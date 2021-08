Actions MMAT : évitez les actions MMAT non prouvées et surévaluées pour le moment

Pour plusieurs raisons, les investisseurs devraient éviter Méta-matériaux (NASDAQ :MMAT) Stock.

Bien que l’action MMAT semble avoir beaucoup de potentiel, sa technologie n’a pas fait ses preuves et sa valorisation est trop élevée pour que ses actions en valent la peine à ce stade.

De plus, le statut de Meta en tant que stock de mèmes est également un facteur dans ma recommandation de vente. Comme je l’ai souligné dans les colonnes précédentes, je m’attends à ce que la plupart des actions meme continuent de s’affaiblir dans les semaines et les mois à venir.

Technologie non éprouvée

Dans le passé, j’ai souligné qu’au cours des années où j’ai suivi les actions, j’ai vu plusieurs technologies largement annoncées ne pas proliférer dans une large mesure.

En effet, je pense que pour deux systèmes de pointe qui sont devenus très populaires, comme le solaire photovoltaïque et le cloud, il y en a deux autres, comme le graphène et les nanomatériaux, qui ne sont jamais devenus très rentables.

La technologie de Meta semble très excitante et utile. Par exemple, la capacité des produits que l’entreprise développe à permettre la transmission de la 5G à travers plus de zones et de substances est assez intrigante, en supposant que le produit est suffisamment bon marché pour en valoir la peine. Le test du cancer du sein à un stade précoce et l’appareil de mesure du glucose non invasif que l’entreprise développe ont encore plus de potentiel.

Mais Meta a indiqué que les produits médicaux qu’elle développe sont encore dans deux à sept ans avant d’être achevés, et bien que Meta ait répertorié de nombreux “partenaires et clients de co-développement”, y compris de grandes Panasonic (OTC :PCRFY) et Sony (OTC :SNEJF), mes recherches n’ont révélé aucune preuve que l’un des produits de Meta est utilisé ou sur le point d’être acheté.

Dans son article du 11 août sur l’action META, Muslim Farooque, un autre chroniqueur d’InvestorPlace, a expliqué succinctement et avec justesse la situation. Il a écrit : « L’entreprise a des objectifs ambitieux, mais elle n’a actuellement aucun produit éprouvé. Cela fait du stock de mèmes un pari spéculatif.

Compte tenu de l’incertitude des nouvelles technologies, je recommande d’attendre des signes concrets indiquant qu’au moins une ou deux des technologies de Meta sont viables et considérées comme méritant d’être achetées par les clients potentiels avant de se lancer dans le stock.

Attendre une meilleure valorisation

Je recommanderais également d’attendre une valorisation plus favorable avant de prendre une position haussière sur le nom. L’action MMAT a actuellement une capitalisation boursière de plus d’un milliard de dollars.

J’ai vu des entreprises qui, comme Meta, ont très peu de revenus mais ont une capitalisation boursière bien supérieure à 1 milliard de dollars. Pourtant, 1 milliard de dollars n’est pas une bonne affaire; il existe des sociétés très prometteuses qui génèrent des revenus importants et dont les actions ont une capitalisation boursière beaucoup plus faible. Ayro (NASDAQ :AYRO) et supraconducteur américain (NASDAQ :AMSC) venir à l’esprit.

De plus, comme je l’ai souligné dans plusieurs colonnes récentes, la plupart des actions de mèmes ont diminué ces dernières semaines, et je m’attends à ce que cette tendance ne fasse que s’intensifier à l’avenir. Par exemple, GameStop (NYSE :GME) a chuté d’environ 45 % depuis le pic du 9 juin, tandis que AMC (NYSE :AMC) est également en baisse d’environ 50 % depuis la mi-juin.

L’action MMAT elle-même a chuté de 80% depuis son pic de juin. Mais je crois que les actions pourraient s’enfoncer beaucoup plus loin. En effet, à mesure que nous nous éloignons des derniers chèques de relance du gouvernement envoyés aux millenials sans enfants et que nous nous rapprochons de la fin de la prime de chômage fédérale en septembre, la capacité des investisseurs boursiers à influencer les cours des actions devrait encore diminuer.

Le changement dans les habitudes de dépenses des millennials par rapport à il y a quelques mois, lorsque la plupart d’entre eux n’avaient pas encore été vaccinés, est également susceptible de faire pression sur les stocks de mèmes. Maintenant que la plupart d’entre eux ont été vaccinés, la majorité dépense probablement beaucoup moins d’argent en stocks et beaucoup plus en vacances et activités sociales.

Le résultat sur le stock MMAT

Les investisseurs devraient attendre que les produits de Meta deviennent plus éprouvés et que l’action MMAT baisse beaucoup plus avant d’envisager d’acheter les actions. Ceux qui possèdent déjà l’action devraient la vendre et trouver des titres mieux établis et moins chers dans lesquels investir.

