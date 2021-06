Actions Reddit: 7 meilleures actions Reddit à acheter si vous avez 100 $ à revendre

in

Cela peut ne pas durer éternellement. Mais le Reddit Le phénomène des actions est là pour rester pour l’instant. Cela peut aller à l’encontre de la philosophie d’investir des légendes comme Warren Buffett. Mais, alors que les investisseurs particuliers continuent de parier essentiellement sur les actions, avec un intérêt ou une préoccupation minime pour leurs fondamentaux sous-jacents, il y a probablement encore des bénéfices rapides à réaliser avec cette stratégie d’« investissement » à haut risque, mais peut-être à haut rendement.

Intérêt pour les favoris continus comme Divertissement AMC (NYSE :AMC) peut atteindre un pic. Dans le cas de GameStop (NYSE :GME), il a peut-être déjà atteint un sommet. Mais, comme l’indiquent les titres récents, la chasse est lancée pour de nouveaux noms qui pourraient fournir des quantités similaires de bénéfices commerciaux rapides.

Évidemment, il n’est pas sage de risquer de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C’est-à-dire, ne risquez pas d’endommager de façon permanente votre avenir financier simplement parce qu’une action semblait prête pour un court-squeeze. Ou, parce que c’est tendance sur r/WallStreetBets. Pourtant, vous n’avez pas nécessairement besoin de « parier le ranch » pour profiter de ce phénomène d’investissement qui défie parfois toute logique.

Au lieu de cela, il existe plusieurs actions dans lesquelles vous pouvez investir 100 $, avec le potentiel de voir un retour sur investissement élevé. Rien n’est garanti, bien sûr, mais ces sept actions Reddit à risque pourraient potentiellement voir un ou deux rallyes turbocompressés dans leur avenir :

Ashford Hospitality Trust (NYSE :AHT)

Immunothérapie de Brooklyn (NYSEAMÉRICAIN :BTX)

Groupe GEO (NYSE :GÉO)

PubMatic (NASDAQ :PUBM)

Skillz (NYSE :SKLZ)

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL)

ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER)

Actions Reddit : Ashford Hospitality Trust (AHT)

Source : Shutterstock

L’action AHT était une FPI hôtelière (société de placement immobilier), durement touchée par les fermetures de Covid-19 de l’année dernière. Il a évité d’avoir à déposer le bilan du chapitre 11. Mais il aurait dû le faire s’il n’avait pas négocié l’abstention de ses prêteurs. Pourtant, au cours du mois dernier, les commerçants Reddit se sont entassés, l’envoyant en hausse de 69%, à environ 5,42 $ par action.

Cet enthousiasme des investisseurs particuliers a également amélioré la situation financière de l’entreprise. Tout comme AMC, elle a su saisir l’opportunité et lever de nouveaux capitaux propres, grâce au run-up. Alors, avec l’amélioration de ses finances et la réouverture du commerce des voyages en plein essor, ce stock a-t-il encore plus de marge de manœuvre ?

Considérant qu’elle se négociait à environ 27 $ par action avant l’épidémie, une récupération partielle des actions Ashford Hospitality pourrait toujours signifier un pourcentage de retour sur investissement à trois chiffres. Pourtant, c’est tout sauf une certitude. Selon la récente prise de position baissière d’un commentateur de Seeking Alpha, le FPI a non seulement toujours un endettement élevé. Lorsque vous tenez compte de ses actions privilégiées en circulation, l’augmentation de sa valeur sous-jacente résultant de l’amélioration des résultats peut ne pas profiter aux actionnaires ordinaires.

En d’autres termes, il y a une bonne raison pour laquelle l’action AHT se négocie toujours pour une fraction de ses prix d’avant Covid-19. Même ainsi, cela peut ne pas avoir d’importance pour les investisseurs de Reddit, qui peuvent l’envoyer encore plus haut avant de décider de chercher ailleurs.

Brooklyn Immunotherapeutics (BTX)

Source : Shutterstock

Anciennement connue sous le nom de NTN Buzztime, les actions de Brooklyn Immunotherapeutics ont décollé après sa fusion avec la société de biotechnologie privée du même nom. Devenant l’une des actions les plus populaires sur le marché, il est passé de 5,40 $ au moment de la clôture de la transaction (25 mars) à 80,67 $ par action. Pourtant, alors que la bulle qui s’est formée en son sein s’est estompée, les actions ont depuis abandonné la plupart de leurs gains et se négocient aujourd’hui à environ 15 $ par action.

Donc, avec le battage médiatique des actions meme apparemment joué, pourquoi cela pourrait-il être une opportunité attrayante, même si c’est un pari? Les spéculateurs ont peut-être pris de l’avance sur eux-mêmes. Mais, cette société au stade clinique a encore un énorme potentiel avec les thérapies dans son pipeline.

