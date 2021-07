Actions techniques à acheter : Nifty fait face à une résistance à 15 680-15 750 ; TCS, Nestlé, Bajaj Auto show rally sur les charts

Les FII se vendent régulièrement sur le marché et lundi, ils ont vendu plus de 2 000 crores de roupies.

Par Shrikant Chouhan

Le Nifty et le Sensex ont perdu 1,50 % au cours des deux derniers jours. Les indices Bank Nifty et Nifty Metal ont chuté de plus de 3,5% en seulement deux séances de bourse. Ce sont des indications de laisser de longs messages. Les FII se vendent régulièrement sur le marché et lundi, ils ont vendu plus de 2 000 crores de roupies. Cela s’explique principalement par la forte poussée du marché obligataire américain. Les investisseurs ont opté pour des obligations du Trésor à 10 ans plutôt que pour des actions, ce qui a entraîné une hausse sans précédent du marché obligataire.

Mardi, sur fond de faiblesse du marché mondial, notre marché a continué de baisser. Bien que techniquement le marché ait clôturé au-dessus du niveau 15600/52100, nous pensons que la douleur n’est pas terminée et le Nifty/Sensex passerait aux niveaux 15450/51600 ou 15300/51000 dans les prochains jours. A la hausse, les niveaux 15680/52350 et 15750/52500 seraient des obstacles majeurs. India VX a connu la plus forte croissance depuis mai 2021 à 15%. ACC et Asian Paints ont enregistré les gains les plus élevés de l’indice Nifty-50. La banque Nifty a cassé le support au niveau 34600, poussant l’indice au niveau 33900. Jusqu’à ce que le marché croise le niveau 15750/52500 et clôture au niveau 15750/52500, il devrait y avoir une stratégie de réduction des positions longues faibles. Autour d’un large soutien, les investisseurs devraient être acheteurs dans des entreprises solides.

Actions à acheter

TCS (Tata Consultancy Services)

ACHETER, CMP : Rs 3 205,8, CIBLE : Rs 3 360, SL : Rs 3 140

À l’échelle hebdomadaire, le titre a fait face à de multiples résistances autour des niveaux 3330 – 3380 en raison d’une forte zone d’approvisionnement qui a entraîné la réservation de bénéfices transitoires au compteur. Néanmoins, après la baisse, l’action a pris du support dans sa zone de retracement importante, et le volume supplémentaire indique un renversement par rapport aux niveaux actuels.

Godrej Industries

ACHETER, CMP : Rs 554,85, CIBLE : Rs 580, SL : Rs 540

Sur une période plus large, le compteur a formé un modèle de graphique en tête et en épaule et après la cassure, il se négocie près du support de la ligne de cou. dans les séances à venir.

Nestlé Inde

ACHETER, CMP : Rs 17 856,1, CIBLE : Rs 18 750, SL : Rs 17 500

L’action avait été dans une tendance haussière formant des plus bas plus élevés sur une échelle hebdomadaire, cependant, au cours des dernières sessions, le compteur était coincé dans une fourchette étroite et nous avons actuellement assisté à une rupture de fourchette et à une clôture au-dessus de ses moyennes mobiles à court terme, ce qui laisse penser que l’action a un bon potentiel de hausse supplémentaire.

Bajaj Auto

ACHETER, CMP : Rs 3 905,4, CIBLE : Rs 4 100, SL : Rs 3 820

Après avoir atteint les sommets de 4200, l’action est entrée dans une configuration corrective, cependant, elle a formé une configuration de chandelier en marteau inversé près de sa zone de support, soutenue par la hausse de l’activité en volume qui laisse présager un fort renversement par rapport aux niveaux actuels à court terme.

(Nagaraj Shetti est analyste de recherche technique chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.