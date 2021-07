Actions SPCE : l’approbation de la FAA peut pousser les actions de Virgin Galactic à 60 $

Vierge Galactique (NYSE :SPCE) le stock tire sur tous les cylindres. La société de tourisme spatial se rapproche de plus en plus de passagers sur ses vols commerciaux, et les particuliers fortunés sont prêts à réserver leurs places. Le stock de SPCE a grimpé en flèche depuis le dernier vol d’essai réussi, et il est peu probable que son élan ralentisse.

L’action SPCE est passée de 15,50 $ le 13 mai à 55,91 $ le 25 juin. Les investisseurs qui ont patiemment attendu le décollage de l’action ont largement profité. Je crois que la tendance peut se poursuivre ; Je suis optimiste quant au tourisme spatial, en particulier dans le cas de Virgin Galactic.

Si vous avez acheté des actions SPCE à 31 $ sur la base de ma recommandation du 4 juin, vous êtes probablement assis sur des gains de 58%. Je suis optimiste sur l’action et je pense qu’elle atteindra 60 $ dans un proche avenir.

Approbation de la FAA

Virgin Galactic a franchi la première étape de son objectif d’emmener des passagers dans l’espace : il a reçu l’approbation de la Federal Aviation Administration (FAA). La société a annoncé avoir reçu le feu vert de la FAA le 25 juin, ce qui a fait augmenter le cours de l’action de 40 % par rapport à la clôture de la veille. De plus, l’incertitude concernant le stock a diminué car les vols de passagers dans l’espace devraient commencer en 2022.

La nouvelle licence est une mise à niveau des autorisations existantes, qui autorisaient uniquement Virgin Galactic à effectuer des vols d’essai dans l’espace. Il a été accordé après la réussite du vol d’essai de la compagnie en mai.

L’approbation de la FAA prouve que les jalons du développement technique du tourisme spatial ont été atteints et que le vol est suffisamment sûr pour les passagers. Richard Branson réfléchit à un autre vol le 11 juillet tandis que le concurrent Jeff Bezos prend un vol le 20 juillet.

Les perspectives à long terme de l’action SPCE s’annoncent brillantes

La compagnie commencera à emmener des passagers dans l’espace l’année prochaine et compte déjà plus de 600 réservations. Une fois que l’entreprise commencera ses opérations commerciales, le nombre de voyageurs pourrait augmenter considérablement. Alors que les billets sont chers maintenant, les vols peuvent devenir plus réguliers et abordables à l’avenir. La société pourra un jour envoyer des dizaines de personnes dans l’espace chaque mois et ses revenus pourraient alors atteindre des milliards.

Cela a été une course folle pour Virgin Galactic, mais la société a été imparable. Malgré le retard des vols d’essai et les problèmes techniques, il a continué à investir dans l’entreprise et a continué à progresser dans la bonne direction.

La concurrence est de plus en plus féroce et la compagnie doit faire un pas avant que les passagers ne commencent à envisager d’autres alternatives. Mais l’approbation de la FAA est un bon signe pour Virgin Galactic et des nouvelles plus positives peuvent maintenir le titre sur une tendance à la hausse. Le stock de SPCE a le potentiel de générer des revenus élevés à long terme.

Le résultat sur les actions SPCE

Il y a certainement beaucoup de spéculations autour du prochain vol de Virgin Galactic et du début de son service passagers. Mais l’avenir de l’entreprise ne semble plus aussi flou. L’approbation de la FAA ne change pas la viabilité de l’entreprise. Mais Virgin Galactic fait un pas de plus vers la réalisation du tourisme spatial.

La société ne percevra aucun revenu avant le début des vols de passagers l’année prochaine, mais la société a suffisamment d’argent à dépenser pour la recherche et les dépenses en capital. Le solde de trésorerie s’élevait à 617 millions de dollars à la fin du premier trimestre en 2021.

Si Richard Branson prend l’avion ce week-end, préparez-vous à une forte variation du cours de l’action SPCE. Chaque fois que l’entreprise annonce un horaire ou effectue un vol réussi, son stock monte en flèche.

Même si le prix baisse, il augmentera à nouveau – tout recul est une opportunité d’acheter l’action. Virgin Galactic est sur le point de tenir ses promesses. L’action SPCE générera des bénéfices pour les investisseurs à long terme ; la patience est la clé.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Vandita Jadeja est CPA et rédactrice financière indépendante qui aime lire et écrire sur les actions. Elle croit en l’achat et la détention pour des gains à long terme. Sa connaissance des mots et des nombres l’aide à rédiger une analyse boursière claire.