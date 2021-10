Actions technologiques chinoises : que se passe-t-il aujourd’hui avec BABA, BIDU, BILI, JD, WB et PDD

Aujourd’hui, les actions technologiques chinoises sont en forte progression. Actions de Alibaba (NASDAQ :BABA), Baidu (NASDAQ :BIDU), bilibili (NASDAQ :BILI), JD.com (NASDAQ :JD), Weibo (NASDAQ :BM) et Pinduo (NASDAQ :PDD) étaient tous debout ce matin. Les actions de chacun de ces géants chinois de la technologie ont enregistré des gains significatifs, offrant aux investisseurs axés sur la valeur un bon coup de pouce.

Source : greenbutterfly / Shutterstock.com

En effet, les valeurs technologiques chinoises ont été durement touchées ces derniers mois. À commencer par une amende réglementaire de 2,8 milliards de dollars infligée à Alibaba, un large éventail d’actions technologiques chinoises ont été ciblées par le gouvernement. C’est pour un certain nombre de raisons.

Une gamme de sondes anti-monopole, de sondes de sécurité et de sondes plus récentes auxquelles nous reviendrons dans une seconde sont à l’origine de cette préoccupation. En conséquence, le secteur technologique chinois est tombé en disgrâce assez rapidement auprès des investisseurs qui étaient autrefois optimistes sur les actions en ébullition.

En effet, la pression positive sur les prix que ces actions ont connue ce matin s’est depuis atténuée cet après-midi. Les investisseurs semblent tenir compte d’un examen plus approfondi du président Xi sur les liens entre les institutions financières chinoises et les entreprises privées. En effet, le PCC semble déterminé à maintenir son emprise sur l’économie. Pour les investisseurs, cela signifie qu’une plus grande volatilité est probable à l’horizon à partir d’ici.

Cela dit, jetons un coup d’œil au grand catalyseur qui a initialement poussé les actions technologiques chinoises à la hausse aujourd’hui.

Pourquoi les actions technologiques chinoises rebondissent aujourd’hui

Les investisseurs semblent à nouveau intégrer un sentiment haussier. Il semble que le battage médiatique tourne autour de la conclusion d’une enquête réglementaire sur une grande entreprise chinoise. Le PCC a annoncé qu’il avait infligé une amende Meituan (OTC :MPNGY) l’équivalent de 534 millions de dollars.

Pourquoi les investisseurs deviendraient-ils optimistes sur les actions technologiques chinoises après l’imposition d’une amende ?

Eh bien, pour une raison, cette amende était inférieure à ce que les investisseurs s’attendaient à payer. Meituan devrait être condamné à une amende d’au moins 1 milliard de dollars. Par conséquent, l’ampleur de cette amende suggère que le gouvernement chinois ne veut pas nuire gravement à ses entreprises.

Deuxièmement, cette amende marque la conclusion de l’enquête gouvernementale. Ce vent contraire s’étant dissipé, les investisseurs peuvent se tourner vers l’avenir. L’incertitude avec n’importe quel stock est une mauvaise chose. En conséquence, les investisseurs peuvent se sentir un peu plus sûrs de l’état de ces actions technologiques chinoises aujourd’hui.

