Actions pétrolières et gazières à acheter : les actions pourraient rebondir de 40 % ; Les MOC réduisent les prix de l’essence et du diesel alors que les taux mondiaux de brut baissent

La demande de produits pétroliers de la première quinzaine d’août 2021 s’est légèrement redressée après la deuxième vague de Covid-19

Les sociétés de commercialisation du pétrole (OMC) ont commencé à réduire les prix de l’essence et du diesel à mesure que les taux mondiaux de pétrole brut se sont affaiblis. Jusqu’à présent ce mois-ci, les prix de l’essence ont été réduits à deux reprises tandis que les tarifs du diesel ont été réduits à cinq reprises. Le mois dernier, les prix de l’essence ont été augmentés à neuf reprises, tandis que les tarifs du diesel ont été augmentés à cinq reprises. En juin et mai, les prix du carburant ont été relevés 16 fois par mois. Au cours du mois dernier, la baisse cumulée des prix de l’essence et du diesel s’est établie à 0,4 Rs et 1,0 Rs par litre, respectivement, les prix du brut oscillant autour de 70 USD/baril.

La société nationale de recherche et de courtage Emkay Global Financial Services a attribué une note d’achat à sept actions pétrolières et gazières – BPCL, GAIL, Gulf Oil Lubricants, IGL, IOCL, ONGC, Petronet LNG et voient jusqu’à 38% de hausse par rapport aux niveaux actuels. Dans un récent rapport de mise à jour du secteur, le cabinet d’études a noté que la demande de produits pétroliers au cours de la première moitié d’août 2021 s’était légèrement redressée par rapport à la deuxième période de vague de Covid-19, bien que les ventes d’essence et de diesel aient baissé de 4,9% et 15%, respectivement (en raison de l’impact de la saisonnalité de la mousson également) et le GPL ont baissé de 2,7 pour cent, tandis que les prix de l’ATF ont augmenté de 25 pour cent, séquentiellement.

Sabri Hazarika, analyste chez Emkay Global Financial Services, a souligné dans un rapport que les volumes de vente d’essence, de diesel, d’ATF et de GPL ont augmenté respectivement de 9,4%, 18,5%, 48% et 6,6% en glissement annuel. Par rapport à la même période de l’année civile 2019, l’essence a réussi à se maintenir aux niveaux d’avant Covid (en hausse de 3,7%), poussée par la demande de mobilité personnelle (malgré des prix record), bien que la demande de diesel, d’ATF et de GPL a continué d’être à la traîne (baisse de 7,9 pour cent, 45 pour cent, 2,5 pour cent).

Actions pétrolières et gazières à acheter

BPCL : Emkay Global Financial Services voit une hausse de 16% de l’action BPCL et a fixé le prix cible à 535 Rs par action. La société de courtage est surpondérée sur les actions pétrolières et gazières.

GAIL : Il faudra à l’action GAIL un rallye de 38% par rapport au niveau actuel de 145 Rs pièce, pour atteindre le prix cible de 200 Rs par action fixé par la société de courtage. Emkay Global est surpondéré sur l’action GAIL.

Lubrifiants Gulf Oil : Les analystes de la société de courtage voient au moins 35% de hausse du cours de l’action Gulf Oil Lubricants. Il a fixé un prix cible de Rs 800, contre le niveau actuel de Rs 591 par action. La société de courtage a une cote « achat » pour l’action.

IGL : Indraprastha Gas Ltd pourrait connaître une augmentation de 21 % par rapport au niveau actuel de 524,60 roupies chacun. La société de courtage a fixé un prix cible à Rs 635 par action et est surpondérée sur l’action.

IOCL : Les actions d’Indian Oil Corporation Ltd pourraient se rallier de 27% à Rs 135 par action, comme suggéré par la société de courtage. Emkay Global Financial Services a attribué une note d’achat à l’action.

ONGC : Emkay Global Financial Services est en surpoids sur l’action ONGC. L’action a un prix cible fixé à Rs 140, un rallye de 21% par rapport aux niveaux actuels.

GNL Petronet : La société nationale de recherche et de courtage a une cote « achat » pour l’action. Il faudra que le stock de Petronet LNG bondisse de 18% par rapport aux niveaux actuels pour atteindre le prix cible de Rs 270 par action, vu par la société de recherche.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.