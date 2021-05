Actions SPAC: La SEC est sur le point de faire éclater la bulle des actions SPAC

La bulle boursière SPAC, qui s’est gonflée récemment, pourrait être sur le point d’éclater. Le 13 avril, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié de nouvelles directives qui changeraient la façon dont les SPAC (sociétés d’acquisition à vocation spéciale) déclarent les informations sur les bilans et les comptes de résultat.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les SPAC à l’avenir? Comment les investisseurs se tiennent-ils au courant de toutes les nouvelles de la SPAC et maintiennent-ils une longueur d’avance dans l’espace? Et quelles actions SPAC spécifiques les investisseurs devraient-ils surveiller?

Nous allons jeter un coup d’oeil.

Quoi de neuf

Il y a trois principaux points à retenir des nouvelles orientations de la SEC:

Les directives demandent aux SPAC de classer les bons de souscription comme des passifs plutôt que comme des instruments de capitaux propres. La SEC peut supprimer la disposition de la sphère de sécurité pour les entreprises privées se présentant sur les marchés publics. Cela pourrait inclure à la fois les introductions en bourse classiques (offres publiques initiales) et les transactions de-SPAC. Les contrôles internes de la SPAC doivent être à la hauteur des spécifications, déclare Paul Munter, comptable en chef par intérim de la SEC.

Les détails

Les SPAC émettent généralement des bons de souscription détachables aux investisseurs débutants. Ceux qui choisissent de racheter leurs actions peuvent conserver les bons de souscription et les vendre à une date ultérieure. Les SPAC ont commencé à avertir les investisseurs qu’en raison des nouvelles directives de la SEC, leurs états financiers précédemment vérifiés ne devraient plus être invoqués.

Il existe des risques très évidents associés à la comptabilité financière souple qui caractérise historiquement les SPAC. J’ai déjà parlé des risques SPAC les plus importants, y compris le recours à des déclarations prospectives et à des structures de capital dilutives.

La plupart des SPAC devront retraiter leurs états financiers. Pour beaucoup, les changements augmenteront les pertes d’exploitation et pousseront la rentabilité encore plus loin dans le futur. Les nouvelles lignes directrices obligeraient les SPAC à déclarer les variations de la juste valeur des bons de souscription dans leurs états des résultats chaque trimestre. Parce que la plupart des SPAC se négocient bien au-dessus de leur prix d’introduction en bourse, la valeur de ces warrants est un grand nombre. Lorsqu’ils sont considérés comme un passif, ces warrants deviennent un frein de plus en plus important pour les bénéfices. Pour de nombreux SPAC, ces changements entraîneront des changements importants dans les résultats et pousseront la rentabilité beaucoup plus loin dans le futur.

Acquisition de Northern Genesis (NYSE:NGA), qui est en train de fusionner avec Lion Electric, fournisseur canadien de véhicules utilitaires électriques (VE), a déposé un 8-K auprès de la SEC montrant des données financières provisoires retraitées. Les variations de la juste valeur des passifs liés aux bons de souscription se traduisent par une perte nette ajustée de 115,1 millions de dollars, contre 1,5 million de dollars auparavant.

Capital social Hedosophia Holdings Corp. IV (NYSE:IPOE) a déclaré dans son dernier dépôt 8-K que la société retraiterait ses bilans et états financiers pour la période de juillet 2020 à décembre 2020 et que les états financiers audités actuels «ne devraient plus être invoqués».

D’autres SPAC ont déjà discuté de problèmes comptables potentiels. Technologies Opendoor (NASDAQ:OUVERT), par exemple, cité dans son dossier S-1, une «faiblesse importante» des contrôles internes de l’entreprise qui «peut entraîner des anomalies significatives» dans les états financiers de l’entreprise.

La suppression de la sphère de sécurité signifie que les sociétés ouvertes via SPAC ne pourront plus se fier à des états financiers prospectifs. Les SPAC se sont historiquement appuyés sur la protection de la loi Private Securities Litigation Reform Act (PSLRA), qui fournit un refuge pour les déclarations prospectives. Pour «vendre la transaction», la plupart des SPAC ont inclus des projections financières et des déclarations sur l’évaluation et les opérations commerciales qui ne se trouvent généralement pas dans les prospectus d’introduction en bourse classiques. La nature de ce contenu soulève des inquiétudes quant à savoir si les sponsors du SPAC et les investisseurs privés sont suffisamment incités à faire des divulgations appropriées aux investisseurs publics et à mener une diligence raisonnable suffisante sur leurs objectifs.

Les évaluations SPAC se sont refroidies. L’indice IPOX SPAC, qui suit la performance du marché secondaire des introductions en bourse SPAC, a augmenté de 38% au cours des six derniers mois, mais a chuté d’environ 25% depuis son sommet le 18 février. FNB Defiance Next Gen dérivé SPAC (NYSEARCA:PARLER) a perdu environ 30% depuis son sommet du 19 février. C’est une bonne nouvelle pour les investisseurs qui souhaitent voir moins de spéculation et des investissements plus fondamentaux.

Ces changements ralentiront le rythme déjà ralenti des nouvelles introductions en bourse SPAC. La complexité supplémentaire associée aux nouvelles directives comptables signifie que les SPAC devront être plus méticuleux dans leur comptabilité. Les actions SPAC de haute qualité trouveront des moyens de minimiser l’émission de bons de souscription ou de restreindre les conditions de remboursement.

Comment obtenir un avantage en investissant dans les actions SPAC

Gardez un œil sur les SPAC avec un grand nombre de warrants, car ceux-ci sont les plus susceptibles de se reformer.

Achetez de nouveaux introductions en bourse SPAC dès le départ. Les nouveaux introductions en bourse SPAC se négocient avec une extension «.U». Les investisseurs qui achètent aussi tôt n’auront aucune idée de ce à quoi ressemble l’objectif de fusion. Mais de cette façon, vous obtenez une transaction d’arbitrage à court terme – vous obtiendrez l’unité, l’action et le mandat. Si vous n’aimez pas l’accord de fusion SPAC, vous pouvez encaisser tout en conservant le mandat.

Méfiez-vous des SPAC qui approchent des dates limites de remboursement. Ces noms pourraient chuter en dessous de 10 $, car les actionnaires n’ont plus l’avantage de racheter leurs actions à 10 $ plus les intérêts. GigCapital3 (NYSE:GIK) a chuté de plus de 20% depuis sa date de remboursement (19 avril). Vesper Healthcare Acquisition Corp. (NASDAQ:VSPR), qui s’est négocié ex-rachat le 27 avril, se négocie maintenant à près de 12 $ depuis sa fusion avec The HydraFacial Company clôturée le 5 mai.

Recherchez de bons SPAC qui se négocient à près de 10 $. Vérifiez les équipes de négociation et toutes les divulgations concernant le secteur ciblé par la SPAC. Mes favoris en ce moment sont AerSale (NASDAQ:ASLE), Fast Acquisition Corp. (NYSE:FST), Marques Whole Earth (NASDAQ:LIBRE) et Ftac Olympus Acquisition Corp. (NASDAQ:FTOC).

La ligne de fond

L’investissement SPAC passe de «l’argent gratuit» et «achetez-les tous» à de nombreux noms qui se négocient désormais autour de 10 $. Avec des retraitements à venir pour la plupart des SPAC, il n’est pas nécessaire de rechercher l’élan ou les noms spéculatifs.

La bonne nouvelle est que les investisseurs peuvent toujours gagner dans l’espace boursier SPAC grâce à une analyse fondamentale à l’ancienne. Les évaluations SPAC commencent à baisser, mais la plupart se négocient toujours à des primes élevées.

