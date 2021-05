Actions sûres: 7 actions sûres à acheter alors que Janet Yellen parle de hausses de taux

À tout moment, c’est une bonne idée d’avoir un portefeuille composé d’actions agressives et d’actions sûres. Le poids des actions sûres dans votre portefeuille peut être ajusté en fonction des déclencheurs de l’actualité économique ou des valorisations générales du marché.

Récemment, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, «a admis que les taux d’intérêt pourraient devoir augmenter pour contenir la croissance économique en plein essor». Le travail des décideurs est de maintenir la croissance du produit intérieur brut (PIB) autour du PIB potentiel. Lorsque l’économie est dans une période de récession, des politiques expansionnistes sont mises en œuvre.

En revanche, lorsque l’économie présente un écart inflationniste, la banque centrale poursuit une politique monétaire de contraction. Yellen fait peut-être allusion à un écart inflationniste dans l’économie. L’accélération de l’inflation a déjà suscité des inquiétudes. Il convient de noter que les prix des produits industriels et de l’énergie ont également évolué à la hausse.

Bien sûr, Yellen a par la suite clarifié ses remarques et déclaré qu’il n’était pas nécessaire pour la Fed de relever les taux. Cependant, cette clarification était accompagnée d’une clause de non-responsabilité. Yellen a déclaré qu ‘«elle ne prévoyait pas un épisode d’inflation constamment plus élevée, mais que si cela se produisait, la banque centrale a les outils pour y faire face.

L’inflation étant dynamique, il est trop tôt pour dire ou prédire que la crise d’inflation est temporaire. Par conséquent, les investisseurs doivent envisager une certaine exposition à des actions sûres qui peuvent rester résilientes même en cas de hausse des taux.

Parlons de sept actions sûres qui peuvent être ajoutées à votre portefeuille.

JPMorgan Chase (NYSE:JPM)

Costco Vente en gros (NASDAQ:COÛT)

Lockheed Martin (NYSE:LMT)

Equinor (NYSE:EQNR)

Pfizer (NYSE:PFE)

Amazon (NASDAQ:AMZN)

McDonalds (NYSE:MCD)

Actions sécurisées à acheter: JPMorgan Chase (JPM)

Source: Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com

Avec la reprise économique sur son chemin, l’action JPM a été dans une tendance haussière. L’action a généré des rendements de 39% au cours des six derniers mois. Avec un ratio cours / bénéfices (P / E) à terme de 13,6 et un rendement en dividendes de 2,27%, l’action continue de paraître attrayante.

D’un point de vue commercial, le cœur de métier de l’entreprise est resté relativement déprimé. Avec des taux d’intérêt bas, la marge nette sur les revenus d’intérêts a été modérée. Cependant, cela peut potentiellement changer si les taux d’intérêt ont tendance à augmenter. Il convient de noter que des taux d’intérêt plus élevés impliquent une accélération de l’activité économique. Par conséquent, même avec une hausse des taux d’intérêt, la croissance du crédit peut être robuste.

Dans le même temps, la croissance des revenus autres que d’intérêts de la société a été forte. Cette croissance est tirée par les services de gestion d’actifs et de patrimoine. La division banque d’investissement a également réalisé de bons résultats. Avec un marché haussier dans diverses classes d’actifs, cette division devrait soutenir la croissance.

S&P Global Ratings estime également que «le projet de loi de relance de 900 milliards de dollars récemment adopté, la croissance économique continue et la distribution de vaccins» limiteront les pertes de crédit. Par conséquent, JPMorgan continuera à avoir un bilan solide. Dans l’ensemble, l’action JPM fait partie des actions les plus sûres à prendre en compte lors des discussions sur les hausses de taux.

Costco Wholesale (COÛT)

Source: ilzesgimene / Shutterstock.com

Le secteur de la consommation est un moteur clé de la croissance de l’économie américaine. Les dépenses de détail constituent une part importante du vaste secteur. Je pense que l’action COST, avec une bêta de 0,64, vaut la peine d’être ajoutée à votre liste d’actions sûres. De plus, un dividende annualisé de 3,16 $ rend l’action attrayante.

Pour le deuxième trimestre de 2021, la société a enregistré une croissance de ses ventes de 14,7% à 43,89 milliards de dollars. Surtout, la croissance des ventes e-commerce de la société est restée robuste à 75,8%. Avec une présence omnicanale en expansion, l’entreprise est bien placée pour en profiter.

