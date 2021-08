Actions NVDA : voici comment échanger Nvidia contre des bénéfices

Nvidia (NASDAQ :NVDA) les actions se sont refroidies juste avant sa division d’actions tant attendue à quatre pour un. Mais le déclin n’a pas duré longtemps. Une fois que l’ajustement des prix a eu lieu et que les actions de NVDA sont soudainement devenues 75 % moins chères, les acheteurs sont revenus. Depuis lors, les prix ont augmenté tranquillement et se situent maintenant à un jet de galets de l’ancien sommet.

Mais ce n’est pas seulement Nvidia qui revient à ses manières haussières ; l’ensemble de l’industrie des semi-conducteurs se réveille, alimentée par un trio de rapports de bénéfices meilleurs que prévu par Qualcomm (NASDAQ :QCOM), Micro-systèmes avancés (NYSE :DMLA), et Sur le semi-conducteur (NASDAQ :SUR).

N’oubliez pas que les actions présentent une forte corrélation avec leur secteur et industrie respectifs. La technologie et l’industrie des semi-conducteurs ont toutes deux une tendance à la hausse et enregistrent de nouveaux records, ce qui ne fait qu’aider le dossier haussier de NVDA.

Ci-dessous, nous examinerons le tableau des prix des semi-conducteurs, discuterons du rapport sur les bénéfices imminents de Nvidia et partagerons une idée commerciale potentielle si vous pensez que l’entreprise livre la marchandise.

Les semi-conducteurs chauffent

De février à juillet, le ETF vecteurs semi-conducteurs Vaneck (NASDAQ :SMH) n’est pratiquement allé nulle part. Le repos de cinq mois était pourtant bien mérité. Les demi-finales sont montées en flèche sur la lune lors du large rallye du marché post-pandémique de l’année dernière et avaient besoin de repos pour que les bénéfices puissent rattraper leur retard et que les valorisations puissent diminuer.

Mais si la semaine dernière est une indication, les acheteurs sont enfin prêts à prendre des demi-finales plus élevées.

Si vous voulez un enfant d’affiche pour le réveil, ne cherchez pas plus loin que Advanced Micro Devices, qui a pris une page du livre de jeu de stock de mèmes et a compressé 23% en peu de temps après avoir dépassé les 100 $ la semaine dernière.

Le volume et la volatilité ont augmenté parallèlement au prix pour fournir une preuve supplémentaire que les masses se sont accumulées et que la spéculation s’est déchaînée. Il ne faudra donc pas grand-chose pour que leur attention se tourne vers Nvidia et continue de le propulser plus haut si le géant des puces peut fournir des chiffres de revenus de qualité le 18 août.

Mis à part l’éclat d’AMD, SMH brosse un tableau haussier pour l’industrie et vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce que les investisseurs pensent des demi-finales en ce moment.

NVDA Bénéfices des actions Négociation

Avec les bénéfices des actions NVDA encore à une semaine et demie, il est un peu difficile de déterminer les attentes exactes pour la réponse du jour au lendemain. C’est une cible mouvante à ce stade. Mais nous pouvons examiner les contrats d’options qui expirent juste après le rapport pour évaluer les hypothèses de volatilité.

Les contrats du 20 août s’élèvent à 16,86 $ ou 8,2 %. Gardez à l’esprit que la part du lion est due aux 15 jours qui restent. Supprimez cela, et nous envisageons probablement un mouvement attendu d’environ 4%.

Si cela ne semble pas si excitant, c’est parce que ce n’est pas le cas. Assez curieux, pour une action qui a tendance à bouger beaucoup d’une semaine à l’autre, l’action NVDA a une histoire de petits mouvements après les bénéfices.

Ainsi, les prévisions modérées de ce trimestre sont en fait à égalité avec les épisodes passés.

Les quelques autres actions de semi-conducteurs qui se sont creusées après les bénéfices cette saison n’ont pas connu beaucoup de baisse. Au lieu de cela, les acheteurs ont afflué pour acheter la baisse dans pratiquement tous les cas que j’ai étudiés. Cela devrait fonctionner à l’avantage de l’idée commerciale suivante.

Si vous êtes prêt à parier que l’action NVDA reste au-dessus de 175 $ pour le mois prochain, alors vendez les options haussières de septembre à cette grève.

L’échange: Saisissez l’écart de vente haussier de 175 $/170 $ de septembre pour 60 cents.

Si Nvidia pousse plus haut après les bénéfices ou du moins ne baisse pas trop, alors le commerce devrait être un gagnant facile. Le gain maximum est de 60 cents et la perte maximum est de 4,40 $. Pour minimiser les dommages si vous vous trompez, envisagez de sortir avec une pause de 175 $.

À la date de publication, Tyler Craig était LONG AMD et QCOM.

