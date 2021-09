Actions TMC : que se passe-t-il avec The Metals Company aujourd’hui ?

Le monde de la SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale) n’a pas été favorable aux investisseurs ces derniers temps. Le sentiment s’est considérablement affaibli, ce qui a amené les investisseurs dans des sociétés comme La société des métaux (NASDAQ :TMC) et TMC stock beaucoup plus nerveux ces jours-ci.

Eh bien, les investisseurs ont cherché à retirer leur investissement dans de tels véhicules de capital-risque spéculatif (VC) cette année. The Metals Company est l’une de ces sociétés de-SPAC qui a vu des capitaux importants retirés de son accord de fusion dans le passé. Les investisseurs à un stade précoce dans les actions de TMC ont retiré une part importante de capital plus tôt ce mois-ci au moment de la date de réalisation de la fusion. Cela a prévu une période initiale plutôt volatile pour les investisseurs en actions TMC.

Cela dit, la baisse d’aujourd’hui de près de 25 % des actions TMC est substantielle. Voyons quels sont les catalyseurs à l’origine du déclin actuel de ce groupe d’exploitation minière en haute mer aujourd’hui.

L’action TMC baisse après l’annonce clé d’hier

Hier, The Metals Company a annoncé avoir reçu son navire “Hidden Gem” – un navire de 228 mètres de long – qui, selon la société, sera “le premier à être classé comme navire minier sous-marin par l’American Bureau of Shipping. ” Cela paraît bien.

En effet, en tant qu’entreprise axée sur l’exploitation minière en haute mer, The Metals Company a reçu à la fois des éloges et des critiques pour son créneau. D’une part, l’exploitation minière au-dessus du niveau de la mer entraîne de graves problèmes environnementaux. Faire approuver de nouvelles mines est devenu de plus en plus difficile. Et le fond de l’océan regorge d’un potentiel (littéralement) inexploité à cet égard.

En déplaçant les préoccupations environnementales vers le fond de l’océan, les premiers investisseurs semblaient croire que l’approche « hors de vue, loin de l’esprit » serait favorisée par les écologistes. Cependant, on craint de plus en plus que les dommages causés à l’océan puissent être tout aussi graves, voire pires, que ce qui se passe au-dessus du niveau de la mer.

Il s’agit d’une entreprise sur laquelle les vendeurs à découvert semblent s’en prendre ces derniers temps. Alors que certains sur les plateformes de médias sociaux appellent à un resserrement, il a été difficile pour les investisseurs particuliers de parvenir à un consensus sur ce titre. En conséquence, c’est une entreprise qui a été durement battue ces derniers temps.

Le stock de TMC peut-il récupérer ? Cette action va-t-elle se contracter ? Les réponses à ces questions restent à voir. Pour l’instant, il s’agit d’une action avec une énorme dynamique baissière qui semble trop risquée pour être touchée.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.