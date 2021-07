Actions short-squeeze : Top 10 des actions avec un intérêt court élevé cette semaine

Les actions short-squeeze gagnent à nouveau du terrain et nous examinons les principales actions à court d’intérêt pour cette semaine.

Les stocks à court terme sont souvent ciblés par les commerçants de détail pour les pompes. L’objectif est de pousser les hedge funds à court-circuiter les actions hors de leurs positions et de faire grimper les actions pour en tirer des bénéfices.

Jetons un coup d’œil aux principales actions à court terme ci-dessous !

Actions short-squeeze : Top 10 à surveiller

Arcimoto (NASDAQ :FUV) est en tête de liste avec un intérêt court de 39,14%, un flottant de 26,38 millions et 35,78 millions d’actions en circulation.

Groupe de bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) vient ensuite avec un intérêt court de 34,82 %, un flottant de 113,23 millions et 123,26 millions d’actions en circulation.

Charge clignotante (NASDAQ :BLNK) rejoint la liste avec un intérêt court de 22,68%, un flottant de 36,12 millions et 41,98 millions d’actions en circulation.

Aller aller (NASDAQ :ALLER ALLER) prend sa place avec un intérêt à découvert de 32,16%, un flottant de 45,35 millions et 109,61 millions d’actions en circulation.

Ontrak (NASDAQ :OTRK) se qualifie également avec sa participation à découvert de 28,93 %, un flottant de 8,07 millions et 18,59 millions d’actions en circulation.

Clover Health Investments (NASDAQ :CLOV) est un favori dans cet espace avec une participation à découvert de 27,8%, un flottant de 129,1 millions et 169,74 millions d’actions en circulation.

SmileDirectClub (NASDAQ :SDC) est une cible attrayante avec un intérêt court de 27,69 %, un flottant de 103,1 millions et 118,25 millions d’actions en circulation.

Goodrx (NASDAQ :GDRX) est également un candidat à court terme avec une participation à découvert de 27,65%, un flottant de 57,28 millions et 69,56 millions d’actions en circulation.

MicroStratégie (NASDAQ :MSTR) figure sur la liste avec un intérêt court de 27,56%, un flottant de 7,78 millions et 7,62 millions d’actions en circulation.

Carver Bancorp (NASDAQ :CARV) termine la liste des actions à court terme avec un intérêt à découvert de 27,48 %, un flottant de 890 000 et 3,3 millions d’actions en circulation.

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

