Actions OCGN : suivez l’exemple des commerçants et « vendre les nouvelles »

Si vous avez lu mes articles précédents sur Ocugen (NASDAQ :OCGN), vous connaissez très bien mon point de vue fortement baissier sur l’action OCGN. Quelle est l’histoire ici? La société essaie d’apporter Covaxin, un vaccin candidat Covid-19 développé par l’Inde Bharat Biotech, aux États-Unis et au Canada.

Jusqu’à présent, il a fait peu de progrès pour obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) ou une approbation complète des autorités sanitaires de l’un ou l’autre pays. En plus de cela, avec des taux de vaccination si élevés en Amérique et au Canada, il est peu probable que ce dernier venu trouve une forte demande pour Covaxin une fois qu’il sera en mesure de le déployer en Amérique du Nord. Et Ocugen n’est impliqué dans Covaxin qu’au Canada et aux États-Unis

Néanmoins, de nombreux commerçants ont été optimistes sur les nouvelles. Au moins jusqu’à il y a quelques jours, en prévision d’une liste d’utilisation d’urgence (EUL) pour Covaxin par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Mais maintenant, alors que l’OMS a officiellement donné au candidat une GUE ?

Ils « vendent les nouvelles » en masse. S’échangeant jusqu’à 17,65 $ par action avant la nouvelle, les actions ont chuté de 18% lors de l’annonce le 3 novembre et de 22% le lendemain. Avec des actions redescendues à environ 10 $ par action au moment d’écrire ces lignes, restez à l’écart, car il ne faudra pas longtemps avant qu’elles ne tombent davantage dans les chiffres à un seul chiffre.

Covaxin EUL ne ressemble toujours pas à un changeur de jeu

Bien sûr, c’est peut-être à courte vue de ma part de croire que les avantages pour Ocugen d’obtenir une LUE de l’OMS pour Covaxin sont exagérés. J’admets que l’obtention d’un EUL ouvre la voie à un essai américain pour le candidat vaccin Covid-19.

Avec un essai américain réussi ? La société aura de bien meilleures chances de pouvoir commercialiser Covaxin aux États-Unis. Là encore, l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ne sauve pas à elle seule la situation pour les actions de l’OCGN. Pour maintenir et augmenter sa valeur actuelle, il doit vendre des centaines de millions de doses de Covaxin.

Là est le problème. Plus des deux tiers des Américains ont déjà reçu au moins une dose de l’un des candidats vaccins existants. Attendez-vous à ce que ce nombre continue d’augmenter, à mesure que les mandats de vaccination des employeurs entrent en vigueur. Bref, il est peu probable que l’entreprise puisse vendre quelques millions de doses. Cela met sérieusement en doute qu’Ocugen peut vendre les centaines de millions de doses dont il a besoin pour soutenir le cours de son action.

Qu’est-ce que cela signifie pour les actions Ocugen ? Dans les mois à venir, l’approbation de la FDA pour Covaxin pourrait rester un travail en cours. Pendant ce temps, les taux de vaccination aux États-Unis et au Canada pourraient continuer à grimper. La taille potentielle du marché de ce candidat continuera de diminuer. Surtout si d’autres candidats, comme celui de Novavax (NASDAQ :NVAX), deviennent disponibles aux États-Unis et au Canada pendant cette période. Comme la valorisation de cette société aujourd’hui repose presque entièrement sur le battage médiatique de Covaxin. Il rendra la part du lion de ses gains liés à ce catalyseur.

Attendez-vous à une évolution continue vers des prix beaucoup plus bas

Après sa plongée suite aux nouvelles de l’OMS, attendez-vous à ce que l’action de l’OCGN baisse encore plus bas. Faible à quel point? Les actions devraient revenir vers ce qu’elles se négociaient avant l’émergence du catalyseur Covaxin. C’est le cas, qu’il n’obtienne pas l’approbation de la FDA/Santé Canada ou, s’il obtient l’approbation, mais qu’il ne trouve pas une demande suffisante aux États-Unis et au Canada.

Bien sûr, peut-être pas complètement revenu à 29 cents. C’était son cours de clôture le 21 décembre 2020, la veille de l’annonce de l’accord de licence Covaxin. Bien que dilutives, les augmentations de capital qu’il a exécutées après qu’il a commencé à chauffer ont gonflé sa position de trésorerie. Aujourd’hui, la valeur du cash sur son bilan (115,6 millions de dollars) vaut environ 58 cents par action.

De plus, comme elle a progressé avec l’un de ses candidats non-Covaxin, la société (en dehors de Covaxin) vaut probablement plus maintenant qu’elle ne l’était il y a près d’un an. Malgré les progrès, ce candidat (OCU410), ainsi que ses autres candidats, sont tous encore au stade préclinique. Au mieux, il ne peut que partiellement adoucir le coup.

Pourtant, quelle que soit l’évaluation que M. Market attribue à l’action OCGN après le Covaxin, attendez-vous à ce qu’elle soit sensiblement inférieure à celle où elle se négocie aujourd’hui.

Conclusion sur Ocugen

En achetant la rumeur et en vendant la nouvelle, de nombreux commerçants encaissent Ocugen. D’autres peuvent rester, croyant qu’une EUL de l’OMS accélérera le chemin de Covaxin vers l’approbation de la FDA.

Cependant, il n’y a pas grand-chose à signaler que cette récente nouvelle change la donne ici. Une EUL de l’OMS ne garantit pas l’approbation de la FDA. Même avec l’approbation, avec des taux de vaccination en hausse, ses chances de vendre suffisamment de doses pour justifier sa valorisation semblent minces.

Avec ses chances de connaître une autre forte baisse des prix probable, si vous possédez des actions OCGN aujourd’hui ? Encaissez dès que possible pour éviter de tenir le sac. Si vous ne le possédez pas ? A éviter à tout prix.

