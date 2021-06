Actions Reddit : que font les meilleures actions Meme AMC, GME et BB aujourd’hui ?

Les actions meme appréciées des traders de Reddit sont en mouvement aujourd’hui et ce ne sont pas que des arcs-en-ciel et du soleil, car certains d’entre eux perdent de la vitesse.

Reddit a rallié les actions toute la semaine et les a augmentées lors de courtes compressions massives. Alors que certaines actions sont toujours à la hausse, d’autres semblent avoir suivi leur cours et commencent à retomber à leurs niveaux antérieurs.

Jetons un coup d’œil aux performances de certaines des actions Reddit les plus populaires vendredi.

Les actions Reddit en mouvement

Divertissement AMC (NYSE :AMC) l’action est toujours en hausse vendredi, les actions étant en hausse de plus de 2% au moment d’écrire ces lignes. Le commerce intensif compte également quelque 187 millions d’actions qui changent de mains. À titre de perspective, le volume quotidien moyen des transactions de l’action est d’environ 131 millions d’actions.

GameStop (NYSE :GME) l’action pourrait mieux se porter aujourd’hui, car les actions baissent de plus de 1% par rapport à la clôture d’hier. La société a vu près de 2 millions d’actions échangées aujourd’hui. C’est bien en deçà de son volume de négociation moyen quotidien de 14,4 millions d’actions.

La mûre (NYSE :BB) l’action devient la pire aujourd’hui avec l’un des favoris de Reddit tombant de plus de 5% au moment d’écrire ces lignes. Cela s’accompagne d’un important échange d’actions, quelque 104 millions ayant changé de mains. C’est plus que le volume de négociation moyen quotidien de 28,6 millions d’actions pour l’action.

Bien que le rallye des actions meme puisse ne pas se poursuivre, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres objectifs de short squeeze à considérer. Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE) et Produits pharmaceutiques Xeris (NASDAQ :XERS) sont tous deux des candidats probables à de nouvelles compressions courtes. Vous pouvez en apprendre plus à leur sujet sur ces liens.

Bien sûr, nous avons également une couverture d’autres actions en mouvement vendredi.

Plusieurs sociétés voient leurs actions évoluer aujourd’hui et nous avons les dernières nouvelles. Cela inclut ce qui se passe avec Capitale de Churchill (NYSE :CCIV), The9 Limité (NASDAQ :NCTY), et Tesla (NASDAQ :TSLA). Vous pouvez voir toutes ces informations sur les liens ci-dessous!

Plus d’actualités boursières du vendredi

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

