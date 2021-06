Actions Reddit : Reddit : la meilleure chose depuis Sarbanes Oxley

Il est temps de faire le ménage.

Lorsque GameStop (NYSE :GME) a atteint 480 $ en janvier, j’ai trouvé ça amusant de regarder les analystes de Wall Street essayer de comprendre tout cela sur CNBC. Comment un détaillant de centre commercial perdant de l’argent pourrait-il valoir autant que des entreprises rentables comme Etsy (NASDAQ :ETSY) ou alors Clorox (NYSE :CLX) ?

Pourtant, la saga a mis en évidence une carence de Wall Street. Bien que les Wall Streeters puissent gagner des millions, ils sont rarement propriétaires d’entreprise. Au lieu de cela, ils ne représentent que les intérêts des investisseurs ultimes – généralement des gens comme vous et moi qui détenons des actions via des 401 (k), des régimes de retraite et des investissements dirigés.

Puis vint le r/WallStreetBets de Reddit.

BAM ! Les investisseurs particuliers se représentent à nouveau. Et des détaillants des centres commerciaux aux entreprises de haute technologie, ils insufflent une nouvelle vie à des entreprises que Wall Street avait laissées pour mortes.

Bien fait, Reddit, Twitter (NYSE :TWTR) et Discorde utilisateurs. Vous prouvez à Wall Street que les entreprises visionnaires comptent à nouveau. Et dans la grande lecture d’aujourd’hui, nous examinerons 1) comment nous sommes arrivés ici et 2) pourquoi certains noms Reddit ne sont pas aussi fous qu’ils le paraissent.

Cinq pensées de recherche d’attention de la semaine :

5) Banque d’Amérique (NYSE :BAC) a renoncé aux actions r/WSB. Non seulement la deuxième banque américaine a cessé de couvrir GameStop. Ils (avec Goldman et Citi) ont rendu beaucoup plus difficile pour les hedge funds de vendre à découvert les actions lourdes de la vente au détail.

4) Groupe géographique (NYSE :GÉO) a bondi de 80% sur la spéculation à court terme. “Les agents de sécurité … s’engagent dans des relations amoureuses avec des détenus”, a écrit un membre du personnel à propos de GEO sur un comité d’examen des emplois. La direction, d’autre part, pourrait bientôt se retrouver occupée à courtiser les investisseurs de Reddit à la place.

3) Souhaiter a vu les actions grimper de 50% après que le commerce électronique à prix réduit ait trouvé des fans sur r/WallStreetBets. Pour les investisseurs sans 11 $ à dépenser en actions WISH, peut-être 2 $ pour acheter une montre avec les mains peintes feront l’affaire.

2) Bitcoin (CCC :BTC-USD) a accueilli un possible superdiffuseur de Covid-19 à Miami. La conférence, qui a attiré au moins 12 000 participants, a peut-être écœuré des centaines de personnes. “Tous ceux avec qui j’ai traîné à Miami ont eu la covid”, a écrit un participant. Peut-être que des masques sur le thème du Bitcoin devraient figurer lors du prochain événement.

1) Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) est maintenant en hausse de 100% depuis le mois dernier après avoir publié des résultats du deuxième trimestre plus solides que prévu en vendant six véhicules cette année et en ayant été repris par Reddit. Peut-être qu’ils envisageront de réembaucher l’ex-fondateur Steve Burns une fois sa dernière entreprise, Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE), passe en dessous.

Reddit : la meilleure chose depuis Sarbanes Oxley

Considère ceci. Imaginez que vous et moi possédions un cinéma au centre-ville. Venez samedi soir, nous entrerions avec des amis et profiterions de pop-corn gratuit et d’un spectacle.

« Ne vous inquiétez pas pour payer, M. Moonshot ! » le préposé au stand de concession souriait. « Vous possédez le théâtre, après tout. »

Cela ne semble-t-il pas agréable ? Il y a soixante ans, je parie que nous aurions pu le faire.

Avance rapide jusqu’aux années 2020, et bonne chance pour essayer d’obtenir autre chose qu’une remise GEICO en tant qu’actionnaire de l’entreprise.

Mais Reddit change tout cela.

Lorsque AMC (NYSE :AMC) Le PDG Adam Aron a annoncé que ses cinémas donneraient du pop-corn gratuit à tous les actionnaires de détail, cela a servi de rappel à Wall Street : les entreprises sont en fin de compte gérées au profit des parties prenantes. Et ceux qui respectent les investisseurs particuliers en tant que parties prenantes ont tout à gagner.

