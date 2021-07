Actions VNE : 5 choses à savoir sur Veoneer alors que les actions montent plus haut aujourd’hui

Actions de Veoneer (NYSE :VNE) les actions explosent vendredi à la suite de quelques nouvelles importantes sur les fusions et acquisitions (M&A).

Source : temp-64GTX/Shutterstock.com

Magna International (NYSE :MGA), un équipementier automobile basé au Canada, a annoncé jeudi l’acquisition de Veoneer pour environ 3,8 milliards de dollars en espèces. Magna achètera les actions en circulation de Veoneer pour 31,25 $ chacune. La valeur d’entreprise globale de cette transaction est de 3,3 milliards de dollars.

Selon Veoneer, cette décision « s’appuie sur les forces de Magna et positionne l’activité de systèmes avancés d’assistance à la conduite (‘ADAS’) de l’entreprise comme un leader mondial doté de capacités complètes. De plus, la fusion élargira la base de clients et les régions commerciales de Magna, en particulier en Asie.

Le communiqué de presse du cabinet contient plus de détails et de faits saillants sur l’accord de fusion.

Alors, avec cette nouvelle, que doivent savoir les investisseurs sur Veoneer et ses activités ? Plongeons-nous et regardons de plus près.

Basée en Suède, Veoneer se concentre sur la fabrication d’ADAS pour véhicules. Selon son site Internet, la société “conçoit, développe et fabrique des logiciels, du matériel et des systèmes de pointe pour la protection des occupants, des systèmes avancés d’aide à la conduite, la conduite collaborative et automatisée”. La société a été fondée en 2018 à la suite d’une scission d’un autre fournisseur suédois de sécurité automobile. Autoliv (NYSE :ALV). En termes de taille, Veoneer compte environ 7 500 associés, ainsi que des usines de production et des sites d’ingénierie dans 11 pays différents. Plus précisément, l’entreprise compte six sites de fabrication et 22 centres techniques sur ces sites.

L’action VNE était en hausse de plus de 56% vendredi après-midi.

À la date de publication, Nick Clarkson n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

