Actions TLRY : 3 bonnes raisons d’acheter des actions de Tilray

Il y a eu beaucoup de bruit sur le marché en 2021. La montée et la chute des actions dites « meme » des médias sociaux comme le producteur canadien de cannabis Tilray (NASDAQ :TLRY) stock peut être le phénomène le plus bruyant du premier semestre.

Source : Jarretera / Shutterstock.com

Meme stock mania s’est principalement concentré sur les actions qui ont un intérêt à court terme extrêmement élevé. Le problème est que ces actions fortement shorted ne sont pas choisies au hasard. Les vendeurs à découvert ciblent principalement les actions dont les entreprises sont en déclin séculaire. Les entreprises au bord de la faillite, les actions qui sont devenues trop médiatisées et les entreprises qui brûlent des liquidités sont des cibles populaires pour les vendeurs à découvert.

À cet égard, la plupart des actions de mème populaires de 2021 sont en fait de terribles investissements à long terme.

Mais il existe une poignée de stocks de qualité relativement élevée qui sont mélangés parmi les citrons. Un examen plus approfondi des actions TLRY révèle une entreprise qui a beaucoup de choses à faire. En fait, Tilray pourrait constituer un excellent investissement spéculatif à long terme. Voici trois raisons d’acheter des actions TLRY.

TLRY Stock a des synergies Aphria

Lorsque vous jetez un œil à l’action TLRY en 2021, vous devez commencer par la fusion Aphria. L’accord a été officiellement conclu le 3 mai, faisant de Tilray la plus grande entreprise de cannabis au monde en termes de chiffre d’affaires.

La combinaison avec Aphria crée une échelle inégalée pour Tilray. Il offre également de nombreuses opportunités de réduction des coûts sur le marché canadien, selon l’analyste de Morningstar Kristoffer Inton. Il dit:

« Nous considérons l’objectif de 100 millions CAD [$81.1 million] des synergies de coûts aussi réalisables car elles ne représentent que 9 % des coûts et frais généraux combinés et nous voyons des fruits importants à portée de main.

Il dit que la direction de Tilray a historiquement démontré une approche responsable des dépenses. Dans une industrie où la rentabilité et la consommation de liquidités restent des enjeux majeurs, la réduction des coûts est essentielle. Tilray a investi de manière sélective dans la croissance de son entreprise. Mais il n’a pas trop étiré son bilan et a navigué sur un marché canadien du cannabis difficile.

Tilray a une présence nationale et internationale

Le Canada est aujourd’hui le principal marché de vente légale de cannabis dans le monde. Cependant, la plupart des investisseurs à long terme dans le cannabis pensent que le Canada n’est que la première étape d’un processus mondial de légalisation.

Les entreprises canadiennes de cannabis d’aujourd’hui s’efforcent d’équilibrer deux objectifs. Premièrement, ils établissent une empreinte précoce sur le marché canadien. Deuxièmement, ils tentent de se positionner sur les principaux marchés internationaux.

L’analyste de Cantor Fitzgerald, Pablo Zuanic, a déclaré que la fusion avec Aphria donne à Tilray un excellent positionnement sur les deux fronts.

«Sauf ces derniers mois (distraction liée à la transaction?), Aphria était l’une des plus performantes au Canada [recreational cannabis] atteindre une position n ° 1 (en termes organiques, et l’a fait tout en réalisant un EBITDA positif pour le cannabis), et Tilray a devancé ses pairs sur les marchés d’exportation du cannabis », a déclaré Zuanic. « On ne voit pas d’autre [legal producer] qui peuvent faire ces réclamations combinées.

Zuanic dit que l’échelle canadienne, une plate-forme de vente internationale et une équipe de gestion crédible sont trois clés du succès des stocks de cannabis. Zuanic a une cote de « surpondération » et un objectif de cours de 22 $ pour l’action TLRY.

Tilray est prêt à bondir sur le marché américain

La poule aux œufs d’or pour les investisseurs dans le cannabis est la légalisation fédérale américaine. À ce stade, on ne sait pas à quel point la légalisation complète des États-Unis est loin. Mais il semble certainement que la balle se déplace dans cette direction.

L’analyste de Bank of America, Heather Balsky, déclare que la récente proposition de Tilray d’augmenter son nombre d’actions est un indice de l’approche de Tilray envers les États-Unis

«Le conseil note dans la procuration que les actions autorisées supplémentaires doivent aider la société à poursuivre les opportunités de fusions et acquisitions et de financement. Nous supposons que la société se concentre spécifiquement sur la préparation d’une éventuelle légalisation du cannabis aux États-Unis », a déclaré Balsky.

Elle dit que l’après-fusion Tilray est en bonne position pour améliorer sa position de liquidité. En outre, elle dit que Tilray a la possibilité de générer des bénéfices toujours positifs avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et d’augmenter le multiple des bénéfices de l’action TLRY au fil du temps.

Bank of America a une cote d’achat et un objectif de prix de 21,50 $ pour l’action TLRY.

Comment jouer à TLRY Stock

L’industrie du cannabis n’en est encore qu’aux toutes premières étapes d’une croissance potentiellement massive à long terme. Il restera probablement imprévisible et volatil pour les années à venir.

Je recommande aux investisseurs d’adopter une approche diversifiée du cannabis. Au lieu de parier que l’action TLRY sera le grand gagnant à long terme, incluez-la simplement dans un panier d’au moins quatre ou cinq principaux LP canadiens et opérateurs multi-états américains. Privilégiez les entreprises de qualité. Recherchez des actions qui adoptent une approche responsable de la croissance, augmentant les ventes sans dilution extrême des actionnaires ni épuisement des liquidités.

À la date de publication, Wayne Duggan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Wayne Duggan est un contributeur de US News & World Report Investing depuis 2016 et est rédacteur chez Benzinga, où il a écrit plus de 7 000 articles. M. Duggan est l’auteur du livre « Beating Wall Street With Common Sense », qui se concentre sur la psychologie de l’investissement et les stratégies pratiques pour surperformer le marché boursier.