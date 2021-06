Actions PSFE : achetez des actions Paysafe après la baisse post-mème

Paysafe (NYSE :PSFE) l’action a un peu augmenté ces derniers temps en raison de l’intérêt de certains commerçants de la dynamique sociale. Cet élan ne durera pas. L’action PSFE va retomber. Lorsque c’est le cas, achetez la baisse, car il s’agit en fait d’une entreprise assez solide avec un bon potentiel de hausse.

Paysafe est une plate-forme de paiement numérique qui offre bon nombre des mêmes services que Pay Pal (NASDAQ :PYPL) Est-ce que. C’est un peu comme un mini-PayPal, pour simplifier un peu.

Une chose qui sépare Paysafe de son principal concurrent, cependant, est son adoption d’iGaming. Pendant des années, PayPal et Carré (NYSE :SQ) a même refusé d’être dans la même pièce que l’industrie iGaming. Ils considéraient que c’était trop spécialisé et risqué pour s’y impliquer.

Paysafe a vu cela comme une opportunité. Ils n’ont pas négligé cette industrie mais l’ont plutôt adoptée. Et maintenant, Paysafe sert de portefeuille numérique omniprésent pour toutes les formes de jeux d’argent, de paris sportifs, etc.

Si vous êtes impliqué dans le monde iGaming, il y a de très bonnes chances que vous soyez un utilisateur Paysafe.

Avec des clients tels que DraftRois (NASDAQ :DKNG), Bet365, William Hill, Betfair et bien d’autres, ils représentent désormais 75 % du marché iGaming.

L’essentiel sur le stock PSFE

Il n’y a vraiment qu’une seule entreprise qui réussit aussi bien dans l’espace iGaming, et c’est Paysafe.

Les ventes devraient atteindre 47 milliards de dollars en 2025 par rapport à leurs niveaux de 3,4 milliards de dollars en 2019, et les ventes pourraient continuer à monter en flèche jusqu’en 2030 et au-delà.

Compte tenu de leur trajectoire d’hypercroissance, Paysafe pourrait facilement atteindre un pour cent de la part mondiale des ventes en ligne. Si cela se produit, nos chiffres indiquent que cette entreprise pourrait générer environ 1,5 milliard de dollars de bénéfices au cours de la décennie.

Paysafe a le potentiel de suivre les traces d’autres réussites de mégatendances et de générer des rendements énormes pour les investisseurs. iGaming va croître de façon exponentielle dans les années à venir, et Paysafe va grandir avec lui.

L’action PSFE mérite d’être sur votre radar aujourd’hui.

Oui, à long terme, les actions de Paysafe rapporteront aux investisseurs de gros rendements, mais c’est loin d’être la seule action à hypercroissance sur mon radar.