Il convient également de noter que pour le premier semestre 2021, la société a généré 1,7 milliard de dollars de revenus de frais d’adhésion. Avec une visibilité annualisée des frais d’adhésion de 3,4 milliards de dollars, les flux de trésorerie devraient rester solides. L’entreprise compte déjà 59,7 millions de membres de ménages avec un taux de renouvellement de 91% aux États-Unis et au Canada. L’expansion en Chine pourrait être un déclencheur potentiel d’une croissance soutenue des cotisations des membres.

L’action COST se négocie actuellement près des plus hauts de 52 semaines. Je pense qu’une exposition progressive devrait être envisagée. Cependant, le risque de baisse ne semble pas significatif. En mars 2021, le stock s’est rapidement corrigé à 300 dollars. Le rebond était tout aussi net.

Lockheed Martin (LMT)

Source: Ken Wolter / Shutterstock.com

Il est peu probable que le secteur de la défense soit impacté par une éventuelle hausse des taux. Le stock LMT semble être parmi les plus grands noms à considérer dans le secteur.

Depuis le plus bas de janvier à 321 $, le stock a eu une tendance à la hausse pour atteindre des niveaux actuels proches de 390 $. Cependant, si nous regardons une période d’un an, l’action est toujours sous-performante avec des rendements de 3%.

À un P / E avant de 14,7, le stock vaut la peine d’être ajouté à votre portefeuille d’actions sûres. De plus, la société verse un dividende annualisé de 10,40 $. Avec un bêta de 0,98, le titre est également attrayant pour les investisseurs à revenu.

Pour le premier trimestre 2021, la société a déclaré un carnet de commandes de 147 milliards de dollars. Le mois dernier, la société a reçu une avalanche de contrats liés à l’armée de l’air et aux systèmes de lancement de fusées, entre autres. Le carnet de commandes restant sain, la société bénéficiera d’une visibilité claire sur ses flux de trésorerie.

Lockheed Martin s’attend à un flux de trésorerie annualisé de 9 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. Cela garantira la pérennité de la création de valeur grâce aux dividendes et au rachat d’actions.

Le segment spatial a suscité un intérêt considérable dans un passé récent. Pour le premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires de la société dans le segment spatial était de 3 milliards de dollars. Cela implique déjà un revenu annualisé de 12 milliards de dollars. La croissance de ce segment peut contribuer à accélérer les revenus.

Equinor (EQNR)

Source: II.studio / Shutterstock.com

En général, les actions du secteur de l’énergie ont un bêta élevé. Cependant, le stock EQNR est une exception. Le stock a une version bêta de 0,79. Avec une faible volatilité, l’action vaut la peine d’être incluse dans votre portefeuille d’actions sûres.

Une autre raison de parler d’Equinor est les perspectives positives pour le secteur de l’énergie. Selon Goldman Sachs, le pétrole devrait toucher 80 dollars le baril au cours des six prochains mois. L’action EQNR a affiché une tendance à la hausse de 47% au cours des six derniers mois. Si l’élan positif se maintient pour le pétrole, le titre est encore à la hausse.

Une autre raison d’aimer Equinor est la qualité des actifs. L’entreprise dispose de six milliards de bep de ressources. Surtout, le prix d’équilibre du pétrole est inférieur à 35 dollars le baril. Pour l’année en cours, la société a guidé pour un flux de trésorerie disponible de 6 milliards de dollars si le prix du pétrole était en moyenne de 50 dollars le baril. Compte tenu des perspectives actuelles des prix de l’énergie, la société est positionnée pour générer un flux de trésorerie disponible (FCF) supérieur à 10 milliards de dollars. Il n’est donc pas surprenant que le titre ait bondi.

En outre, la société a guidé pour une croissance de la production annuelle de 3% au cours des six prochaines années. Par conséquent, Equinor devrait profiter de la hausse des prix du pétrole et de la production supplémentaire. Actuellement, la société a un dividende annualisé de 0,48 $. Il est très probable que la croissance des dividendes sera importante au cours de l’exercice 2021.

Pfizer (PFE)

Source: Manuel Esteban / Shutterstock.com

Je pense qu’il y a plusieurs raisons d’inclure le stock PFE dans votre liste de stocks sûrs. Tout d’abord, le stock a un bêta de 0,67. En outre, l’action se négocie à un P / E à terme de 12,2. Aux niveaux actuels, le risque baissier semble faible et le potentiel haussier pourrait être important. Pfizer a également un rendement en dividendes attrayant de 3,96%.