Amazon (NASDAQ :AMZN) et Tesla (NASDAQ :TSLA) s’en sont tous deux rendu compte très tôt – en levant suffisamment de capitaux bon marché en 1999 et 2016, respectivement, pour financer leur expansion et enrichir plusieurs fois les actionnaires. Les médias sociaux ont maintenant donné à des entreprises comme GameStop et Moteurs lucides la même opportunité de réussir (et d’embarrasser certaines têtes parlantes de CNBC dans le processus).

Beaucoup de Moonshots s’écraseront sur terre, que ce soit par malchance, par timing ou par gestion. Mais ceux qui prospèrent montreront une chose : beaucoup d’entre vous, les investisseurs de Reddit, sont plus intelligents que vous ne le pensez.

CINQUANTE ANS DE RÈGLE DE WALL STREET

Selon une étude de BNY Mellon, les cadres supérieurs consacrent les deux tiers de leurs efforts de relations avec les investisseurs à rencontrer des investisseurs institutionnels actuels et potentiels. Moins de 5% de leur temps de RI est passé avec des investisseurs particuliers.

Les historiens pourraient se référer à la loi ERISA de 1974 – la législation du Congrès qui a normalisé les plans 401 (k). D’un seul coup, le Congrès couronnerait les sociétés comme les nouveaux rois des fonds de pension.

La culture a rapidement suivi. Avec autant d’argent des investisseurs regroupés dans des fonds de pension et des fonds communs de placement, même le langage en viendrait à refléter les désirs de Wall Street.

« Nous prévoyons un COGS de 11,55 milliards de dollars à 11,75 milliards de dollars et des dépenses d’exploitation de 11,8 milliards de dollars à 11,9 milliards de dollars… nous prévoyons que notre taux d’imposition effectif au quatrième trimestre sera d’environ 18 %, légèrement supérieur à notre taux d’imposition annuel de 17 % en raison de la répartition géographique. du chiffre d’affaires.

APPEL DES BÉNÉFICES MSFT T3 2020

De tels snoozefest ne sont pas particulièrement bons pour prédire le prochain Amazon.com. Mais cela aide les analystes à remplir leurs modèles de flux de trésorerie actualisés avec des estimations s’étendant sur des décennies. Et bien qu’il n’y ait aucune chance que ces prévisions s’avèrent exactes, la précision aide les analystes à annoncer en toute confiance des objectifs au centime près, peu importe à quel point ils sont erronés.

Qui peut blâmer les dirigeants d’entreprise?

En 2015, je me suis arrêté à la réunion annuelle de Banque de la Première République (NYSE :FRC). Le célèbre PDG James H. Herbert II avait emmené son équipe à New York et avait invité tous les actionnaires individuels à se joindre à lui pour un café et des bagels.

Trois personnes se sont présentées. Juste moi et un couple de personnes âgées.

Toute l’équipe de direction fixait le pauvre M. Herbert, qui se demandait clairement : « où sont tous nos actionnaires ? Peut-être que les investisseurs institutionnels attendaient plutôt une soirée steak et homard.

REDDIT CHANGE L’ÉQUATION DE L’INVESTISSEUR

Puis est venu Reddit.

Dans une quête de profits, les investisseurs de détail ont envoyé les prix des actions mèmes «sur la lune». Le prix de 50 $ d’AMC place la chaîne de cinémas à une prime de 2,5 fois supérieure à celle de ses concurrents Imax et Cinemark. GameStop à 300 $ et plus le rend six fois plus cher que Best Buy sur une base de revenu à revenu.

“Ces investisseurs individuels détiennent probablement la majorité de nos actions”, a déclaré le PDG d’AMC, Aron, lors de l’appel de jeudi dernier. « Ils possèdent AMC. Nous travaillons pour eux. Je travaille pour eux.

Parfois, ces cours boursiers élevés peuvent avoir des effets positifs au-delà de l’enrichissement des premiers actionnaires. Le capital bon marché permet aux startups de se développer sans avoir à se concentrer sur la rentabilité à court terme. Les entreprises de redressement peuvent également gagner une seconde vie grâce à des injections de capital, ce que M. Aron apprécie.

Alors, comment pouvez-vous choisir ces nouveaux gagnants ? Pensez aux entreprises que vous aimeriez posséder.

Les entreprises avec des PDG-vendeurs nés comme Tesla trouveront plus facile de se connecter avec des gens comme vous et moi pour lever des capitaux bon marché. Pendant ce temps, les retardataires comme Fiat Chrysler (maintenant Stellanis) aura du mal à capter l’imagination des investisseurs et sera relégué à exploiter les marchés obligataires pour obtenir de l’argent.

Les investisseurs à la recherche du prochain GameStop doivent garder ce fait à l’esprit.

