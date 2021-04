Actions technologiques à acheter: pourquoi la Fed vient de nous offrir une opportunité d’achat

Qu’est-il arrivé aux actions technologiques aujourd’hui?

Les actions technologiques se négociaient autour de la ligne plate toute la journée le mercredi 14 mars. Jusqu’à environ 14 h HE. Lorsque la Réserve fédérale a publié sa publication Beige Book, détaillant les perspectives des différentes banques fédérales de réserve sur l’économie. le Nasdaq est passé de la négociation à plat sur la journée à une baisse de près de 1% en quelques minutes.

Pourquoi est-ce arrivé?

Les valeurs technologiques ont été hypersensibles aux craintes d’inflation ces dernières semaines, et le livre beige a beaucoup parlé de la hausse de l’inflation. Presque toutes les banques ont déclaré que de nombreuses entreprises dans leur région géographique ont signalé une hausse des prix des intrants pour des choses comme les métaux, le bois, les aliments et le carburant. Ces hausses sont dues à la combinaison d’une offre limitée (grâce aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et aux goulots d’étranglement de la production liés aux conditions météorologiques et à Covid) et à une demande robuste (grâce à la réouverture progressive de l’économie et à la libération de la demande des consommateurs refoulée). Environ la moitié de ces entreprises qui connaissent de fortes hausses des prix des intrants absorbent les coûts plus élevés. L’autre moitié répercute ces coûts sur les consommateurs, ce qui entraîne une hausse des prix finaux et une inflation des consommateurs.

Est-ce que ça importe?

Le livre beige ne me fait pas peur. Oui, cela parle beaucoup d’inflation. Mais les moteurs sous-jacents de cette inflation sont tous de nature transitoire. Approvisionnement limité? Vous n’obtiendrez pas une autre grosse tempête qui arrêtera le Texas de si tôt. Les restrictions concernant Covid-19 sont assouplies. Les usines sont de retour en force. La réouverture économique que nous assistons tout autour de nous se répercutera inévitablement dans les chaînes d’approvisionnement. Les goulots d’étranglement de la production seront de courte durée. D’ici l’été / l’automne, la plupart des chaînes d’approvisionnement seront opérationnelles à pleine capacité ou presque. Une forte demande? Vous voyez la première vague de demande refoulée se déchaîner. Je doute que cela dure beaucoup plus longtemps. Le marché du travail reste difficile. Les salaires n’augmentent toujours pas. Et pour de nombreuses personnes à travers le pays, une grande partie de cette demande refoulée a déjà été déclenchée puisque de nombreuses régions du pays sont largement ouvertes depuis des mois maintenant. La demande augmentera en 2021, mais à un rythme beaucoup plus graduel que ce à quoi beaucoup s’attendent. En d’autres termes, la dynamique offre / demande aux États-Unis est actuellement très inflationniste, mais deviendra bientôt beaucoup moins inflationniste et peut-être même déflationniste d’ici la fin de l’année. La Fed aura raison. L’inflation sera transitoire.

Actions technologiques pour acheter des prévisions

L’énorme oscillation intrajournalière à la baisse des actions technologiques est une opportunité d’achat. Les entreprises de technologie ont tout le pouvoir de profit sur le marché ces jours-ci, car la technologie prend littéralement le dessus sur le monde. La seule chose qui a freiné les actions technologiques a été les craintes d’une hausse des taux faisant pression sur des valorisations déjà étendues. Mais il apparaît de plus en plus que l’inflation sera transitoire et que d’ici la fin de l’année, nous serons de retour dans un environnement d’inflation inférieur à 2%. Cela signifie que les tarifs ne vont nulle part de sitôt. Si cela est vrai, les actions technologiques ont beaucoup de pistes pour augmenter considérablement au cours des 12 prochains mois. Faiblesse à court terme = opportunité à long terme.

