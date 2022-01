Actions télécoms à acheter: CLSA augmente les prix cibles sur Bharti Airtel, Vodafone Idea, Indus Towers

Les actions Bharti Airtel, Indus Towers et Sterlite Technologies figurent parmi les actions les plus choisies par CLSA dans le secteur des télécommunications pour cette année.

Les actions Bharti Airtel, Indus Towers et Sterlite Technologies figurent parmi les actions les plus choisies par CLSA dans le secteur des télécommunications pour cette année. La société de courtage a relevé les prix cibles des actions Bharti Airtel, Vodafone Idea et Indus Towers, affirmant que les sociétés de télécommunications devraient profiter de plusieurs déclencheurs de croissance cette année. Le secteur indien des télécommunications devrait connaître une forte croissance en 2022, tirée par l’augmentation du revenu moyen par utilisateur (ARPU), l’augmentation de la pénétration de la 4G et la transition vers la 5G, a déclaré CLSA. « Les revenus du secteur 2022 augmenteraient à nouveau, avec des hausses de tarifs prépayés par Bharti Airtel, Vodafone Idea et Reliance Jio et la pénétration des données mobiles 4G atteignant 83% d’ici FY24CL », a déclaré CLSA.

Meilleures actions de télécommunications à acheter en 2022

Bharti Airtel – Acheter

Airtel est le premier choix de CLSA dans le secteur des télécommunications. « L’action de Bharti en 2021 a augmenté de 35 %, surperformant le marché de 12 % avec une performance de part de marché honorable. En 2021, Bharti a ajouté 3ppt de part de marché des revenus à 34% malgré un nouveau gain de part de marché de 2ppt par RJio », ont déclaré les analystes de CLSA. Ils ont ajouté que le bilan de Bharti est solide, que le flux de trésorerie disponible est positif avec un endettement confortable à 3x l’Ebitda. « Pendant ce temps, la valorisation des actions est convaincante à 7,5x EV/Ebitda pour l’exercice 23CL (réduction de 13 % par rapport à la moyenne sur 5 ans). » CLSA a un objectif de Rs 910 par action sur Airtel, ce qui implique une hausse de 28%.

Tours Indus – Acheter

Le titre a sous-performé en 2021, ne gagnant que 3%. « Il est probable que l’action Indus Tower a sous-performé avec une participation élevée de 70 % dans les opérateurs de télécommunications et des retards dans la collecte de fonds de Vodafone Idea », a déclaré CLSA. « Avec l’amélioration des perspectives de croissance à long terme et des échanges d’actions à 5,5 x EV/Ebitda pour FY23CL, avec une énorme remise de 70 % par rapport à nos concurrents mondiaux, nous retenons ACHETER », ont-ils ajouté. Le prix cible de Rs 360 par action suggère une hausse de 37%.

Sterlite Technologies – Acheter

Le titre a surperformé en 2021, gagnant 47% au cours de l’année. « Sterlite Technologies bénéficie de l’accélération des réseaux numériques dans le monde après Covid-19 », a déclaré CLSA. « En outre, la dette nette de Sterlite Technologies a continué d’augmenter pour atteindre 28 milliards de roupies, en hausse d’environ 30 % sur un an, bien que la direction ait déclaré que la dette avait atteint un sommet et qu’elle prévoyait de réduire l’endettement à 0,5 x la dette nette par rapport aux capitaux propres de 1,3 x », CLSA ajouté. La société de courtage a toutefois abaissé le prix cible à Rs 363 par action, ce qui implique une hausse de 31%.

Idée Vodafone – Sous-performant

CLSA a une note de sous-performance sur les actions de Vodafone Idea. La société de courtage pense que la société a évité une crise financière avec le retard du paiement des cotisations AGR. CLSA a un prix cible de Rs 16 sur l’action, faisant allusion à une hausse marginale.

À quoi s’attendre pour le secteur des télécommunications en 2022

En novembre 2021, les opérateurs de télécommunications ont annoncé des augmentations tarifaires de l’ordre de 20 à 25 %, une décision qui augmentera les revenus. Le secteur a enregistré une croissance des revenus de 15 % en glissement annuel l’année précédente, grâce à des hausses de tarifs et à un plan d’aide qui a permis aux opérateurs de télécommunications de se reposer sur le front de l’AGR. En dehors de cela, la pénétration de la 4G devrait également augmenter. CLSA a déclaré que le nombre d’abonnés aux données télécoms devrait atteindre 921 millions d’ici l’exercice 2023-24, tout en prévoyant que la pénétration de la 4G atteindra 83%. En termes de revenus, CLSA a estimé la croissance à un fort TCAC de 13% au cours de la même période.

En outre, en 2022, la 5G devrait également jouer un rôle plus important dans la tarification et les enchères du spectre. Avec la 5G, un autre catalyseur clé pour 2022, selon CLSA, serait une réduction du fardeau des cotisations AGR. Les opérateurs de télécommunications ont déposé des requêtes en révision sur les cotisations AGR et si le tribunal se prononce en faveur des opérateurs de télécommunications, cela représentera des économies de 4,2 milliards de dollars pour Bharti Airtel et plus de 5 milliards de dollars pour Vodafone Idea. CLSA s’attend également à l’introduction en bourse de Reliance Jio en 2022, qui a été qualifiée de catalyseur potentiel de valorisation du secteur.

