Actions mondiales mitigées après une vente massive à Wall Street

Les actions mondiales étaient mitigées mercredi après que la vente massive d’actions technologiques ait refroidi le début joyeux de 2022 à Wall Street.

Le CAC 40 français a progressé de moins de 0,1% à 7 324,16 en début de séance, tandis que le DAX allemand a gagné 0,2% à 16 185,77. Le FTSE 100 britannique a augmenté de 0,2% à 7 516,63. Le contrat à terme des industriels Dow a gagné 0,1% tandis que celui du S&P 500 a reculé de 2 points.

À la gueule de bois de la retraite dirigée par la technologie s’ajoutent des rapports faisant état d’une forte augmentation du nombre de cas de coronavirus en Asie et ailleurs.

L’opinion des experts est partagée entre ceux qui pensent que la variante omicron de COVID-19 qui gagne en dominance dans de nombreux endroits peut déclencher moins de maladies graves et ceux qui conseillent plus de prudence. Toute restriction à l’activité commerciale ne manquera pas de peser sur la reprise sur laquelle toutes les nations comptent pour se produire bientôt.

« Les marchés mondiaux semblent considérer l’omicron comme une menace existentielle, certains suggérant que la variante omicron représente le dernier hourra ‘pour COVID. Espérons qu’ils aient raison. Mais il peut encore y avoir un dernier coup à l’activité en Asie avant que nous puissions revenir à un semblant de normalité », a déclaré Robert Carnell, responsable régional de la recherche Asie-Pacifique chez ING.

L’indice de référence japonais Nikkei 225 a progressé de 0,1% pour terminer à 29 332,16. Le S&P/ASX 200 australien a chuté de 0,3% à 7 565,80. Le Kospi de la Corée du Sud a chuté de 1,2% à 2 953,97. L’indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 1,6% à 22 907,25, tandis que l’indice composite de Shanghai a perdu 1,0% à 3 595,18.

Le promoteur immobilier chinois en difficulté Evergrande a annoncé mercredi soir qu’il demandait aux détenteurs d’obligations d’accepter un paiement différé sur l’une de ses obligations.

Le groupe Evergrande procédera à un vote en ligne de trois jours à partir de vendredi pour les détenteurs de l’obligation de 4,5 milliards de yuans (700 millions de dollars), selon une annonce faite via la bourse de Shenzhen dans le sud de la Chine.

Les analystes s’attendent à ce que les échanges en Asie restent agités pendant un certain temps. Les cas quotidiens de COVID-19 signalés sont encore faibles par rapport à l’Europe et aux États-Unis. Mais les augmentations arrivent rapidement, dépassant désormais les 2 000 par jour au Japon.

Au Japon, de nombreuses personnes ne tiennent pas compte des avertissements de prendre des précautions et la foule est sortie à des niveaux proches des niveaux d’avant la pandémie à Tokyo, où les injections de rappel ont à peine commencé. Le Premier ministre Fumio Kishida a promis de les accélérer, à commencer par les professionnels de la santé.

Un mélange de données économiques et de rapports sur les bénéfices trimestriels des entreprises cette semaine devrait donner aux investisseurs un aperçu de l’impact de la pandémie et de la hausse persistante de l’inflation sur les entreprises et les consommateurs.

Le marché du travail américain sera une priorité pour les investisseurs, à commencer par le rapport sur l’emploi du ministère du Travail pour décembre, qui sera publié vendredi.

Certains secteurs de l’économie sont toujours en difficulté, en particulier avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement. La croissance du secteur manufacturier a ralenti en décembre pour atteindre un creux de 11 mois, selon l’Institute for Supply Management, un groupe professionnel de directeurs des achats. L’organisation publiera jeudi son rapport de décembre pour le secteur des services.

Les investisseurs attendent également le compte rendu de la dernière réunion politique de la Réserve fédérale américaine en décembre, qui devrait être publié mercredi.

Dans le commerce de l’énergie, le brut de référence américain a chuté de 25 cents à 76,74 $ le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Il a gagné 91 cents à 76,99 $ le baril mardi. Le brut Brent, la norme internationale, a chuté de 20 cents à 79,80 $ le baril.

Dans le commerce des devises, le dollar américain a légèrement baissé à 115,94 yens japonais contre 116,16 yens. La récente fourchette du dollar par rapport au yen est à son plus haut depuis cinq ans, et un yen moins cher peut constituer un avantage pour les exportateurs géants du Japon. L’euro a coûté 1,1308 $, contre 1,1286 $.

