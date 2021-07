Actions technologiques : les 7 meilleures actions technologiques à acheter en juillet

L’achat d’actions technologiques de qualité a été une excellente décision pour ceux qui visent à obtenir des rendements de portefeuille à deux chiffres sur le long terme. Au cours des cinq premiers mois de 2021, le tech-heavy était en hausse d’environ 6 %. Cet indice comprend les 100 plus grandes entreprises cotées sur le NASDAQ, à l’exception des entreprises du secteur financier. Par conséquent, l’article d’aujourd’hui abordera sept actions technologiques qui méritent votre attention en juillet.

La technologie est un moteur important de la croissance économique de notre pays. L’innovation et les développements technologiques nous affectent tous de plusieurs manières. Par exemple, pendant la pandémie, nous avons vu les effets de la numérisation sur la vie personnelle et professionnelle. Ainsi, investir du capital dans des entreprises solides du secteur génère des rendements considérables pour les portefeuilles à long terme.

Les données historiques montrent des rendements élevés d’investissements à long terme dans des actions technologiques prospères telles que Pomme (NASDAQ :AAPL), Microsoft (NASDAQ :MSFT), Amazon (NASDAQ :AMZN) et Facebook (NASDAQ :FB), ainsi que bien d’autres.

Par exemple, fondée en 1976, Apple est devenue publique à 22 $ par action en décembre 1980. Lorsque nous ajustons les cinq divisions qui se sont produites depuis lors, le prix de l’action de l’offre publique initiale (IPO) serait de 10 cents. Au cours des 40,5 dernières années, le taux de croissance annuel composé (TCAC) de l’action AAPL est bien supérieur à 13%.

En d’autres termes, les investisseurs qui évitent le bruit quotidien des marchés et investissent dans des entreprises solides à long terme sont clairement gagnants. Avec ces informations, voici sept actions technologiques à acheter dans les semaines à venir.

Adobe (NASDAQ :ADBE)

ETF de technologie autonome et robotique ARK (CHAUVES-SOURIS:ARKQ)

Logiciel Cognite (NASDAQ :CGNT)

Systèmes de recherche FactSet (NYSE :FDS)

FNB Invesco NASDAQ Next Gen 100 (NASDAQ :QQQJ)

Technologie Micronique (NASDAQ :UM)

Tesla (NASDAQ :TSLA)

Actions technologiques : Adobe (ADBE)

Source : r.classen / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 416,29 $ – 607,67 $

Basée à San Jose, en Californie, Adobe est bien connue pour ses logiciels, produits et services numériques, utilisés par les artistes créatifs, les étudiants et les entreprises. Fondé en 1982, le groupe compte plus de 23 000 employés dans le monde.

Le 17 juin, ADBE a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 4 juin. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 3,84 milliards de dollars et a augmenté de 22,6 % en glissement annuel (YOY). Le bénéfice net non conforme aux PCGR s’est élevé à 1,46 milliard de dollars, soit une augmentation de 22,7 % en glissement annuel. Le bénéfice dilué par action (BPA) était de 3,03 $ sur une base non conforme aux PCGR, en hausse de 23,7 %. Les flux de trésorerie liés à l’exploitation ont atteint un record de 1,99 milliard de dollars, en hausse de 67,9 % en glissement annuel.

Le PDG Shantanu Narayen a déclaré : « Adobe a connu un deuxième trimestre exceptionnel alors que Creative Cloud, Document Cloud et Experience Cloud continuent de transformer le travail, l’apprentissage et le jeu dans un monde axé sur le numérique. Notre feuille de route de produits innovants et notre leadership inégalé en matière de créativité, de documents numériques et de gestion de l’expérience client nous positionnent pour un succès continu en 2021 et au-delà. »

ADBE a rapporté plus de 20 % depuis le début de l’année (YTD) et a atteint un niveau record (ATH) en juillet. Les ratios cours/bénéfices (P/E) et cours/ventes (P/S) à terme sont respectivement de 50,51 et 19,97. Toute baisse potentielle de prix pourrait être considérée comme une opportunité d’acheter les actions.

ETF de technologie autonome et robotique ARK (ARKQ)

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 49,35 $ – 101,11 $

Taux de dépenses : 0,75 %, ou 75 $ sur un investissement de 10 000 $ par année

Mon prochain choix est un fonds négocié en bourse (ETF). L’ETF ARK Autonomous Technology & Robotics investit dans des entreprises susceptibles de développer ou de fabriquer des transports autonomes, de l’automatisation et de la robotique, de l’impression 3D, du stockage d’énergie (batterie), ainsi que de l’exploration spatiale. L’ETF a commencé à être négocié en septembre 2014.