Il convient de noter que pour le premier trimestre 2021, la société a enregistré une croissance de ses revenus de 42%. Le principal déclencheur a été la croissance de la vente du vaccin Covid-19. Hors vaccin, la croissance du chiffre d’affaires est de 8%. Pour l’année en cours, la société prévoit un chiffre d’affaires de 26 milliards de dollars grâce à la livraison de 1,6 milliard de doses du vaccin.

En outre, la société prévoit d’augmenter sa capacité de fabrication de trois milliards de doses au cours de l’exercice 2022. Alors que Pfizer négocie des contrats avec plusieurs gouvernements, il est probable que le vaccin contre Covid-19 restera un moteur de croissance. Au moins pour les prochaines années.

En excluant le vaccin, Pfizer a également réaffirmé ses prévisions de revenus à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6% jusqu’à FY2025. Cette croissance sera tirée par un solide portefeuille de produits dans les domaines de l’oncologie, des maladies rares, de l’immunologie et de l’inflammation.

L’action PFE est donc valorisée de manière attrayante et, à mesure que la croissance se maintient, son dividende est susceptible d’augmenter dans les années à venir.

Amazon (AMZN)

Source: Eric Broder Van Dyke / Shutterstock.com

L’activité d’Amazon est également à l’abri de tout impact négatif des hausses de taux. En outre, l’action AMZN a été dans une fourchette étroite au cours des six derniers mois. Une cassure à la hausse semble probable car la croissance des affaires reste forte.

Pour le premier trimestre 2021, la société a enregistré une croissance de ses ventes nettes de 44% à 108,5 milliards de dollars. Pour le trimestre à venir, la société a guidé pour une croissance des revenus de 24% à 30%.

Un point important à noter est que pour le premier trimestre 2021, Amazon Web Services a enregistré des ventes nettes de 13,5 milliards de dollars. D’une année à l’autre, la croissance des ventes a été de 32%. L’activité cloud de l’entreprise représente toujours 11% des ventes totales. Il est très probable que le segment continuera de croître à un rythme soutenu et de contribuer à l’expansion des bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA).

De plus, Amazon réalise toujours 61% des ventes en Amérique du Nord. Les ventes internationales en pourcentage des ventes totales étaient de 28% pour les douze derniers mois. Avec une présence sur les marchés émergents à forte croissance, les ventes internationales soutiendront également la croissance.

Il convient également de noter que pour la période TTM, la société a généré 67,2 milliards de dollars de cash-flow opérationnel et 26,4 milliards de dollars de FCF. Cela donne à l’entreprise une marge de manœuvre suffisante pour poursuivre une croissance agressive.

McDonald’s (MCD)

Source: CHALERMPHON SRISANG / Shutterstock.com

Le stock MCD est un autre nom de qualité parmi les stocks sûrs à considérer. L’action se négocie à un P / E avant attrayant de 27,3 et a un rendement en dividendes sain de 2,2%. Les activités de la société sont également à l’abri des hausses de taux, et McDonald’s a publié des chiffres trimestriels solides.

Pour le premier trimestre 2021, la société a enregistré une croissance des ventes comparables mondiales de 7,5%. Les ventes de restaurants comparables aux États-Unis ont bondi de 13,6%. La croissance des plates-formes numériques et de livraison a été l’un des principaux contributeurs aux ventes aux États-Unis.

Une autre raison du succès de l’entreprise dans un passé récent a été la maximisation du marketing d’une manière culturellement pertinente. Dans le même temps, la société a élargi son menu et s’est concentrée sur les préférences gustatives locales.

Sur le marché international des licences de développement, la croissance a été tirée par de solides ventes comparables en Chine et au Japon. Si des pays comme l’Inde et la Chine continuent de générer de la croissance, l’action MCD est positionnée pour une création de valeur durable.

En termes de dividende et de rachat d’actions, McDonald’s a déclaré un flux de trésorerie d’exploitation (OCF) de 6,3 milliards de dollars au cours de l’exercice 2020 et de 4,8 milliards de dollars. Je m’attends à ce que FCF accélère alors que la croissance des ventes des magasins comparables reste saine. Cela positionne la société pour la croissance des dividendes dans les années à venir.

A la date de publication, Faisal Humayun ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques à des actions en se concentrant sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.