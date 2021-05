Actions multibagger smallcap, midcap: moins de levier, gestion de la qualité; meilleur pari que les actions à grande capitalisation?

L’investissement dans les petites et moyennes capitalisations s’est manifesté par une grande complexité, une incertitude de l’information et des problèmes de liquidité et d’impact

Par Arun Malhotra

Investir dans les petites capitalisations est un dilemme. L’investissement dans les petites et moyennes capitalisations s’est manifesté par une grande complexité, une incertitude de l’information et des problèmes de liquidité et d’impact des coûts. Nous pensons que les actions de moyenne et petite capitalisation affichent un caractère cyclique, contrairement aux grandes capitalisations qui sont plus stables. Les moyennes et petites capitalisations ont généralement des cycles courts d’expansion et de rafale – ils sont de nature cyclique et les meilleurs rendements peuvent être récoltés si vous jouez correctement le cycle. Nous avons vu suffisamment de perturbations – sur le plan macro, politique ou géopolitique, et même des changements fréquents dans la réglementation, et ces petites entreprises sont plus sujettes à des risques dans ces environnements incertains. Les fondamentaux des moyennes et petites capitalisations peuvent évoluer rapidement dans ces circonstances et les prix peuvent baisser rapidement. Les investissements dans les moyennes et petites capitalisations fonctionnent mieux lorsqu’ils sont choisis au bas d’un marché baissier.

Les investisseurs recherchent des actions non découvertes, essentiellement des gains potentiels à plusieurs titres. Il existe certainement une opportunité dans cet espace, car ces stocks sont sous-étudiés et donc sous-évalués également. Mais les caractéristiques d’une entreprise de bonne qualité que nous recherchons – les raisons fondamentales pour lesquelles nous détenons des actions (entreprises) sont également valables pour les moyennes et petites capitalisations. La qualité de la gestion est le facteur le plus important, d’autant plus dans ce cas, car moins d’informations et les performances limitées de l’entreprise et des propriétaires sont disponibles dans le domaine public. En revanche, les grandes capitalisations offrent des rendements réguliers avec un risque relativement plus faible. Nous trouverons beaucoup de grandes capitalisations, même dans les Nifty 50 ou les 100 meilleures actions qui ont constitué une richesse à long terme. Des actions telles que les jumeaux HDFC, la banque Kotak, Infosys et Reliance Ind., Etc. ont été une évidence et ont généré une richesse significative pour leurs parties prenantes. Ces valeurs de confort, contrairement aux moyennes et petites capitalisations, ont moins de volatilité et donc de meilleurs rendements ajustés au risque.

Il existe un biais d’information et de survie chaque fois que nous parlons de moyennes et petites capitalisations, car seules les moyennes et les petites capitalisations survivantes et leurs rendements multibagger sont évoqués, alors que de nombreuses sociétés des moyennes et petites capitalisations ont éclaté. et sont tombés du radar ou ont fermé leurs entreprises. Il faut un investisseur averti, le bon conseiller, le gestionnaire de fonds qui puisse équilibrer efficacement le risque du portefeuille et inclure les grandes et moyennes / petites capitalisations dans le portefeuille pour générer des rendements excédentaires. Les meilleurs rendements sont récoltés lorsque vous attrapez le midcap et qu’il se transforme en grande capitalisation en quelques années et il existe tellement d’exemples autour de nous. Des actions comme Eicher Motors, Page Industries, AIA Engineering, Shree Cement et Astral pipes entrent dans cette catégorie et ont résisté à diverses tempêtes (perturbations économiques) et ont émergé avec succès, créant ainsi une richesse considérable pour leurs parties prenantes. Et ces actions de petite / moyenne capitalisation qui ont généré des rendements excédentaires sur de longues périodes avaient des caractéristiques similaires: effet de levier sans effet de levier, énorme opportunité de marché, gestion compétente et de qualité, focalisation sur la productivité et l’efficacité du capital et souci de leurs actionnaires minoritaires.

Il ne fait aucun doute que les actions de grande capitalisation offrent un meilleur risque-rendement pour les investisseurs de détail, mais la sélection précise et la bonne combinaison de portefeuille d’actions de moyenne et petite capitalisation peuvent générer de l’alpha et de la richesse à plus long terme. La composition du portefeuille devient importante et en fonction de l’appétit pour le risque d’un individu, la bonne proportion d’actions de grande capitalisation et d’actions de moyenne / petite capitalisation doit être incluse dans le portefeuille. Je suis convaincu qu’un tel portefeuille peut générer des rendements qui dépassent de loin les indices de référence sur de plus longues périodes. Le débat entre les grandes capitalisations et les moyennes / petites capitalisations se poursuivra, les recherches à ce sujet se poursuivent depuis des lustres, mais il est indéniable que les petites et moyennes capitalisations méritent une prime de risque par rapport aux grandes. Les deux catégories sont importantes pour générer des rendements excédentaires dans un portefeuille.

Arun Malhotra est associé fondateur et gestionnaire de portefeuille, CapGrow Capital Advisors Ltd. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

