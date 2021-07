Actions Reddit : 7 actions Reddit qui cherchent à être le meilleur ami de l’homme

Inutile de dire que rien ne remplace le meilleur ami de l’homme, sauf dans une situation. Au sens figuré, les négociants en bourse sur Reddit r/WallStreetBets recherche des idées très rentables. Fini le temps de tenir Pomme (NASDAQ :AAPL) à long terme pour les membres du forum. Au lieu de cela, les traders sur Reddit recherchent des actions qui bénéficient d’une dynamique d’achat forte mais de courte durée. Il ne faut qu’un peu plus d’un mois d’achats réguliers pour presser les vendeurs à découvert. GameStop (NYSE :GME) est l’exemple le plus connu de ce phénomène. Les fonds spéculatifs parient contre les perspectives du détaillant, malgré l’accumulation du stock par les investisseurs particuliers.

Début février 2021, l’action GME a grimpé jusqu’à 483 $. Il a essayé, dans les mois qui ont suivi, de maintenir un cours de 250 $. Cela a échoué car le sous-forum recherche le prochain stock de haut vol.

Mais ces sept actions Reddit cherchent à remplacer Fido en tant que meilleur ami de l’homme. Classés par ordre alphabétique, ils sont

Coupang (NYSE :CPNG)

Palantir Technologies (NYSE :PLTR) Carburants énergétiques propres (NASDAQ :CLNE)

Cleveland Cliffs (NYSE :FCF)

CrowdStrike Holdings (NASDAQ :CRWD)

Pinterest (NYSE :ÉPINGLES)

Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI)



Graphique avec l’aimable autorisation de Stock Rover

Dans le tableau ci-dessus, trié par score global, Pinterest a le meilleur classement. SoFi est une société post-SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale) et est trop nouvellement cotée pour obtenir un score. Au bas de la liste se trouve Coupang. Il devra afficher un autre quart de chiffre d’affaires croissant pour obtenir un score StockRover plus élevé.

Le groupe WSB a mentionné les stocks ci-dessus au moins une poignée de fois. Palantir et Cleveland-Cliffs sont des favoris de longue date. Les deux sociétés sont des entreprises basées aux États-Unis qui luttent contre des concurrents mondiaux pour la domination.

Actions Reddit : Coupang (CPNG)

Source : Ki jeune / Shutterstock.com

Le 18 juin, Coupang s’est excusé pour un incendie dans l’un de ses plus grands centres de distribution en Corée du Sud. Pour une raison inhabituelle, l’action CPNG s’est redressée ce jour-là. Les investisseurs ont peut-être réagi à une histoire selon laquelle Coupang réfléchissait à l’option de remboursement d’un prêt.

Rembourser 265 millions de dollars de prêts améliorerait le profil financier du détaillant en ligne. La réduction du prêt permettrait à l’entreprise d’économiser environ 5,5% en paiements d’intérêts. Coupang doit appliquer toute la croissance de ses flux de trésorerie pour réinvestir dans l’entreprise. Il se développe également au Japon.

Plus récemment, la société a commencé ses activités à Singapour. Plus il ouvre de sites, plus il devient difficile pour les entreprises américaines de commencer à gagner des parts de marché dans la région asiatique. Les marges bénéficiaires fluctuent à court terme, car Coupang investit dans l’infrastructure logistique d’exécution, travaille à grande échelle et avec efficacité et recherche des taux de croissance plus élevés.

La société pourrait atteindre des taux de croissance de l’ordre de 50 à 60 % au cours des prochaines années. Le mix produit s’améliore pour augmenter les taux de croissance de la clientèle.

Palantir Technologies (PLTR)

Source : Ascannio / Shutterstock.com

L’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique sont les mots à la mode qui retiendront l’attention de Reddit. Palantir fait plus que cela. Une fois que les clients ont dépassé la courbe d’apprentissage élevée, ils sont prêts à augmenter leurs dépenses pour les produits de Palantir.

Au premier trimestre, Palantir a affiché un solide cash-flow libre au cours du trimestre. Les dépenses des clients dans le secteur public créent un long vent arrière pour la croissance des revenus. L’entreprise n’a pas encore gagné plus de clients sur la liste Fortune 500. Son grand marché adressable suggère que le titre pourrait bientôt atteindre de nouveaux sommets au cours des prochains trimestres.

