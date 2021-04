Actions techniques à acheter: Tata Power, UBL montrent un nouveau rallye sur les graphiques; check Support astucieux, niveaux de résistance

Sur une base quotidienne, le marché a formé un modèle indécis et sur la base de cette activité à la hausse n’est pas exclu. Image: .

Par Shrikant Chouhan

Mardi a été une journée de négociation volatile. Si nous calculons la variation intrajournalière, le Nifty / Sensex a augmenté et diminué de 750/2200 points. Sur une base quotidienne, le marché a formé un modèle indécis et sur la base de cette activité à la hausse n’est pas exclu. Sur cette base, les niveaux de 14790/49600 et 14820/49700 seront importants. Si le niveau de 14820/49700 est franchi de manière décisive, le Nifty / Sensex peut sauter jusqu’à 14950/50100. S’il descend en dessous de 14540/48800, alors le Nifty pourrait chuter aux niveaux de 14450/48550 et 14350/48350. Le mercredi est un jour important pour le marché et une approche de trading basée sur les niveaux doit être suivie. Pour le Bank-Nifty, 32250 et 32700 devraient être la fourchette de négociation. Attendez-vous à une activité de tendance au-dessus et en dessous des niveaux donnés. Soyez spécifique à l’action sur le marché.

Puissance Tata

ACHETER, CMP: Rs 104,7, CIBLE: Rs 111, SL: Rs 101

Le stock avait montré un mouvement haussier phénoménal des niveaux de 70 à 114 sans aucune correction significative, mais 114 devient l’obstacle en raison du double type de formation qui a entraîné une baisse des prix, néanmoins récent mouvement lié à la gamme avec des points de volume incrémentiels à bon accumulation par les taureaux pour la poursuite d’une tendance haussière.

Industries Pidilite

ACHETER, CMP: Rs 1,874.4, CIBLE: Rs 1,970, SL: Rs 1,830

Au cours des trois derniers mois, le titre se négociait dans une formation de rectangle formant une base solide pour le compteur, par la suite, une nouvelle cassure avec un motif de chandelier haussier fort avec une reprise en volume indique une nouvelle jambe de mouvement à la hausse dans le proche terme.

Cadila Healthcare

ACHETER, CMP: Rs 456.5, CIBLE: Rs 480, SL: Rs 445

Sur l’échelle hebdomadaire, le stock était dans un canal en pente après avoir atteint les sommets d’environ 500, finalement, son mouvement à la baisse s’est arrêté près de la zone de support multiple de 420 et le fort rebond est observé dans le compteur avec une augmentation de l’activité de volume, récente La cassure de la ligne de tendance confirme que l’élan haussier se maintiendra dans l’horizon temporel à venir.

United Breweries Ltd

ACHETER, CMP: Rs 1,109.95, CIBLE: Rs 1,170, SL: Rs 1,070

Après le remarquable mouvement à la hausse des niveaux de 900 à 1320, le stock a fait face à une résistance multiple dans la zone d’approvisionnement de 1300-1320. En conséquence, nous avons observé une baisse substantielle du cours de l’action. Néanmoins, il semble que le pire soit derrière car le titre est proche de son importante zone de retracement de Fibonacci. Par conséquent, nous nous attendons à une forte hausse par rapport aux niveaux actuels.

(Shrikant Chouhan est le vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

