Actions numériques cycliques définies pour des mises à niveau massives de notation ; ces actions pour bénéficier du rejig de l’AMFI

Le reclassement de toutes les sociétés cotées est effectué semestriellement. (Photo : REUTERS)

Le prochain reclassement des actions par l’Association of Mutual Funds in India (AMFI) pourrait mettre les valeurs cycliques et numériques au centre de l’attention. La société de courtage et de recherche nationale ICICI Securities a déclaré que les valeurs cycliques telles que les industriels et les prêteurs ainsi que les scripts enclins au domaine numérique pourraient être mis à niveau par AMFI. Le reclassement de toutes les sociétés cotées est effectué semestriellement. AMFI devrait annoncer les changements au cours de la première semaine de juillet. Sur la base de la liste révisée publiée par l’AMFI, les sociétés de fonds réorganisent leurs portefeuilles pour correspondre aux nouvelles classifications.

« Les valeurs cycliques et les actions numériques domineront la liste des mises à niveau. Au total, 20 actions pourraient potentiellement être améliorées. Sur les 20 actions ci-dessus, 14 appartiennent à des valeurs cycliques (industriels et prêteurs) tandis que 5 appartiennent au domaine numérique (plateforme, commerce électronique ou technologie numérique de niche) et une défensive (santé) », a déclaré ICICI Securities. AMFI prend la capitalisation boursière moyenne de toutes les actions entre janvier 2021 et juin 2021 pour revoir la classification. Les entreprises ayant la capitalisation boursière la plus élevée sont classées dans la catégorie des grandes capitalisations, les 150 suivantes sont classées dans les moyennes et les autres dans les petites.

ICICI Securities a déclaré que la limite supérieure des actions pour être qualifiées de moyennes capitalisations a franchi un sommet historique de 5 milliards de dollars, comme vu pour la dernière fois en mai 2018. Le seuil supérieur pour les petites capitalisations est à 1,6 milliard de dollars, toujours en dessous du niveau observé en janvier 2018. .

Passage de moyenne à grande capitalisation

Adani Total Gas – Capitalisation boursière moyenne Rs 878 milliards – Forte probabilité

NMDC – Capitalisation boursière moyenne Rs 412 milliards – Forte probabilité

Hôpitaux Apollo – Capitalisation boursière moyenne Rs 421 milliards – Forte probabilité

Cholamandalam Investment & Finance – Capitalisation boursière moyenne Rs 420 milliards – Forte probabilité

SAIL – Capitalisation boursière moyenne Rs 359 milliards – Forte probabilité

Grande capitalisation à moyenne capitalisation

Abbott India – Capitalisation boursière moyenne Rs 320 milliards – Forte probabilité

Hindustan Aeronautics – Capitalisation boursière moyenne Rs 332 milliards – Forte probabilité

Laboratoires Alkem – Capitalisation boursière moyenne Rs 343 milliards – Forte probabilité

HPCL – Capitalisation boursière moyenne Rs 352 milliards – Forte probabilité

Petite à moyenne capitalisation

Tata Elxsi – Capitalisation boursière moyenne Rs 180 milliards de milliards – Forte probabilité

APL Apollo Tubes – Capitalisation boursière moyenne Rs 142 milliards – Forte probabilité

Kajaria Ceramics – Capitalisation boursière moyenne Rs 142 milliards – Forte probabilité

Bank of Maha – Capitalisation boursière moyenne Rs 135 milliards – Forte probabilité

Apollo Tyres – Capitalisation boursière moyenne Rs 139 milliards – Forte probabilité

Banque indienne – Capitalisation boursière moyenne Rs 132 milliards – Forte probabilité

Alkyl Amines – Capitalisation boursière moyenne Rs 124 milliards – Forte probabilité

Affle India – Capitalisation boursière moyenne Rs 128 milliards – Forte probabilité

Linde India – Capitalisation boursière moyenne Rs 127 milliards – Forte probabilité

Blue Dart Expres – Capitalisation boursière moyenne Rs 117 milliards – Forte probabilité

Vaibhav Global – Capitalisation boursière moyenne Rs 117 milliards – Forte probabilité

Hindustan Copper – Capitalisation boursière moyenne Rs 112 milliards – Forte probabilité

Midcap à small cap

IIFL Wealth – Capitalisation boursière moyenne Rs 101 milliards – Forte probabilité

Banque centrale – Capitalisation boursière moyenne Rs 97 milliards – Forte probabilité

Godrej Agrovet – Capitalisation boursière moyenne Rs 99 milliards – Forte probabilité

Motilal Oswal – Capitalisation boursière moyenne Rs 95 milliards – Forte probabilité

AstraZeneca Pharma – Capitalisation boursière moyenne Rs 93 milliards – Forte probabilité

Bombay Burmah – Capitalisation boursière moyenne Rs 84 milliards – Forte probabilité

Granules Inde – Capitalisation boursière moyenne Rs 83 milliards – Forte probabilité

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.