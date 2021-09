Actions T : La réduction des dividendes d’AT&T est malheureuse mais nécessaire

AT&T Inc. (NYSE :T) a été sous-performant, puisqu’il a baissé d’environ 5 % et 9 % respectivement en 2021 et au cours de l’année écoulée. Il y a eu une abondance de nouvelles depuis la dernière fois que j’ai écrit sur le stock T.

Il y a eu un catalyseur qui change l’attractivité des actions T dans un portefeuille pour la génération de revenus, car son dividende à terme et son rendement actuels de 2,08 $ et 7,6 % respectivement doivent être réduits d’environ 50 % en 2022.

J’ai écrit l’année dernière que « alors que la croissance attendue pour les trois à cinq prochaines années est de 3,42 %, cette action a un rendement de dividende attrayant. Son dividende à terme et son rendement sont respectivement de 2,08 $ et 7,27 %, par rapport à la moyenne S&P 500 rendement d’environ 1,64%. Je le considérais comme un acteur clé de l’industrie 5G et j’étais optimiste.

Avec la baisse des dividendes en attente, j’ai à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles sur lesquelles baser mon analyse. Mais d’abord, permettez-moi de dire en disant que l’industrie 5G est sur le point de changer la donne dans des domaines aussi divers que la conduite autonome, les villes intelligentes, les maisons intelligentes, les soins de santé, la logistique et le transport maritime.

Croissance de la 5G au cours des cinq prochaines années

Un rapport de Markets And Markets concernant le marché mondial des services 5G mentionne que «la taille du marché mondial des services 5G devrait passer de 53,0 milliards USD en 2020 à 249,2 milliards USD d’ici 2026, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29,4%. pendant la période de prévision. Un autre article de Gartner sur l’infrastructure de réseau 5G indique que “les revenus mondiaux de l’infrastructure de réseau 5G sont en passe de croître de 39% pour atteindre 19,1 milliards de dollars en 2021, contre 13,7 milliards de dollars en 2020”. Il note également que la couverture 5G atteindra 60% dans les villes de niveau 1 en 2024.

Compte tenu de ces rapports, je pense qu’AT&T a pris une décision commerciale audacieuse et sage en se concentrant sur la 5G. Le catalyseur de la baisse du dividende est la vente de sa division WarnerMedia à Découverte (NASDAQ :DISCA), mais l’éliminer permettra à l’entreprise de se concentrer sur cette importante mise à niveau technologique.

AT&T a également récemment annoncé un partenariat avec General Motors (NYSE :DG) pour apporter « la connectivité cellulaire 5G à des millions de véhicules GM sortant de la chaîne de montage au cours de la prochaine décennie aux États-Unis ». La société a également annoncé un partenariat avec Systèmes Cisco (NASDAQ :CSCO) pour lancer la 5G pour les appareils de l’Internet des objets. Ces deux partenariats devraient générer une forte croissance du chiffre d’affaires.

Une décision de gestion audacieuse

Le spin-off de WarnerMedia apportera plusieurs milliards de cash qui serviront à renforcer le bilan. Cependant, cela réduira également le rendement du dividende à terme très attrayant d’environ 7 % à environ 4 %.

Pour les investisseurs à revenu, cette baisse substantielle du rendement des dividendes est trop importante pour être ignorée, et je pense que l’année prochaine, il y aura beaucoup d’investisseurs individuels et institutionnels qui alloueront une partie de leurs avoirs en actions T à d’autres actions avec des rendements en dividendes plus élevés ou des valeurs élevées. ETF de dividendes (fonds négociés en bourse).

En regardant du bon côté, un rendement du dividende d’environ 4 % ferait plus que doubler le rendement moyen des sociétés du S&P 500, qui est d’environ 1,3 %.

Bénéfices de l’action T

Le rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2021 a livré de nombreuses nouvelles positives. Les revenus consolidés s’élèvent à 44 milliards de dollars, en hausse de 7,6 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice dilué par action est de 21 cents contre 17 cents, et le BPA ajusté est de 89 cents contre 83 cents.

La direction s’est également montrée optimiste et satisfaite des résultats.

« Nous sommes satisfaits de notre performance et notre élan est solide », a déclaré le PDG John Stankey. « Pour le quatrième trimestre consécutif, nous avons enregistré une bonne croissance du nombre d’abonnés sur les réseaux sans fil, fibre optique et HBO Max. Mobility a généré une forte croissance des revenus des services, de l’EBITDA et de la téléphonie postpayée. Notre activité fibre, qui mène à la satisfaction de la clientèle, a augmenté le nombre d’abonnés et la pénétration.

Ce rapport sur les résultats montre que la direction a déjà livré de solides résultats positifs. Avec la réduction des dividendes en attente, AT&T peut utiliser le produit de la réduction des dividendes pour renforcer son bilan et augmenter les bénéfices non répartis. Les fonds excédentaires qui ne sont pas utilisés pour offrir un rendement de dividende élevé peuvent être utilisés pour une croissance future. Je pense qu’AT&T peut désormais poursuivre des opportunités de croissance plus élevées et rembourser sa dette progressivement. Si elle génère une croissance des ventes et de la rentabilité et continue à générer des flux de trésorerie disponibles positifs élevés, elle passera d’une action de revenu à une action de croissance avec un rendement de dividende attrayant. Cela me semble super.