La thérapie principale dans son pipeline? Sa thérapie par cytokine IRX-2 pour le traitement du cancer de la tête et du cou. Selon sa présentation aux investisseurs de mai 2021, cette thérapie est actuellement en essais de phase 2b. Récemment, la société s’est également lancée dans l’édition de gènes et les thérapies cellulaires basées sur l’ARNm. Cette partie de son calendrier pourrait prendre plusieurs années. Pourtant, les progrès dans ce domaine pourraient également produire un coup de pouce à court terme pour le stock.

Certes, une répétition de la montée en puissance du stock de BTX dépendra du retour de la communauté des stocks de Reddit. Mais, compte tenu du fort potentiel de son activité sous-jacente, les actions pourraient encore reprendre « sur la lune », même sans l’impulsion du phénomène des actions mèmes.

Groupe GEO (GEO)

Source : Shutterstock

Avec tous les discours sur la réforme de la justice pénale et le décret du président Joe Biden interdisant les nouveaux contrats de prison privée fédérale, cette année a été une période difficile pour les propriétaires et exploitants d’établissements correctionnels cotés en bourse. Lorsque l’EO de Biden a été promulgué, j’ai expliqué pourquoi ce n’était peut-être pas un gros problème pour l’industrie.

Entre leurs contrats avec les États américains, ainsi que leurs contrats avec d’autres agences non affectées par l’ordre (comme les centres de détention de l’immigration), j’ai soutenu que l’inconvénient de la perte de contacts avec le Bureau des prisons était plus que prévu avec les deux actions GEO, ainsi que comme son pair, NoyauCivique (NYSE :CXW).

Pourtant, pendant les premiers mois, il est apparu que les plus baissiers avaient raison. Geo Group a été martelé, principalement en raison de la suspension de son dividende pour économiser de l’argent. Mais, à partir de ce mois-ci, il semble que Reddit en ait fait l’une de ses prochaines cibles à court terme. Cela a fait passer les actions d’environ 5,25 $ par action à près de 9 $ par action avant de se retirer partiellement ces derniers jours.

Cependant, ce n’est peut-être pas la fin du rebond de l’action GEO. Avec environ 35,7% de son flotteur vendu à découvert, un autre mouvement parabolique pourrait être en perspective. Considérez ceci un autre jeu de courte durée qui vaut la peine de jeter 100 $.

Actions Reddit : PubMatic (PUBM)

Source : Tada Images / Shutterstock.com

Vous recherchez des actions à court terme ? Le stock de PUBM peut être un élément à surveiller. Les actions de la société de publicité programmatique ont considérablement chuté au cours des derniers mois. Il a chuté de plus de 56% par rapport à ses sommets, passant de 76,96 $ par action à environ 33,60 $ par action aujourd’hui.

La raison? Comme l’a récemment expliqué un commentateur de Motley Fool, les actions ont pris de l’avance plus tôt cette année. Avec ses fortes baisses, PubMatic retrouve désormais une valorisation plus conforme à ses perspectives à long terme. Mais, en lien avec cette dégringolade basée sur l’évaluation, il y a le fait qu’il est devenu un commerce encombré parmi la communauté des vendeurs à découvert.

En conséquence, plus de 55 % de son flottant en circulation a été vendu à découvert. Le résultat possible de cela? Tout comme ce qui s’est passé plus tôt cette année avec AMC et GameStop, un intérêt élevé à court terme, associé à des achats en masse par des spéculateurs de détail, pourrait entraîner une réduction à couper le souffle.

Nous ne verrons peut-être pas de compression du niveau des actions AMC ou GME. Mais, un mouvement parabolique temporaire, comme celui vu dans Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) plus tôt ce mois-ci (qui est passé de 9 $ à 28,85 $ par action en quelques jours), peut être possible. Avec cela, jeter 100 $ à cela peut être un commerce amusant et (éventuellement) rentable à court terme.

Skillz (SKLZ)

Source : Shutterstock

En février, quand tout ce que Cathie Wood’s Arche Investir était impliqué dans la course à pied, le jeu mobile de sports électroniques SKLZ volait haut. L’ancienne SPAC (Société Spéciale d’Acquisition) a plus que doublé de prix après la finalisation de sa fusion. Mais, dans les mois qui ont suivi, le sentiment a rapidement changé.

Alors que les craintes d’inflation ont effrayé les investisseurs en actions de croissance et que les vendeurs à découvert ont brossé un tableau pas si joli de l’entreprise et de son potentiel de croissance, les actions de Skillz ont été battues, retombant brièvement à des niveaux de prix non loin de son offre de chèque en blanc le prix.