Les traders pensaient que l’action Palantir avait atteint un creux de 25 $ seulement pour la voir plonger en dessous de 20 $ début mai. Le rallye du titre s’est essoufflé à la fin de la semaine dernière. Pourtant, les spéculateurs recherchent un retour du double ou plus dans les années à venir. Gotham et Apollo proposent aux agences militaires des solutions d’IA de pointe. Les gouvernements signent des contrats de cinq ans à la fois. Notamment, les contrats d’un montant inférieur à 100 millions de dollars ne sont guère dignes d’intérêt. Pourtant, Palantir pourrait en annoncer plusieurs chaque semaine, augmentant ainsi le cours de l’action.

Actions Reddit : carburants énergétiques propres (CLNE)

Source : ZikG / Shutterstock.com

Le secteur de l’énergie propre a culminé en février 2021 pour atteindre un creux en mai. Le mois dernier, la mousse a refait surface, avec Clean Energy, une entreprise de raffinage et de commercialisation de pétrole et de gaz, en tête.

Clean Energy compte plus de 560 stations en Amérique du Nord. C’est le premier acteur du gaz naturel renouvelable (RNG) aux États-Unis. Les volumes de RNG sont en croissance. Alors que les pays imposent des niveaux d’émission de carbone stricts et recherchent des émissions nulles, le stock du CLNE obtient le plus grand gain. Par exemple, le fumier de GNR et les déchets alimentaires ont une émission de carbone de -79,9 et -532,7 gCO2e par MJ, respectivement. L’essence et le diesel ont 100,6 gCO2e par MJ.

L’entreprise a un grand marché adressable. Les véhicules de transport en commun, les services de flotte, les véhicules à ordures et les camions lourds pourraient utiliser des carburants à énergie propre au cours des prochaines décennies.

Le CLNE et les actions d’énergie propre en général sont hautement spéculatives. Le mois dernier, l’action a chuté lorsque son principal actionnaire a vendu 1,25 million d’actions. La société a annoncé une baisse de 7 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre de 2020. Elle a perdu un centime par action, contre 20 cents selon les PCGR (bénéfice par action) l’année précédente.

Cleveland Cliffs (CLF)

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Parmi tous les favoris boursiers de Reddit, Cleveland-Cliffs a de très bonnes perspectives. L’intérêt court est de 10,5%.

Pour le deuxième trimestre, CLF a prévu un BAIIA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 1,3 milliard de dollars. Son EBITDA ajusté pour l’année 2021 dépassera les 5 milliards de dollars. L’hypothèse de l’entreprise dépend du prix de l’indice américain HRC qui se situe en moyenne à 1 175 $ la tonne nette pour le reste de l’année. Les bonnes perspectives suggèrent que le cours de l’action CLF pourrait doubler d’ici la fin de l’année. Et si la direction bat ses chiffres révisés, le titre augmentera encore plus.

Pour l’ensemble de l’année, Cliffs bénéficiera d’une forte croissance mondiale. L’économie est en surchauffe et la Réserve fédérale ne fait rien pour ralentir l’inflation. La forte demande de minerai de fer augmentera probablement encore les prix, augmentant les bénéfices de Cliffs.

À Wall Street, six des neuf analystes évaluent l’action comme un achat, selon TipRanks. L’objectif de cours moyen est de 28,32 $. Inversement, sur la base de ses flux de trésorerie futurs actualisés à la valeur actuelle, l’action CLF pourrait se négocier à moins de 20 $. Sa juste valeur dépend des prix des métaux correspondant aux prévisions de la direction.

Actions Reddit : CrowdStrike Holdings (CRWD)

Source : VDB Photos / Shutterstock.com

La menace de cybersécurité augmente et CrowdStrike est l’éditeur de logiciels qui protégera les clients. Le premier appel public à l’épargne (IPO) de SentinelOne le 30 juin n’a fait que souligner la proposition de croissance du titre CRWD.