Wendy (NASDAQ :LOUPE). Leur équipe de médias sociaux a longtemps vécu dans un univers parallèle. Ses 3,8 millions d’abonnés apprécient les plaisanteries autodérissantes telles que “Chaque fois que je mange le Bourbon Bacon Cheeseburger, je dis “Il est temps d’avoir mon Bourb-ON !… Et puis tout le monde rit parce que je suis le seul à table.”

Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV). Le PDG de Social Capital, Chamath Palihapitiya, a déjà utilisé Twitter pour promouvoir ses investissements, ce qui a conduit le New Yorker Magazine à le qualifier de « Pied Piper of SPACs ». Au fur et à mesure que le stock de Clover Health se rétablit, vous pouvez être sûr que le joueur de flûte continuera à jouer sa mélodie.

Dogecoin (CCC :DOGE-USD). La crypto-monnaie compte Elon Musk, Mark Cuban et Snoop Dogg comme contributeurs. Il est difficile de résister à une communauté qui peut créer un jour férié #DogeDay sur un seul mème.

THE DARK SIDE OD INVESTISSEMENT COMMERCIAL

Certains PDG abuseront sans aucun doute de leur nouveau pouvoir. Nicolas (NASDAQ :NKLA), le fondateur Trevor Milton s’est retrouvé dans l’eau chaude l’année dernière après que des accusations de fausses déclarations ont fait surface. Les allégations allaient du majeur (truquer une vidéo en faisant rouler un camion sur une colline) au grincer des dents (nommer son frère, qui n’avait qu’une expérience dans le coulage du béton, en tant que directeur d’entreprise).

Les investisseurs de détail peuvent également inciter les PDG à créer des objectifs farfelus avec peu d’espoir de succès. Lucide et Fisker (NYSE :RSF), deux startups de véhicules électriques, prévoient 500 000 livraisons annuelles d’ici quatre ans, un exploit qui a mis plus d’une décennie à réaliser Tesla.

Les investisseurs de Reddit peuvent également devenir leur pire ennemi. Des actions comme GEO Group peuvent grimper de 70 % en une journée lorsqu’elles sont poussées par des investisseurs sans scrupules. Ces actions vont vite retomber sur terre.

Pourtant, la foule de Reddit a fait preuve d’une sagesse au-delà de l’imagination de Wall Street. La découverte des prix peut prendre plus de temps, mais ils finissent par réussir.

Pensées finales : le cycle de battage médiatique sans fin

UPENDING WALL STREET, ENCORE

En 1998, le magazine Forbes a publié une couverture déclarant : « Un groupe d’enfants tourmentent Wall Street. Ces jeunes traders axés sur la technologie avaient découvert qu’ils pouvaient utiliser des forums de discussion en ligne pour partager des idées et se regrouper dans les transactions. À l’époque, ces day traders restaient fidèles à leur nom – les gens achetaient à l’ouverture et vendaient avant 14 heures le même jour.

Rien n’est nouveau. 1998. Source

La génération actuelle d’investisseurs Reddit et Twitter a une vision à plus long terme. Pourquoi investir uniquement pour des profits à court terme alors que la communauté compte aussi ? Pour eux, envoyer des actions d’un GameStop sur la lune peut sembler être une mission, en particulier lorsque des fonds spéculatifs à faible tendance sont impliqués.

Le changement est vraiment nécessaire.

“D’après notre expérience, les prévisions de bénéfices trimestriels conduisent souvent à une focalisation malsaine sur les bénéfices à court terme au détriment de la stratégie à long terme, de la croissance et de la durabilité”, ont écrit l’investisseur Warren Buffett et le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, dans un article du Wall Street Journal en 2018. -éd. « Les marchés des capitaux axés sur le court terme ont découragé les entreprises ayant une vision à plus long terme de devenir publiques. »

Les redditeurs donnent maintenant à M. Buffett et à M. Dimon leur souhait. Alors que les investisseurs particuliers s’engouffrent dans le marché boursier, nous assistons à une vague de personnes qui se soucient davantage des projets d’entreprise pour l’avenir que du bénéfice par action de 2,5335113 $ du prochain trimestre.

Beaucoup des plus brillants de Wall Street ne l’aimeront pas. Pour eux, ces jeunes investisseurs sont des spéculateurs insensés à la recherche de problèmes.

Mais ceux qui ont vu cette histoire auparavant reconnaissent pleinement la sagesse occasionnelle de la foule. Lorsque des gestionnaires compétents rencontrent des investisseurs confiants, les deux peuvent souvent défier les plus grandes attentes des vues à court terme de Wall Street.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.