ARKQ, qui est un fonds géré activement, comprend généralement 30 à 50 avoirs. Les 10 premiers représentent environ 53 % de l’actif net total de 3,33 milliards de dollars. Parmi les principales actions technologiques du fonds figurent Tesla, Trimble (NASDAQ :TRMB), Baidu (NASDAQ :BIDU), JD.com (NASDAQ :JD) et Kratos (NASDAQ :KTOS).

Depuis le début de l’année, le fonds est en hausse de plus de 8 % et a atteint un sommet record plus tôt dans l’année en février. Les investisseurs intéressés devraient envisager d’investir autour de ces niveaux.

Actions technologiques : Logiciel Cognite (CGNT)

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 22,22 $ – 33,37 $

Cognyte Software, basé en Israël, propose un logiciel d’analyse de sécurité. Cette plateforme de cyber-intelligence permet de stopper les cyberattaques et les menaces de sécurité. Ses clients, qui sont au nombre de plus de 1 000, sont des gouvernements ainsi que des entreprises. Sa capitalisation boursière s’élève à 1,57 milliard de dollars.

Cognyte a publié les mesures financières du premier trimestre le 22 juin. Les résultats étaient la première publication après la scission de Cognyte de Systèmes Verint (NASDAQ :VRNT) et rendu public plus tôt dans l’année. Le chiffre d’affaires total s’est élevé à 115,2 millions de dollars sur une base non conforme aux PCGR, en hausse de 12,3 % en glissement annuel. Les investisseurs ont été satisfaits de la croissance du chiffre d’affaires et de l’expansion constante de la marge brute. Le BPA dilué non conforme aux PCGR était de 20 cents, en hausse de 122,2 % en glissement annuel.

Le PDG Elad Sharon a déclaré : « Au cours du trimestre, nous avons reçu plusieurs commandes à sept et huit chiffres et nous continuons de constater une forte demande du marché pour l’analyse de la sécurité. Après un bon début d’année, nous pensons être bien positionnés pour un deuxième trimestre et une année complète solides. »

Les ratios P/E et P/S à terme de CGNT sont respectivement de 29,50 et 3,41. Depuis leur introduction en bourse, les actions ont perdu environ 21% de leur valeur. Les investisseurs intéressés pourraient considérer la baisse comme une opportunité d’acheter le cours de l’action Cognyte. La demande croissante d’analyses de sécurité dans le monde devrait se traduire par une forte croissance des revenus de l’entreprise.

Systèmes de recherche FactSet (FDS)

Source : katjen/Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 294.21 $ – 365.77 $

Rendement du dividende : 0,97%

Fondé en 1978, le système de recherche FactSet basé à Norwalk, Connecticut, fournit des informations financières, des outils de négociation et des applications analytiques au secteur mondial de l’investissement.

FDS a annoncé ses résultats financiers du troisième trimestre le 29 juin. Les revenus de 399,6 millions de dollars ont augmenté de 6,5 % en glissement annuel. Le bénéfice net ajusté s’est établi à 104,8 millions de dollars, en baisse de 4,8 % en glissement annuel. Le BPA dilué ajusté a également chuté de 4,9 % à 2,72 $, principalement en raison de charges d’exploitation plus élevées partiellement compensées par des revenus plus élevés. Les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 13,1% en glissement annuel à 121,66 millions de dollars.

Le PDG Phil Snow a déclaré : « La demande pour notre plateforme ouverte de contenu et d’analyse continue d’alimenter notre croissance alors que les clients poursuivent leurs propres transformations numériques. Nous pensons que la prochaine génération de solutions numériques que nous développons pour la communauté financière nous permettra de croître plus rapidement. »

Jusqu’à présent cette année, FDS a rapporté environ 2,8% et a atteint un niveau record en avril. Les ratios Forward P/E et P/S sont respectivement de 29,07 et 8,38. FactSet est une société solide qui verse des dividendes et affiche des bénéfices et une croissance constants. Les investisseurs à long terme devraient envisager d’investir autour d’un prix de 330 $.

Actions technologiques : FNB Invesco NASDAQ Next Gen 100 (QQQJ)

Source : shutterstock.com/Imagentle

Plage de 52 semaines : 24,67 $ – 35,18 $

Rendement du dividende : 0,31%

Taux de dépenses : 0,15%

Notre prochaine discussion porte également sur un ETF. L’ETF Invesco NASDAQ Next Gen 100 donne accès aux 101e à 200e plus grandes sociétés non financières cotées au NASDAQ. En d’autres termes, le fonds investit dans des entreprises qui pourraient éventuellement grimper au NASDAQ 100. Il a commencé à être négocié en octobre 2020.