CRWD offre aux clients une protection basée sur le cloud. Il compte 11 420 clients abonnés, dont 64 % ont plus de 4 modules. Les organisations qui utilisent encore des solutions sur site souffrent d’une protection retardée et d’une inflexibilité. La solution de CrowdStrike est alimentée par l’IA à l’échelle du cloud. Par conséquent, l’entreprise évalue la menace via des modules cloud et empêche les violations.

CRWD a une histoire de battre ses conseils. Par exemple, il a dépassé les attentes au cours des derniers trimestres. La croissance de ses revenus récurrents annuels (ARR) est saine. Une croissance forte et séculaire soutiendrait les valorisations du titre. Le directeur financier Burt Podbere a souligné que le marché de la cryptographie était un catalyseur pour une croissance future. Il a déclaré: «Je pense, alimenté un peu ou vraiment activé par la crypto-monnaie numérique. Je veux dire, cela a été une grande raison pour certaines des attaques que vous voyez dans la prolifération de ces attaques se déplaçant vers le cloud, puis évidemment la transformation numérique et la transformation de la sécurité.

Depuis Bitcoin (CCC :BTC-USD) les prix continuent d’augmenter sur le long terme, la demande de solutions CrowdStrike augmentera également.

Pinterest (ÉPINGLES)

Source : Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

La plate-forme de réseautage social unique de Pinterest justifie le rallye de l’action à des sommets de 52 semaines. L’action PINS a brièvement chuté lorsque la croissance des utilisateurs a été à la traîne au premier trimestre. Pourtant, ses tests de diffusion en direct augmenteront l’engagement des utilisateurs.

Entre le 24 et le 26 mai, Pinterest a testé les événements en direct. L’entreprise embrasse l’essor de l’économie des créateurs. De telles initiatives soutiendront les taux de croissance de Pinterest. Au premier trimestre, la société a enregistré une augmentation de 30 % du nombre d’utilisateurs actifs mensuels à 478 millions. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires doublera par rapport à l’an dernier. Les utilisateurs actifs mensuels mondiaux (MAU) augmenteront dans les taux de pourcentage du milieu de l’adolescence. Aux États-Unis, les MAU seront presque stables d’une année sur l’autre.

Pinterest a beaucoup de potentiel de croissance à venir. Il a un marché international largement inexploité à explorer. Les annonceurs qui veulent un meilleur tarif et qui veulent éviter les autres grandes plateformes vont essayer Pinterest. Plus important encore, les annonceurs peuvent vouloir une plate-forme qui n’a pas de bruit politique. La controverse politique peut augmenter le trafic sur d’autres sites mais peut nuire aux initiatives publicitaires d’une marque.

L’objectif de cours moyen des analystes sur l’action PINS est d’environ 86 $.

Actions Reddit : SoFi Technologies (SOFI)

Source : rafapress / Shutterstock.com

SoFi a grimpé jusqu’à 23 $ au cours des dernières semaines avant que la prise de bénéfices n’envoie l’action à environ 16 $ aujourd’hui. Des rédacteurs comme la société post-SPAC de Chamath Palihapitiya. SoFi est le favori car cette fintech présente des avantages de coût par rapport aux grandes banques. Le PDG Anthony Noto a une solide compréhension du système bancaire traditionnel. De plus, il a une vision de l’avenir dans le domaine bancaire.

SoFi dispose d’une plate-forme de pointe destinée aux consommateurs. Elle est positionnée pour effectuer des ventes croisées de produits d’investissement et de prêt aux clients. Après avoir clôturé sa transaction de fusion avec Chamath’s Social Capital, elle a levé environ 2,4 milliards de dollars en espèces. Cela permettra à l’entreprise de se développer à l’échelle mondiale.

Il peut commencer à créer un guichet unique pour que ses membres investissent, épargnent et dépensent.

Typique de la plupart des entreprises de-SPAC, SoFi a fortement chuté le 4 juin. La volatilité a augmenté par la suite. Lorsque la poussière se dépose et que le stock cesse de tomber, les Redditors peuvent accumuler patiemment le stock SOFI chaque fois qu’il plonge.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Lau est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement dans le marché boursier et dirige le marché d’investissement de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui aident à améliorer les retours sur investissement.