujourd’hui. C’est comme ça depuis un certain temps bien sûr, et ce n’est pas tout à fait surprenant. En fin de compte, ce qui a poussé ces noms dans notre conscience collective en 2021, les reportages nationaux nocturnes et dans de nombreux comptes de trading d’investisseurs involontaires, est venu et reparti.

Ce qui est différent aujourd’hui dans les actions les plus courtes du marché, ce sont les Wallstreetbets de Reddit. En tant que groupe, ils ont laissé un sillage de destruction pour d’autres investisseurs chevauchant leurs queues de cochon et pas assez sages pour reconnaître l’action pour ce qu’elle était et ce sera toujours. Et aujourd’hui, ce groupe de joyeux maraudeurs est collectivement plongé dans la bêtise comme la crypto Dogecoin (CCC:DOGE-USD) ou une luxation sur le dessus Confiance classique d’Ethereum en niveaux de gris (OTCMKTS:ETCG). Ou du moins ils l’étaient. Pouf!

Il n’y a pas de jugement ici. Le jeu que Reddit attire n’est pas différent de celui que les grandes institutions jouent quotidiennement. Ces derniers bénéficient simplement de meilleures relations publiques et d’une meilleure résistance. C’est simplement ce que c’est. Et aujourd’hui et sans compliquer les choses, il est simplement temps d’échanger une partie des déchets des deux côtés de la médaille.

Actions les plus vendues à négocier: FuboTV (FUBO)

Source: Graphiques par TradingView

Le premier de nos titres les plus courts à négocier est FuboTV. FUBO maintient un intérêt court d’environ 15%. C’est un carburant décent, bien que le monde ait été retiré du début de l’année. En janvier, les ours de la plate-forme de streaming sportif en direct ont pris plus de 70% du flotteur de Fubo. Et en grande partie perdu.

Aujourd’hui et plus important encore que de parier sur l’autre équipe qui vous aide à gagner, le service de FuboTV s’est avéré un grand succès. En outre, l’histoire de croissance convaincante de l’entreprise est sur le point de se poursuivre alors qu’elle entre et étend sa plate-forme en offrant aux abonnés des paris sportifs dans le confort de leur canapé.

Techniquement, un modèle de mouvement en deux étapes ou en miroir basé sur Fibonacci où la jambe AB correspond au CD de la jambe a été réalisé le mois dernier. Pour être juste, le creux haussier n’a pas empêché les actions de baisser légèrement après une première tentative de creux. Encore et assez souvent, les efforts de la deuxième chance s’avèrent être le jeu gagnant. Et avec les revenus à la pression la semaine prochaine, c’est un produit à surveiller pour l’achat.

Triterras (TRIT)

Source: Graphiques par TradingView

Le prochain de nos titres les plus courts à négocier est la fintech Triterras, basée en Corée. Plus important encore, c’est une entreprise ciblée pour des pratiques frauduleuses et trompeuses, qui ne sont pas passées inaperçues par une formidable armée d’ours refusant de quitter l’action TRIT. Aujourd’hui, les intérêts courts représentent environ 31% du flottant de l’action. Et à notre avis, si vous ne pouvez pas les battre, il vaut parfois mieux les rejoindre.

Techniquement parlant, le tableau des prix convient sans équivoque que celui-ci est court. Pour terminer la semaine de négociation, un triangle formé sous le niveau de 10 $ autrefois prisé de l’action TRIT s’est effondré et a rapproché les actions de leur plus bas historique de 5,86 $.

Je chercherais des niveaux nouveaux et agressivement plus bas dans cette action la plus vendue en achetant un put de 5 août avec un stop-loss de 50% lié au coût initial du contrat baissier.

Actions les plus vendues à négocier: GoPro (GPRO)

Source: Graphiques par TradingView

La dernière de nos actions les plus vendues à négocier a été, à un moment donné, la plus vilipendée et la plus fortement vendue du marché. Non, je ne parle pas de GameStop (NYSE:GME). Il faut remonter quelques années en arrière. Je fais référence à la caméra de sport mobile et à la tenue de drone GoPro.

Aujourd’hui, l’ancien parvenu technologique est devenu une entreprise qui prend le virage de la rentabilité. Elle bénéficie d’une demande haut de gamme pour ses produits et a franchi le cap du million d’abonnés. C’est ce que certains pensaient ne jamais arriver après la chute du GPRO de 98,47 $ en 2014 à 2 $ paralysants.

Les actions sont encore assez bien vendues à 12,50% du flottant du GPRO. Mais suite à l’annonce de bénéfices décents d’aujourd’hui et à une tendance haussière décente construite au cours de l’année écoulée, je recherche ces ours pour quitter le terrain de jeu et pour plus de taureaux pour les mois à venir.

Avec cette action la plus vendue, ou plutôt l’ancien poids lourd baissier, je suggérerais d’attendre que le chandelier doji engloutissant de cette semaine soit confirmé aux côtés d’un croisement stochastique haussier. Si ces critères sont remplis, un appel vertical à 13 $ / 16 $ de juillet ou une stratégie de collier, si vous aimez le jeu long dans GPRO, sont des moyens privilégiés pour participer à l’action.

A la date de publication, Chris Tyler détient, directement ou indirectement, des positions sur GoPro (GPRO) et ses dérivés, mais aucun autre titre mentionné dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.