Les sociétés de technologies de l’information (TI) ont la pondération la plus élevée (44,1 %) dans ce fonds, suivies des soins de santé (18,9 %), des services de communication (13,97 %), de la consommation discrétionnaire (13,72 %) et autres. Les 10 premières entreprises représentent près de 20 % d’un actif net de 1,25 milliard de dollars.

Parmi les grands noms de la liste figurent Grève de foule (NASDAQ :CRWD), Roku (NASDAQ :ROKU), Fortinet (NASDAQ :FTNT), Ancienne ligne de fret du Dominion (NASDAQ :ODFL), et Zscaler (NASDAQ :ZS).

Jusqu’à présent en 2021, le fonds a rapporté plus de 8% et a connu un ATH à la mi-février. La saison des gains est à nos portes. Par conséquent, de nombreux noms du fonds risquent d’être agités dans les prochains jours. Cependant, toute baisse potentielle des prix pourrait offrir une meilleure opportunité d’investir dans QQQJ.

Technologie Micronique (UM)

Source : madameF / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 42,25 $ – 96,96 $

Fondée en 1978, Micron Technology est un nom de puce bien connu. Il fournit des DRAM (mémoire dynamique à accès aléatoire), des mémoires NAND et NOR et des produits de stockage hautes performances à travers ses marques Micron® et Crucial®. Micron possède 17 sites, 13 sites de fabrication et 14 laboratoires clients dans le monde.

La société a publié ses résultats financiers du troisième trimestre le 30 juin. Le chiffre d’affaires s’élevait à 7,42 milliards de dollars, en hausse de 36,4% en glissement annuel. Le bénéfice net non conforme aux PCGR de 2,17 milliards de dollars correspond à une augmentation de 130,9%. Le BPA dilué s’est établi à 1,88 $ et a augmenté de 129,3 % en glissement annuel. Les flux de trésorerie d’exploitation se sont établis à 3,56 milliards de dollars, en hausse de 76,2 %.

Le PDG Sanjay Mehrotra a commenté : « Micron a établi plusieurs records de revenus sur le marché et les produits au cours de notre troisième trimestre et a réalisé la plus grande amélioration séquentielle des bénéfices de notre histoire. Notre DRAM 1α et notre NAND à 176 couches, à la pointe de l’industrie, représentent désormais une part significative de notre production. »

YTD, MU a rapporté plus de 4%. Les ratios P/E et P/S à terme de la société sont respectivement de 7,41 et 3,38. Au cours des derniers trimestres, ses revenus et ses marges ont augmenté à un rythme impressionnant. Le cours de l’action a culminé à la mi-avril. Les investisseurs acheteurs pourraient considérer une nouvelle baisse vers le niveau de 70 $ comme un point d’entrée potentiel.

Actions technologiques : Tesla (TSLA)

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 273 $ – 900,40 $

Le véhicule électrique (VE) chéri de Tesla a besoin de peu d’introduction. Les deux nouvelles concernant la société et son PDG, Elon Musk, présentent un intérêt considérable pour le marché. Tesla a annoncé les mesures du premier trimestre fin avril. Le chiffre d’affaires était de 10,39 milliards de dollars. Un bénéfice net de 438 millions de dollars s’est traduit par un bénéfice de 93 cents par action.

La direction a déclaré : « Au premier trimestre, nous avons atteint notre plus haut niveau de production et de livraison de véhicules. Ceci malgré de multiples défis, notamment la saisonnalité, l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement et la transition vers les nouveaux modèles S et X. »

Au cours de l’année écoulée, le constructeur automobile a augmenté sa capacité de production, en partie aidé par la nouvelle usine de Shanghai, en Chine. Selon le rapport du deuxième trimestre sur « Production et livraisons de véhicules », Tesla a produit 206 421 voitures et en a livré 201 250. Les taureaux ont souligné que les chiffres étaient suffisamment forts pour justifier les niveaux de valorisation mousseux des actions.

Les ratios P/E et P/S à terme de l’action TSLA sont respectivement de 161,29 et 20,05. Il est en baisse d’environ 7,8% depuis le début de l’année. Wall Street débat constamment de ce qui pourrait être la prochaine étape pour le cours de l’action. En tant que valeur de croissance dans une industrie technologique perturbatrice, l’action TSLA continuera également à être volatile dans les semaines à venir. Les investisseurs potentiels pourraient considérer une baisse vers 600 $ (ou même en dessous) comme une meilleure opportunité d’investir à long terme.

A la date de publication, Tezcan Gecgil n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tezcan Gecgil a travaillé dans la gestion d’investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de ses études supérieures formelles dans le domaine, elle a également réussi les 3 niveaux de l’examen Chartered Market Technician (CMT). Sa passion est pour le trading d’options basé sur l’analyse technique d’entreprises fondamentalement solides. Elle aime particulièrement mettre en place des appels couverts hebdomadaires pour générer des revenus.