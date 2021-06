Actions short-squeeze: Top 10 des actions d’aujourd’hui avec un intérêt court élevé

Les commerçants de détail continuent de cibler les actions à court terme dans le but de repousser les fonds spéculatifs et de réaliser un profit net en même temps.

Reddit en particulier est un fan des actions à court terme. Nous les appelons généralement actions mèmes et elles peuvent connaître une certaine volatilité. Bien qu’il n’y ait aucune garantie que Reddit s’attaquera aux stocks élevés à court terme, ce sont probablement des cibles.

Aujourd’hui, nous examinons certaines actions avec beaucoup de potentiel pour une compression courte.

Actions à court terme

Groupe de bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) l’action commence la liste avec 41,9% d’intérêt à découvert, 113,38 millions de flottant et 123,26 millions d’encours.

Clover Health Investments (NASDAQ :CLOV) l’action est en hausse avec 36,1% d’intérêt à découvert, 112,06 millions de flottant et 148,28 millions d’encours.

Charge clignotante (NASDAQ :BLNK) figure sur la liste grâce à son intérêt à découvert de 35,9%, son flottant de 36,14 millions et son encours de 41,98 millions.

Le groupe GEO (NYSE :GÉO) les actions ont 34,5% d’intérêt à court terme, 116,8 millions de flottant et 121,63 millions en circulation.

Arcimoto (NASDAQ :FUV) l’action a 32,1% d’intérêt à court terme, 26,84 millions de flottant et 35,78 millions d’encours.

Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY) les actions ont 31,8% d’intérêt à court terme, 103,38 millions de flottant et 106,63 millions en circulation.

Racine (NASDAQ :RACINE) l’action a 31,8% d’intérêt à court terme, 51,28 millions de flottant et 86,89 millions d’encours.

Clovis Oncologie (NASDAQ :CLVS) les actions ont 30,9% d’intérêt à court terme, 101,9 millions de flottant et 104,56 millions en circulation.

Ontrak (NASDAQ :OTRK) l’action a 30,3% d’intérêt à court terme, 8,04 millions de flottant et 18,33 millions d’encours.

Aller aller (NASDAQ :ALLER ALLER) les actions ont 30% d’intérêt à court terme, 45,34 millions de flottant et 109,61 millions en circulation.

Reddit s’amuse déjà avec les stocks de mèmes aujourd’hui et certains d’entre eux sont pressés.

Le subreddit WSB a été actif aujourd’hui et il y a beaucoup de choses que les investisseurs doivent savoir. Cela inclut les actions dont on parle le plus sur le forum, ainsi que ce qui a La mûre (NYSE :BB) et Divertissement AMC (NYSE :AMC) en hausse aujourd’hui. Consultez ces informations sur les liens suivants.

Mercredi Meme Stocks News

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