Pourtant, depuis le creux du printemps, les investisseurs de croissance ont commencé à revenir. Les investisseurs de Reddit y ont également accordé plus d’attention. Mais ne confondez pas ce regain d’intérêt avec un enthousiasme irrationnel. Luke Lango d’InvestorPlace a expliqué pourquoi il y a de la substance à son histoire de croissance. À savoir, comme la publicité numérique n’est pas le meilleur moyen de monétiser les jeux mobiles, le modèle basé sur la concurrence de cette société, qui implique des frais d’entrée et des prix, semble être la direction que prend l’industrie.

Lango voit les actions changer de mains pour environ 20 $ par jour d’action, pour atteindre 30 $ par action dans un avenir immédiat. Mais, comme c’est sur le radar de la foule de Reddit, et plus vous réalisez qu’il s’agit d’une action de croissance à prix raisonnable ? Nous pourrions le voir offrir des rendements encore plus impressionnants dans les mois à venir.

Producteurs de cadrans solaires (SNDL)

Source : Shutterstock

Sur la base de ses fondamentaux, Sundial Growers ne semble pas être une si grande opportunité. En raison de la forte dilution des actionnaires plus tôt cette année, cette action en pot se négocie à un multiple prix/ventes (P/S) à terme comparable à celui des noms de haute qualité dans cet espace, tels que Croissance de la canopée (NASDAQ :CCG).

Pourquoi payer pour des actions SNDL, alors que des noms comme CGC bénéficieront davantage de l’évolution des mœurs sociales sur l’herbe ? En raison de son faible cours boursier (environ 1 $ par action aujourd’hui) et de sa popularité parmi les commerçants de détail, attendez-vous à ce qu’il voit des progrès démesurés sur tout progrès lié à la légalisation de la marijuana par le gouvernement fédéral américain.

Oui, le président Biden ne s’est pas encore réchauffé à l’idée de la légalisation (plutôt que de la simple dépénalisation). Même si son propre parti a essayé d’accélérer la légalisation au Congrès. Mais, ne prenez pas cela pour signifier que l’Amérique est encore à des années d’avoir un marché entièrement ouvert pour le pot. Comme il s’agit d’une question moins partisane que par le passé, des changements radicaux pourraient se produire plus tôt que vous ne le pensez.

La légalisation ne changerait pas immédiatement les activités sous-jacentes de Sundial. Pourtant, cela pourrait suffire à renvoyer ses actions vers des sommets antérieurs (jusqu’à 3,96 $ par action). Maintenant, ne vous méprenez pas, cette action a toujours un prix élevé et pourrait chuter considérablement si la légalisation du pot atteint une impasse à court terme. Mais, en comparant les gains possibles aux pertes possibles, cela vaut au moins un pari de 100 $ sur le « ticket de loterie de la légalisation ».

Actions Reddit : ContextLogic (WISH)

Source : sdx15 / Shutterstock.com

Ce n’est un secret pour personne que beaucoup considèrent cela comme le prochain stock de mèmes chauds. Les actions de ContextLogic, propriétaires de la plate-forme de commerce électronique Wish.com, ont considérablement chuté de leurs sommets. Mais, après avoir chuté de plus de 75% jusqu’à présent ce mois-ci, il a attiré l’attention des investisseurs de Reddit, qui l’ont fait passer de moins de 8 $ par action à environ 11 $ par action au moment de la rédaction de cet article.

Ce rebond peut-il continuer ? Certes, il y a beaucoup de choses sur la table indiquant que son rallye boursier mème s’effondre. L’intérêt à découvert pour ce titre est modérément élevé (15,75 % du flottant). Mais, c’est bien en dessous du niveau observé dans les pièces de courte durée les plus réussies.

Les traders d’actions Meme ne sont peut-être pas trop préoccupés par les fondamentaux. Mais, les directives récentes ont été décevantes. Pendant la pandémie, ses ventes ont peut-être connu une belle poussée, grâce aux vents favorables de l’épidémie pour le commerce électronique. Pourtant, alors que le monde passe en « mode de reprise », la croissance des ventes d’une année sur l’autre devrait considérablement ralentir.

Pourtant, si les spéculateurs de Reddit s’accumulent et que d’autres investisseurs relâchent un peu la pression de l’entreprise, comme l’a fait l’analyste de la Deutsche Bank Kunal Madhukar avec son récent appel haussier sur les actions, le titre WISH pourrait avoir de la marge pour poursuivre sa reprise.

A la date de publication, Thomas Niel détenait des positions longues sur les actions CXW et GEO. Il n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur d’autres titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.