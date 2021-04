Actions psychédéliques: pourquoi les actions SHRMF, LKYSF et MMEDF ont grimpé en flèche aujourd’hui

Des nouvelles qui MindMed (OTCMKTS:MMEDF) le stock sera mis à jour Échange Nasdaq la semaine prochaine stimule les pairs du secteur, y compris Numinus Wellness (OTCMKTS:LKYSF) et Marques de Champignon (OTCMKTS:SHRMF). L’action LKYSF est en hausse de près de 30% sur la journée, tandis que le MMEDF est en hausse d’un peu plus de 65%. SHRMF, qui a repris ses activités aujourd’hui pour la première fois depuis octobre 2020, est en hausse de plus de 75% sur la journée.

MindMed commencera à se négocier sur le Nasdaq mardi sous le symbole MNMD. La société négociera également sur le Échange NEO sous le symbole MMED pour les investisseurs en Allemagne et au Canada. Le volume des transactions en MMEDF a explosé aujourd’hui, avec 14,7 millions de transactions sur la journée, contre un volume de transactions quotidien moyen de 2,7 millions.

Hier, Champignon Brands a annoncé la révocation de deux ordonnances d’interdiction d’opérations imposées à l’entreprise par les organismes de réglementation canadiens. SHRMF a été arrêté pour «défaut de contenu dans la déclaration de changement important de la société datée du 30 avril 2020, [and] défaut de fournir des informations périodiques pour la période intermédiaire terminée le 30 juin 2020. »

En vertu de l’ordonnance d’interdiction d’opérations, Champignon a embauché un nouveau directeur financier et avocat général, en plus de déposer un certain nombre d’états financiers auprès des autorités canadiennes. Il convient de noter que lorsque les ordres d’interdiction des opérations ont été initialement baissés, le concurrent MindMed se négociait autour de 80 cents et Numinus Wellness se négociait autour de 35 cents. Les actions psychédéliques ont grimpé en flèche en décembre 2020, mais SHRMF a été laissé à l’écart du plaisir, à la fois à l’époque et en 2021.

L’analyste d’InvestorPlace, Luke Lango, a qualifié Numinus Wellness de «meilleur titre à acheter aujourd’hui» en mars. Plus tôt ce mois-ci, MindMed a publié les résultats d’une étude sur le dosage personnalisé de MDMA.

