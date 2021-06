Actions T : il y a beaucoup de temps pour acheter AT&T avant la restructuration

AT&T (NYSE :T) envisage de scissionner/fusionner son WarnerMedia unité avec Découverte (NASDAQ :DISCA) peut être la bonne décision stratégique. Mais, avec ses plans connexes pour réduire son dividende, les investisseurs qui ont acheté des actions T pour son rendement n’ont pas été trop heureux.

Après l’annonce, les actions de “Ma Bell” ont immédiatement chuté, passant d’environ 32 $ par action à brièvement moins de 29 $. Depuis lors, l’action s’est maintenue à ce niveau de prix et a eu du mal à revenir au-dessus de 30 $ par action.

Source : Jonathan Weiss/Shutterstock

Plusieurs publications, dont Barron’s, ont fait valoir que cette transaction libérera de la valeur pour les actionnaires. C’est-à-dire que les gains du spin-off compenseront largement la diminution du dividende.

Pourtant, cela n’arrivera pas à moins que des actions dans le Découverte de Warner Bros. monter. Il existe un chemin pour que cela se produise (principalement en raison de l’expansion multiple). Mais, le spin-off ne devant pas se terminer avant la mi-2022, il faudra du temps pour que cela se concrétise.

En attendant, les actions AT&T pourraient continuer à reculer. Cela peut signifier qu’un point d’entrée plus attrayant peut émerger. Mais, comme il se négocie à peu près à sa juste valeur aujourd’hui, il y a peu de raisons de plonger immédiatement. Non seulement cela, il existe des dizaines d’opportunités de dividendes et de médias plus solides pour les investisseurs.

Après la chute, l’action T se négocie à sa juste valeur

Certains peuvent voir AT&T maintenant comme une excellente opportunité « d’acheter la baisse ». Pourtant, ce n’est pas comme si les actions étaient tombées à un prix réduit à la suite de la nouvelle. En exécutant les chiffres, les actions apparaissent avec un prix précis aux niveaux d’aujourd’hui.

Comment? Sur la base de ce que vous obtenez lorsque vous résumez les parties (télécom, médias). Premièrement, quelle est la juste valeur pour l’entreprise, après la scission et après le « redimensionnement du dividende » ? Les analystes estiment une décote allant jusqu’à 50 % par rapport à son paiement annuel actuel de 2,08 $ par action. Dans le pire des cas, disons que cela signifie que le dividende chute de 50 %, à 1,04 $ par action.

En supposant que les actions de la société de télécommunications autonome soient réévaluées conformément à la façon dont son rival Verizon (NYSE :VZ) l’action est cotée (rendement à terme de 4,41 %), ce qui signifie une valorisation d’environ 23,63 $ par action. Ajoutez une évaluation de 6 $ par action (basée sur l’analyse de Barron) des actions combinées de Warner Bros. Discovery que les investisseurs d’AT&T recevront, ce qui nous amène à moins de 2 % au-dessus du cours actuel de l’action (29,27 $ par action).

En bref, alors que les investisseurs en dividendes ont commencé à se diriger vers les sorties, il n’y a pas encore de décote sur les actions. L’accord ne devant pas être conclu avant l’année prochaine, le stock T a tout le temps de se maintenir (ou même de baisser) par rapport aux prix d’aujourd’hui.

Les actions pourraient s’échanger latéralement (ou glisser) pendant que le spin-off est en cours

Avec la baisse d’environ 10 % du cours de l’action AT&T depuis l’annonce de la restructuration, certains peuvent penser qu’elle a été entièrement absorbée. L’autre chaussure a peut-être baissé en ce qui concerne la réduction des dividendes tant redoutée. Pourtant, le retrait n’est peut-être pas encore terminé. Bien sûr, il est possible que les actions restent stables aux prix d’aujourd’hui ou autour. Ce titre a historiquement eu de longues périodes de négociation latérale, étant donné que son principal attrait est un jeu de dividendes.

Mais, même s’il peut sembler que les changements à venir sont plus que pris en compte et que ceux qui sont fous de la réduction des dividendes ont encaissé, ce n’est pas nécessairement le cas. Encore une fois, le spin-off et les modifications apportées au dividende ne se produiront pas avant l’année prochaine. Dans l’intervalle, la société effectuera toujours son gros paiement trimestriel.

Certains investisseurs à revenu peuvent encore tenir bon, avec l’intention de percevoir un ou deux chèques de dividendes supplémentaires avant de vendre. Maintenant, je ne vois pas ce facteur avoir un impact massif sur le prix de l’action T. Mais, ceci, associé à d’autres préoccupations (telles que le “statut de course également” de la société dans la course de chevaux 5G) pourrait la ramener à son plus bas niveau de 52 semaines (26,35 $ par action).

En termes simples, ceux qui achètent immédiatement après la mauvaise nouvelle peuvent voir des résultats mitigés à partir d’ici. Pourtant, pour ceux qui prennent leur temps, une baisse des prix signifie un point d’entrée beaucoup plus optimal.

Attendez un autre retrait ou recherchez un meilleur rendement

Ceux qui aiment les actions AT&T pourraient avoir un point d’entrée plus opportun dans les mois à venir. Mais, si vous êtes intéressé par les actions à dividendes ou par les actions des médias, vous disposez de nombreuses options plus solides. En ce qui concerne les actions à dividendes, il existe de nombreux titres sportifs à haut rendement, avec peu de risque de baisse. Quant aux stocks de médias? Il y en a quelques-uns qui pourraient gagner gros, à mesure que les gros contrats avec les médias s’intensifient.

Conclusion : il existe de bien meilleurs dividendes ou médias. Mais, si vous êtes toujours comme ce que vous voyez avec la restructuration des actions T, prenez votre temps avant d’acheter.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.